NORMALIZACIJA ODNOSA NA OSNOVU PREDLOGA EU: Lajčak 'To znači punu primenu svih sporazuma, uskoro nastavljamo razgovore'

Lajčak je na Tviteru najavio da planira da uskoro nastavi sa razgovorima.

"Zajedno sa glavnim spoljnopolitičkim savetnicima Francuske, Nemačke i ITalije i zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijelom Eskobarom otputovao sam danas na Kosovo i Srbiju da razgovaramo o koracima ka normalizaciji njihovih odnosa na osnovu našeg predloga. To takođe znači punu primenu svih sporazuma. Planiram da uskoro nastavim naše razgovore", poručio je Lajčak na Tviteru.

U Beograd i Prištinu danas su zajedno sa Lajčakom doputovali specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar, savetnik za spoljnu politiku i bezbednost nemačkog kancelara Jens Pletner, savetnik za spoljnu politiku predsednika Francuske Emanuel Bon i savetnik za spoljnu politiku i bezbednost premijerke Italije Frančesko Talo.

Nakon sastanka sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem, Lajčak je rekao da sastanak sa njim nije bio lak, kao i da je od njega očekivao više razumevanja za predlog EU za normalizaciju odnosa sa Beogradom.

Lajčak je, nakon razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, rekao da je implementacija i osnivanje Zajednice opština sa većinskim srpskim stanovništvom ključna i naglasio da su uvereni da je nemačko francuski plan koji su predstavili u septembru najbolji način da se uspostave odnosi Srbije i Kosova i evropske integracije regiona.

On je ocenio da je Vučić pokazao odgovoran pristup i volju da donese teške odluke u interesu mira i evropske perspektive za Srbiju.

