Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić gostovao je večeras u emisiji “Signali”, na Radio televiziji Vojvodine, gde je govorio o projektima tri mosta koja će Srpska Atina dobiti u narednim godinama. U emisiji su gosti bili i Aleksandar Antić, direktor “Koridora Srbije”, profesor dr Vuk Bogdanović i profesor dr Saša Orlović.

Gradonačelnik ističe da je pre četiri godine bio predlagan most u produžetku Bulevara Evrope, jer se spominje u aktima iz 1934. a u prvom generalnom urbanističkom planu 1951. je upisan.

-Svi Generalni urbanistički planovi su ga predvideli, kao i poslednji koji je usvojen prošle godine. Razvijao se grad i stručnjaci su tada imali su viziju da tu treba da bude bulevar i most u njegovom produžetku. Stvorili su se finansijski uslovi, država nikad nije bila jača ekonomski, došli smo i do toga da četvrti most i most u sklopu Fruškogorskog koridora finansira država, a pešačko- biciklistički most finansira AP Vojvodina. Ti mostovi koštaju 370 miliona evra. Novosađane će koštati 2 milijarde dinara pešačko-biciklistički most- izjavio je Đurić.

Javno su objavljene sve dozvole

Gradonačelnik je naglasio da se sve radi u skladu sa dokumentima i zakonom, te da je zato održana konferencija za medije u Gradskoj kući.

-Nemamo šta da krijemo, jer se sve radi transparentno. Javno su objavljene sve dozvole- tvrdi Đurić.



Kamioni neće prolaziti preko četvrtog mosta

Saobraćaj će se rasteretiti novim mostom u produžetku Bulevara Evrope i bitno rasteretiti Most slobode. Prvi čovek Novog Sada naveo je primer da je Novi Sad 1981. godine, kada se puštao Most slobode u saobraćaj, imao 250.000 stanovnika.

-Prema popisu danas imamo 367.000 stanovnika. I uzmimo 1981. godinu koliko je jedno domaćinstvo imalo automobila, i da li je uopšte imalo a koliko sada ima. Teretni saobraćaj neće prolaziti preko četvrtog mosta, zato se i gradi most na Fruškogorskom koridoru. On je gradski most. GUP Je predviđeno da grad može da raste za još 80.000 stanovnika do 2030. Ali sa mostovima otvaramo i sremsku stranu.



Pešačko-biciklistički most biće sagrađen na stubovima nekadašnjeg mosta Franca Jozefa, srušenog 1941. godine.

-Čekamo idejni projekat mosta, koje će biti gotovo za nekoliko nedelja. Trenutna projektovna vrednost mosta je 4 milijarde dinara i računam da bismo sredinom ove godine počeli da ga gradimo i da ga krajem 2025. godine završimo. Ovo će biti pešačko- biciklistički most koji će raditi AP Vojvodina i Grad. I kruzeri će moći da prolaze ispod tog mosta, a most u sklopu Fruškogorskog koridora neće remetiti život građana. A ni četvrti Most ne remeti trenutno građane. Pešačko- biciklistički most će biti lepa veza, predstoje nam neke slatke muke. Preduslov su nam ova dva mosta i treći biciklistički da dođemo do toga da se uvede da gradić bude pešačka zona. Biće dva panoramska lifta, tunel koji će izlaziti kod botaničke bašte. Sve to nije daleko, to je kraj 2025. godine.

Koridori Srbije su investitor u okviru projekta Fruškogorski koridor i popularnog četvrtog mosta, gradskog mosta koji će biti povezan sa Fruškogorskim koridorom. Njihov najveći značaj je za sugrađane.

Slična priča je bila i kada se pravio Most slobode

Profesor Bogdanović istakao je da je uključena sva struka u projekte.



-Radio sam na izgradnji mosta na Adi. Svašta se tu predlagalo, bilo je neracionalnih predloga. Ista je priča bila i za petlju kod Arene u Beogradu. Ali, šta bi sad bilo u Beogradu da taj most ne postoji. Moram da napomenem, da je slična bila i kada se pravio Most slobode i da su se pravili otpori. Ovo bi bio prvi most u Srbiji koji bi spojio dve strane Dunava.

Most u okviru Fruškogorskog koridora biće pušten u saobraćaj 2026. godine

Aleksandar Antić istakao je da su sve aktivnosti na Fruškogorskom koridoru i četvrtom mostu pokrivene dozvolama.



-Kada je u pitanju most u okviru Fruškogorskog koridora tu imamo dozvolu za šipove, koji će nositi most, a od 422 šipa smo uradili 300 do sada. Gotovo 70 procenata. On ide izuzetno dobro i drastično će promeniti putovanje u Vojvodini. Fruškogorski koridar ne može da se pušta fazno. Ja cenim da će most biti završen tokom 2025. godine i da će biti pušten početkom 2026. godine. Teško je to reći odgovorno i sa pravim datumom, jer je Iriški tunel kompleksan. Projektom su predviđene zvučne barijere za unapređenje zvučnih barijera na mostu u produžetku Bulevara Evrope.

Posećiće se 142 stabla, a zasaditi između 10 i 20 hiljada sadnica

Profesor je najavio smernice koje će preduzeti stručnjaci iz biologije i šumarstva, koji su imali zadatak da daju sve što nauka daje kao najbolja rešenja.



-Grad Novi Sad, AP Vojvodina i Republika Srbija je naručila studiju kojim ćemo biodiverzitet dovesti u novu funkciju i očuvanje staništa. Grupa profesora je radila na smernicama i za sve tipove staništa napravili mere kojima ćemo povećati brojnost jedinki i vrsta. Na očuvanju ekosistema moraće da se odvijaju postepeno, trebaće vremena da zasadimo domaće vrste, tako ćemo sa 20.000 sadnica povećati stanište. Govorim o Šodrošu, Kameničkoj adi i celom prostoru. Stabla koja će biti posečena, a to je oko 142 stabala, mi ćemo ih kopirati i vratiti na svoj prostor. Ispod mosta će se vratiti žbunaste vrste koja obezbeđuje migraciju životinja. Dodatno će se saditi voćne vrste, imaćemo senzornu baštu, stazu zdravlja, polja za oprašivače. Nova šuma će postepeno rasti, a topola je dugovečna i maksimalni efekat postiže za 15 godina.

