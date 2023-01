VUČIĆ IZ DAVOSA: Neka se drugi bave besmislicama, ja ću da radim ozbiljne stvari - Srbija će i dalje da raste i da napreduje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je u Davosu, u okviru Svetskog ekonomskog foruma, na panelu "Widening Europe's Horizons", nakon čega se obratio novinarima rekavši da je na forumu pričao o aktuelnim pitanjima i da je dobro predstavio našu politiku i stavove insistirajući na poštovanju međunarodnog prava.

- U ovim ratnim uslovima svi o svim pitanjima moraju da misle isto, ja ne mislim da sam crna ovca, ali mislim da smete da mislite. Zadovoljan sam. Uspeo sam da pokrenem neka pitanja poput bilateralnih odnosa sa Hrvatskom, odnose sa Južnom Korejom i ta saradanja je od ključnog značaja, svoj posao smo obavili - rekao je Vučić.

O razgovoru sa Plenkovićem

Govoreći o razgovoru sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem Vučić je rekao da je dobro da se razgovara, da su rekli u čemu se slažu, a u čemu ne.

- On je meni rekao šta oni nama zameraju, ja sam rekao šta mi njima zameramo, i napravili smo kanale komunikacije koji će nadam se omogućiti da postignemo nešto dobro za srpski i hrvatski narod - dodaje Vučić.

Sam birao gde će da sedi

Predsednik Vučić poručio je danas onima koji su se bavili njegovom fotografijom iz Davosa i mestu na kome je sedeo na jednom od panel da on u tome neće da učestvuje i da će se, kako je rekao, baviti ozbiljnim stvarima, a oni neka se bave besmislicama.

- Za razliku od ovog panela gde sam morao da sednem gde mi piše ime, tamo sam birao sam gde ću da sednem. Iako su me tri puta molili da pređem u prvi red, ja nisam želeo - rekao je Vučić novinarima u Davosu komentarišući reakciju pojedinih političara i medija u Srbiji i regionu, jer je na panelu o Zapadnom Balkanu sedeo iza ostalih učesnika.

- Kad vidite da vaši politički protivnici nemaju šta da vam kažu o sadržaju onoga što radite, o vašoj marljivosti, vašoj borbenosti, vašem znanju jezika i predstavljanju Srbije, onda vam kažu, valjda misleći da su se konačno dočepali nečega, jer računaju da su ljudi površni koliko i oni, a ljudi nisu površni, mnogo visse vide od onog kome su od mržnje prema nekome u politici začepljeni kapilari u mozgu... Nije valjda bitno gde sam seo, to je bio moj izbor, inače nikad nisam mislio da je suština da sednete u prvu klupu već je suština u vašem znanju i onome što ste rekli - naveo je Vučić.

On je dodao da ga niko nije pitao šta je rekao na tom panelu, dodajući da je dobro štitio i čuvao Srbiju što je, kaže, čini se bilo važnije od onoga gde je sedeo.

- Ja sad da objašnjavam da negde namerno nisam hteo da sednem, a sa druge strane sam hteo da pratim prinose na tržištu obveznica na koju smo izašli, da vidimo hoće li biti tržište zaintresovano za ulaganje u Srbiju ili neće i sve sam to morao da radim. Da to svakom objašnjavam... nemojte da se ljutite, ali nema smisla - prokomentarisao je Vučić.

Mada, kako je dodao, dobro dođe da ponekad odgovori na to jer onda, kako kaže, pokaže svu neozbiljnost onih koji sem mržnje nemaju šta da ponude.

- Pa kada se toga dohvate i drugi u regionu...Je l' vam stvarno žao? Da vam je stvarno žao vi biste me čuvali, a ne biste me tukli svakog dana i to sa po 200 tesktova. Nisam ni jadnik, ni bednik, ni nesrećnik koga vi žalite, ne biste me žalili ni najgore da mi se desi, već vam smeta što je Srbija snažnija i što nisam deo čopora, što neću da sedim u čoporu i što neću da govorim da su neki svetski lideri ludaci. Ja u tome neću da učestvujem - poručio je Vučić.

Nosio stativ

Govoreći o novim fotografijama u bosanskim medijima Vučić je upitao zašto li je nekom 30 godina kasnije stalo da se bavi time i istakao da na toj fotografiji nosi stativ od kamerte.

- Biće da je to zato što Srbija malo brže napreduje - ocenio je Vučić istakavši da Srbija više nije iza Bosne i Hercegovine.

Kada su ranije pričali te gluposti o snajperu, mislio sam ljudi znaju...sad otvoreno kažem da lažu... Ajde pokažite tu pušku. Sram vas bilo što tako lažete.

Vučić je istakao da bi umesto da se priča o budućnosti ti neki da iskrenu i prošlost.

- Sećate li se slučaja o Petrinji? Mesto gde nikada nisam bio. Oni su izmislili da sam tamo nekog tukao - kazao je Vučić i istakao da se vodi kampanja protiv onih koji ne misle isto kao svi.

Očekujem teške razgovore sa "velikom petorkom"

Predsednik Vučić rekao je da ga sutra očekuju teški razgovori sa "velikom petorkom" koja dolazi u Beograd jer su, kako ističe, oni veliki, a mi mali.

Vučić je u Davosu, odgovarajući na pitanje novinara sa kakvim planom dolaze specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik za Zapadni Balkan SAD Gabrijel Eskobar i savetnici iz Francuske, Nemačke i Italije kada znaju koje su crvene linije Srbije, da dolaze sa svojim planom.

- Sa tim planom dolaze, koji njih zanima, oni su sila, oni su veliki, mi smo mali, zato će razgovori biti teški - rekao je Vučić.