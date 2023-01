Stojaković: Srbija je atraktivna za investitore! Uspeli smo da spustimo nivo naših obaveza, javni dug će biti ispod 51 odsto! (VIDEO)

Urednik ekonomske rubrike Večernjih novosti Dušan Stojaković, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK da je nas je kriza u kojoj se nalazi svet, dovela u neprijatnu situaciju da je novac dramatično poskupeo.

- Kamate su porasle na jedan neprijatan nivo, međutim, ono što je dobra stvar jeste što je Srbija u jednom velikom zamahu, gde završavamo nešto što smo odavno trebali da imamo, a to su, mreža autoputeva i pruge – rekao je Stojaković.

Kako kaže, za takve stvari je neophodan novac, i dodaje da je ovo bio najbolji mogući način da se on nađe u ovom trenutku.

- Ovo nije novac u smislu da smo ga dobili na gomili, nego smo zamenili neka naša zaduženja koja su bila dolarska, u trenutku kada je najpovoljniji kurs evra, što je donelo uštedu kada je konačni dug u pitanju. Sličnim transakcijama smo uspeli da spustimo nivo naših obaveza. Mislim da će javni dug biti ispod 51 odsto, i mislim da je to jako dobra stvar – rekao je Stojaković i dodaje da je jako bitno da kamate, odnosno sama zaduženja nisu toliko dramatična.

Narodna poslanica Aleksandra Tomić, rekla je da je 500 investitora zainteresovano za hartije od vrednosti, kako kaže 6 puta je bila veća tražnja nego ponuda.

- Tražnja je bila data od strane investitora u vrednosti od 11 milijardi evra, što pokazuje koliko je Srbija jaka na ekonomskom tržištu. To znači da dobro stojite u kreditnom rejtingu. Srbija je to radila 4 puta i time zaradila 46 miliona evra, s tim što, ako se nastavi ovakav trend, korišćenjem instrumenata, državnih hartija od vrednosti, za pretvaranje dolarskih zaduživanja u evre. To sve kako bi se zaštitio valutni devizni kurs – rekla je Tomić.

Kako kaže, Srbija je postigla juče veliki uspeh. Dodaje da smo u prethodne 4 transakcije zaradili 314 miliona evra, a sada u ovim tansakcijama koje budu išle pokazaće se koliko smo zaradili, odnosno uštedeli.

- Mi smo otplaćivali određenu vrstu rata i kredita, menjali smo skupe kredite za jeftinije i to je jako važno da se radi u vreme kada nema velikih turbulencija, ali mi smo uspeli i sada da ih uradimo – rekla je Tomić.

Kako kaže, likvidni smo i imamo stabilne javne finansije.

Autor: