Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti izjavio je pre četiri dana da je tužilaštvo tzv. Kosova raspisalo međunarodne poternice za 18 Srba, osumnjičenih da su učestvovali u događajima u Račku 1999. godine.

Kurti je, na komemorativnoj akademiji povodom 24. godišnjice događaja u Račku, rekao da je, pozivajući se na izjave 63 saslušana svedoka i dokaze Haškog tribunala, kosovsko tužilaštvo raspisalo međunarodne poternice za 18 Srba koji su navodno učestvovali u tim događajima.

Goran Radosavljevic Guri, bivši general srpske policije, i jedan od prvih komandira Specijalne policije žandarmerije, istakao je za Pink da je istina dokazana više puta, i jedino onaj, koji neće ili je plaćen da govori o dešavanjima na Račku, može da priča drugačije.

Da je bilo zločina, bili bi suđeno ljudima koji se trenutno nalaze u Hagu, a pošto nije imalo nikakvih dokaza, ta optužnica je skinuta sa njih, tako da mi koji smo bili dole, znamo kako je to bilo, rekao je on, pa se osvrnuo na događanja:

- Akcija se spremala duži period, jer, na tom magistralnom putu bilo je stalno napada na Srbe i policiju. Ljudi su otimani, krali su od njih, maltretirali ih, ubijali, za neke se ne zna ni gde su završili. Vodili su ih u logore takođe... Mi smo znali da tu ima jedna porodica Mujotr koja je bila ekstremna po svim pitanjima, i mi smo rešili da pripremimo jednu antiterorističku akciju. Bilo je rovova, znali smo da postoje tu, i zahvaljujući jednoj grupi iz Uroševca, čiji je to teren, znali smo da u selu nema civila, imali smo sve podatke. Čekali smo da jedan dan ne bude civila u selu, jer pre toga, mi smo sedam dana pre trebali da je izvedemo, i saznali smo da su nas "provalili". Bilo nas je oko 120 pripadnika, i nismo znali tačan broj, međutim, kada smo došli na lice mesta videli smo da nema tragova na snegu, dimova iz kuća, znali smo da su tu samo teroristi. Bilo je žena, bila je i ćerka tog jednog Mujote, takođe ekstremna. Policija je uradila perfektno svoj deo. Bilo je propusta, a najveći je taj što je policija koja je došla da obezbedi mesto, povučena, a mi ne znamo zašto je povučena - rekao je Radosavljević.

Kako je istakao Radosavljević, teorirsti su na celoj teritoriji KiM, posebno 1998. godine ispod uniformi nosili civilna odela, i kada bi osetili da je "gusto" oni su skidali uniforme, da bi se prema njima vojska ophodila kao prema civilima, što se dešavalo i u Račku.

- U Hagu je dokazano da ti ljudi nisu tu poginuli. Ispod tela nije bilo krvi, položaji su bili neprirodni. Ti leševi su uglavnom doneti. Sklonili su one koji su ispod imali civilna odela. Na ta mesta su dovučena nova, čime su narušili lice mesta - rekao je Radosavljević.

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za KiM, istakao je da je upravo 2000. godine razgovarao sa Radosavljevićem dodajući da je o svim dešavanjima u Račku napisana i knjiga pod nazivom "Drugi Kosovski boj". Delove knjige je takođe i Slobodan Milošević koristio kada se prvi put predstavio Hagu.

- Optužnica je 2006 otkazana, jer Tužilaštvo nije trebalo da razlaže toliki broj zločina, a ustvari je razlog to, što nisu imali nikakve dokaze. To je jedna od najvećih laži i prevara koja je bila vešto izrežirana. Goran je sa jedinicom odradio najteži deo, i ti su rovovi bili iza sela na brdu, i dok je on vodio borbe sa teroristima, policija je išla sa donjeg dela puta, a sa njima je bio OEBS, kao i televizija Societet press, oni su snimili jarugu. Na tom snimku nema ni jednog tela, prvog dana, što znači da su ih dovukli nakon toga što se naša polcija povukla. Poenta je da je njima samo trebao dokaz, odnosno, povod da izvrše bombardovanje. Jasno je da je čitav događaj prpagandni, i usmeren ka tome. Istina je svima dobro poznata - rekao je Drecun.

Kome su pre neki dan odavali počast, teroristima? - dodao je Drecun.

- I dalje držite tu priču, da biste ojačali povod za davanje nezavisnosti lažnoj državi Kosovo. Čini mi se da je teže bilo probiti se sa istinom u samoj Srbiji posle 2002. godine. Mediji su bili usmereni ka priči da se masakr desio u Račku... Spominjali su te iste ljude koji su krvarili, branili, suprotstavljali se teroristima... - rekao je Drecun.

Autor: