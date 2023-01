Vesić: Početak renesanse srpskih železnica

U poslednjih osam godina 47 osoba je izgubilo život na pružnim prelazima u Srbiji, a 131 je teže povređena, rečeno je danas na predstavljanju Nacionalne kampanje za podizanje bezbednosti na pružnim prelazima.

Kampanju "Tanka je linija" pokrenuli su medjunarodna organizacija Transportna zajednica i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, sa ciljem podizanja svesti u javnosti i edukacije vozača i drugih učesnika u železničkom saobraćaju, o opasnostima na pružnim prelazima u Srbiji.

Naredna decenija u Srbiji, istakao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, biće decenija železnice.

On je dodao da je ove godine izdvojeno preko šest milijardi dinara u budžetu infrastrukture za revitalizaciju postojećih pruga što je značajan iskorak u odnosu na prethodnu godinu.

Vesić ističe da u narednom periodu Srbija mora intenzivno da se bavi bezbednošću saobraćaja, jer je veliki procenat poginulih i u drumskom i u železničkom saobraćaju.

“Planiramo formiranje posebnog sektora u Ministarstvu koji će se baviti bezbednošću na svim vidovima prevoza - pruga, drumski prevoz, vodeni prevoz, vazdušni, jer smatramo da je neophodno vršiti koordinaciju. Sada je već razvoj našeg saobraćajnog sistema i naše saobraćajne infrastrukture takav da je neophodno da se više pozabavimo kada je u pitanju bezbednost saobraćaja", rekao je Vesić.

Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju, najavio je ministar, deo je seta zakona koji će biti usvojen tokom proleća.

"Ministarstvo MGSI će izaći pred NSRS sa desetak zakona, a u okviru tih zakona biće i četiri železnička zakona koja su deo naših pregovora sa EU. Time ćemo, kada je u pitanju železnički saobraćaj gotovo potpuno biti usklađeni sa propisima EU, čim sam ja posebno zadovoljan", naglasio je Vesić.

Direktor Transportne zajednice Matej Zakonjšek je rekao da je kroz kampanju neophodno ukazati na opasnosti nepravilnog prelaska pružnih prelaza, a sve u cilju postizanja "Vision Zero" sistema - da u nesrećama na pružnim prelazima nema smrtnih slučajeva.

"Nesreće će se dešavati, ali je cilj da, kada se one dese, nema smrtnih ishoda. Za to je potrebno i obezbeđivanje prelaza i edukacija vozača i drugih učesnika u saobraćaju, kao i odlična koordinacija sa hitnim službama kada do nesreće dođe", rekao je Zakonjšek.



On je naglasio da Srbija nastavlja da preduzima dodatne mere za bezbednost pružnih prelaza

“Od preko 2.100 putno - pružnih prelaza u Srbiji, oko 400 je opremljeno aktivnom zaštitom koju čine zvučna i svetlosna signalizacija i barijere, a zajedno sa Svetskom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj, pokrenut je proces modernizacije za još 400 pružnih prelaza", rekao je Zakonjšek.

Dekan Saobraćajnog fakulteta Nebojša Bojović se zahvalio Ministarstvu i TZ na pokretanju ove kampanje i najavio da će fakultet ove godine biti domaćin najprestižnijeg skupa u oblasti železnice RailBelgrade 2023.

