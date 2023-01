VUČIĆ IZ DAVOSA: Pred Srbijom jedna od najtežih godina - U petak se sastajem sa predstavnicima četiri zemlje i Lajčakom

Vučić je rekao da je imao bitne političke sastanke, ali i sastanke o ekonomiji.

Vučić je rekao da su na forumu pored ekonomskih prednjačile i političke teme, a da je glavna vest da je predsednik SAD Džo Bajden predstavio plan za smanjenje inflacije i oporavak Amerike.

- Niko ovde ništa ne priča o politici, sem Ukrajine i Rusije. Važno je da znamo šta se zbiva u svetu, i glavna tema trenutno je Bajdenov akt čiji je cilj da se smanji inflacija. Ideja je da se Amerika reindustrijalizuje, da se uloži u čipove i savremene tehnologije. To je investicija od 430 milijardi evra, kako bi Amerika osigurala svoju dominaciju - rekao je Vučić i dodao da je Evropa zbog toga zatečena.

Pred nama jedna od najtežih godina u političkom i ekonomskom smislu

Predsednik Vučić ocenio je da je pred nama jedna od najtežih godina u savremenoj istoriji i u političkom i u ekonomskom smislu i najavio da će se u petak sastati sa pet predstavnika - Nemcima, Francuzima, Italijanima, Amerikancima i Miroslavom Lajčakom.

Vučić je u Davosu u izjavi novinarima kazao da su pred Srbijom teška vremena, naročito imajući u vidu politički razgovor koji je imao sa Miroslavom Lajčakom.

- Sve što sam čuo, niko više ne želi da čuje ili vidi da postoji drugačiji pogled, jedino što ih zanima jeste nezavisno Kosovo, sankcije Rusije, nema protivljena. Pred nama je odlučujuća, presudna godina tako da je svakako jedna od najtežih u našoj savremenoj istoriji i u političkom i u ekonomskom i svakom drugom smislu - rekao je predsednik.

Pred Srbiju se postavlja pitanje, kako kaže predsednik, koju će politiku da izabere, politiku podsticanja rasta ili politiku čuvanja niskog javnog duga.

Navodeći da mu predstoje važni razgovori tokom vikenda, Vučić je rekao da ima potvrđeno da će se u petak sastati sa pet predstavnika - Nemcima, Francuzima, Italijanima, Amerikancima i Lajčakom.

- Očekujem težak razgovor, tokom vikenda kada mi obavimo konsultacije - predstavnici Vlade i ja, onda ćemo se najkasnije u ponedeljak obratiti javnosti sa novim merama i sa tim da kažemo šta je to što se od Srbije traži, očekuje u vezi KiM, a i po pitanju sankcija Rusiji - kazao je Vučić.

Najgori deo Rezolucije EP onaj o zahtevu Kosova za prijem u EU

Predsednik Vučić izjavio je da je Rezolucija EP o usaglašavanju spoljne politike Srbije sa EU koja je danas usvojena licemerna, a da je deo koji se odnosi na KiM mnogo gori.

On je novinarima u Davosu rekao da je posao EU da traži usaglašavanje, ali da je mnogo gori deo koji se odnosi na KiM, a koji kaže da se pozdravlja zahtev tzv.Kosova za članstvo u EU.

- Međutim, traži se intenziviranje dijaloga na osnovu međusobnog priznanja, da se osuđuje niz eskalatornih poteza Srbije i aktera podržanih od strane Srbije, a koji uključuju nelegitimne blokade, napade i pretnje vojnom akcijom, da je nezavisnost Kosova nepovratna i da se pozivaju članice EU koje nisu priznale Kosovo da to učine - kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, u rezoluciji se osuđuje secesionistička retorika u BiH, pozivaju se svi da usvoije sankcije protiv onih koji podržavaju secesionističke težnje.

- Ima li gorih secesionista od onih koji pozivaju na to, baš tih 22 zremalja EU ima li gorih podržavalaca secesionističke politike - rekao je Vučić.

Vučić je odgovorio na optužbe medija iz BiH da je navodno pucao na Sarajevo i objasnio da je tom prilikom obilazio vojnike, ali pušku nije uzeo u ruke. - Pogledajte kakvi su to lažovi - kazao je Vučić i istakao da se i na slikama vidi da on nema oružje i istakao da lažu jer mogu i da njih nije briga što on tada nije ni bio član nijedne političke partije. - Baš ih briga što lažu... A što se tiče tajkunskih medija, kada mene stave na naslovnu stranu, oni prodaju 4.000 primeraka - naveo je Vučić. Kako kaže, on će se boriti za svoju zemlju, a ptica rugalica ima mnogo.

Jedina smo nacija koja je odustala od litijuma

Predsednik Vučić izjavio je danas da ne može da veruje da će Srbija biti jedina zemlja na svetu koja će odustati od litijuma, jer , kako je rekao, niko drugi ne bi od toga odustao.

U izjavi novinarima na Ekonomskom forumu u Davosu, a na pitanje o čemu je razgovarano sa predstavnicima korejskih kompanija, među kojima je i SK grupacija koja je poznata po proizvodnji baterija i čipova, Vučić je odgovorio da se uvek nasmeje na takva pitanja, pošto kada su u pitanju baterije ljudi uvek govore o litijumu.

- Govore da uvodim na velika vrata. Ne uvodim ja ni na kakva vrata. Ja svaki dan govorim samo ono što je istina. Jesmo li mi jedina nacija koja je blesava i koja je odustala od onoga što ima. Nijedna nacija nije odustala od onoga što ima. Od istog tog litijuma nijedna nacija nije odustala. Zamislite da Emirati odustanu od nafte, zamislite da neko drugi odustane od nafte, zlata, nečeg drugoga - rekao je Vučić.

On je dodao da Srbija i ne zna šta sve ima, pa to pronalaze određene kompanije jer nije postojao dobar sistem u rudarstvu na koji način da se istraže resursi u zemlji.

Vučić je ponovio da ništa nije promenio u svojoj priči i da isto govori poslednjih šest meseci.

- Odustali smo od nečega što nijedna zemlja na svetu ne bi. To što ja govorim vetar odnese, i svima je najlakše da se nikome ne zameraju i da niko ništa ne preduzima u zemlji. Na žalost, to je tako - zaključio je Vučić.

Što se tiče razgovora sa predstavnicima korejskih kompanija iz autoindustrije, Vučić je istakao da su oni podigli Slovačku, Češku, Mađarsku i da se nada da ćemo nešto više da uradimo.

- Dogovorili smo prve konkretne korake i o njihovim posetama - rekao je Vučić i naveo da treba da dođu iz KC C i SK grupacije koja obuhvata 680 kompanija u Južnoj Koreji i da se vidi šta sve možemo da se uradi.

Mogu da zamislim šta piše u Statutu ZSO koji pravi Ebert

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da samo može da zamisli šta piše u Statutu ZSO koji je napravila nemačka nevladina organizacija Fridrih Ebert. On je novinarima u Davosu, na pitanje šta misli o tome što je ta nemačka NVO samoinicijativno pripremila Statut, rekao da se sada pokazalo ko zaista laže. - Sada su to potvrdili, a rekli su nam da lažemo kada smo rekli da su sastančili u Aeroklubu. Što lažete, ko je to od vas tražio i što ste to radili. To je posao Upravljačkog tima koji sastavljaju Srbi. Jel vam neko to tražio, zašto to radite - rekao je Vučić. Prema njegovim rečima, oni misle da imaju pravo da rade šta hoće. - Može im se, sila sve može... Mogu i da lažu i rade što im niko nije tražio i još će da kažu da su to zbog nas radili, a mogu da zamislim šta tamo piše. Da stavimo jedan mikrofon na kome piše ZSO i to će da bude ingerencija ZSO - primetio je ironično Vučić.