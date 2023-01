Zapošljavanje u srpskim sredinama vršiće se po socijalnoj karti, dogovoreno sa Milanom Radoičićem

Oko pedesetak nezadovoljnih meštana opštine Gračanica juče su u Raški održali sastanak sa potpredsednikom Srpske liste Milanom Radoičićem. Sastanku su prisustvovali i predstavnici privremenih organa opština Priština, Lipljan i Kosovo Polje, Novak Živić, Milan Joksimović i Aleksandar Trajković, rekao je jedan od učesnika Igor Jovanović, prenosi Medija centar.

„Održan je sastanak prisustvovao sam i ja grupa nezadovoljnih ljudi, oko 50 njih. Sastanak je trajao oko četiri sata i zadovoljan sam ishodom. Ljudi su uglavnom izlagali svoje probleme, što je i normalno, ali znate da se ja zalažem za nešto drugo, ne samo za pojedince već da se uradi nešto čime bi svi ljudi koji imaju problem bili zadovoljni“, rekao je Jovanović.

Jovanović tvrdi da su se nezadovoljni meštani, koji su 4. januara ove godine protestovali ispred Privremenog organa opštine Priština zbog netransparentnog procesa zapošljavanja u srpskim institucijama sa Radoičićem i predstavnicima privremenih organa dogovorili da se ubuduće zapošljavanje u srpskim institucijama vrši, kako kaže, isključivo po kriterijumima socijalne karte.

„Postignut je dogovor da se formira grupa ljudi koja će raditi na toj socijalnoj karti. U toj grupi ću biti i ja kao volonter bez naknade, naravno, jer sam ja inicijator svega toga i smatram da je to ono što smo mogli da izvučemo sa tog sastanka, a što su i bili naši zahtevi – znači da ne bude zapošljavanja bez konkursa, netransparentno kao što se dešavalo godinama unazad. Ja kažem da je to nešto što je moglo da se izvuče i što je trebalo možda i ranije da se desi, ali dobro, nikad nije kasno“, navodi Jovanović.

Princip „zapošljavanja po socijalnoj karti“ navodi Jovanović trebalo bi da počne već sledeće nedelje u prostorijama Privremenog organa opštine Priština, gde će se, kako kaže, vršiti upis socijalno ugroženih ljudi radi utvrđivanja njihovog ekonomskog statusa.

„Ljudi će imati priliku da se upisuju u prostorijama zgrade PO opštine Priština. Očekujem da to funkcioniše kako treba. Socijalna karta postoji u institucijama ali to je iz nekog davnog vremena. Smatram da bi to trebalo da se obnavlja malo češće. Prioritet će biti ljudi sa porodicama sa po troje, četvoro i više dece, ali moramo da obratimo i pažnju na ljude sa fakultetima koji su završili školu i da se i taj kriterijum uzme u obzir“, rekao je Jovanović.

S druge strane, predsednik Privremenog organa opštine Lipljan Milan Joksimović za Medija centar kaže da je na jučerašnjem sastanku u Raški dogovoreno da se, kako naglašava, nastavi sa zapošljavanjem po socijalnoj karti i u skladu sa zakonom.

“Sastanak je bio veoma konstruktivan, potvrđeno je još jednom da Srpska lista, zajedno sa državnim organima Republike Srbije, pre svega sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i Kancelarijom za KiM Vlade Republike Srbije stoji čvrsto uz svoju narod na Kosovu i Metohiji i brine o svim segmentima našeg života ovde”, rekao je Joksimović.

Igor Jovanović je rekao da je na sastanku u Raški dogovoreno i rešavanje dugogodišnjeg problema oko 20 i više porodica koje žive u zgradama u Lapljem Selu bez ugovora o korišćenju stanova, a što je u nadležnosti Opštine Gračanica koja funckioniše u kosovskom sistemu.

„Predstavio sam taj problem koji ljudi imaju, objasnio sam tačno i precizno o čemu se tu radi. Dobio sam obećanje da će to da se odradi onako kako treba, naravno u zakonskom okviru“.

Da li je o tome obaveštena i gradonačelnica Gračanice?

„Pretpostavljam da da“, rekao je Jovanović.

Medija centar je za komentar sa sastanka u Raški zatražio i od predsednika privremenih organa opštine Priština i Kosovo Polje, ali do objavljivanja ovog teksta odgovor nisu dobili.

