Kosovo je spremno da se suprotstavi mogućem napadu Srbije jer bi pogoršanje sukoba sa srpskom manjinom moglo rezultirati novim oružanim sukobom, rekao je premijer Albin Kurti u intervjuu za Reuters.

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije kaže da je zanimljivo da se pojavljuju nove "Rade Trajković" spominjući Bobana Bogdanovića koji je postao Kurtijev saveznik u svim stvarima.

- Voker je to i dalje, i on je zvanično njegov savetnik. Knjiga o Račku se finansira sa 70 hiljada evra. Svi su se ujedinili, od Rašića, Trajković pa do Bogdanovića sve rade, zarad neke pozicije u Kurtijevoj politici - dodao je Beriša, navodeći da je važan čvrst stav Vašingtona oko formiranja ZSO.

Nadamo se da će oni stvoriti ZSO, dodao je Beriša.

General u penziji Bratislav Dikić kaže da je Voker pravno izvršio krivično delo, i postoji sumnja za pokretanjem istrage.

- Ljudi su priznali da je postojao lažni izveštaj. I obavestičli su javnost da je to sve bilo pod pritiskom Vokera. Što se tiče samog Račka, to je profesionalno izvedena akcija. Policija je dobila zadatak da dođe u selo, u došlo je do pucnjave. Imam informaciju da je jedan Albanac koji je došao do informacija, pucao iz njihovog mitraljeza u panici i po svojim ljudima. U njihovom rovu je bio - rekao je Dikić.

Goran Radosavljevic Guri, bivši general srpske policije, i jedan od prvih komandira Specijalne policije žandarmerije kaže da je u Haškom tribunalu dokazano da nije bilo masakra, a da je na našim organima da izdejstvuju da čovek koji je fabrikovao laži bude optužen.

- U svim dešavanjima, postojali su ljudi koji su bili protiv Srbije, jedna od njih je i gospođa Trajković. Naš problem je da u ovom trenutku nemamo pravo jedinstvo, i to nam treba više nego ikada.

