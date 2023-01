VUČEVIĆ POSLAO MOĆNU PORUKU: Vojska i ministarstvo odbrane daje bezrezervnu PODRŠKU predsedniku Vučiću. Ogroman pritisak na Srbiju!

Ministar odbrane Miloš Vučević rekao je da međunarodni posrednici u jučerašnjem razgovoru sa predsednikom Vučićem, ne samo da su ponovili francusko-nemačku platformu za dalji razgovor, već i da je predsednik naveo da su mu predočene konsekvence neprihvatanja predloga sporazuma.

– Ogroman je pritisak na državu, ali Srbija neće biti na kolenima, neće biti nikad poražena – poruka je ministra i odgovor kako je razumeo poruku predsednika Srbije nakon sastanka sa predstavnicima zemalja.

Veliki izazovi su pred nama

Vučević je gostujući na Javnom servisu naglasio da to što je predočeno predsedniku nije ništa što je prijatno za građane Srbije.



-Veliki izazovi su pred nama. Ništa se tu lepo ne nudi, a očekuju se teške odluke, kako oni vide da treba da mi da parcipiramo u formulisanju tog sporazuma, sa nekim perspektivama za nas, da nas čeka bolja budućnost. Sam izraz i poruka koju je predsednik uputio građanima Srbije nije nešto što najavljuje lake i dobre stvari, što ne znači da smo nešto izgubili, predali… i kako to definiše neko ko je defetistički orijentisan, ali nije lako – naglasio je Vučević.

Dve poruke usaglašene

Odgovarajući na pitanje da li je na stolu bio ultimatum, Vučević odgovara da je predsednik to vrlo precizno definisao, da je dobio podatke i informacije šta može da se desi ako Srbija ne bude dovoljno kooperativna. Pojašnjavajući, kaže da pretpostavlja da su na sto stavili negativne političke i ekonomske konsekvence za Srbiju.

-Da se razumemo. Oni imaju cilj da ako ne priznamo nezavisno Kosovo, što oni definišu kao teritoriju, a mi kao pokrajinu, u najmanju ruku dobije stolicu u UN. To je neki proces koji bi trebao da bude završen, kako vide predstavnici koji su juče bili u poseti Beogradu – pojasnio je Vučević.

Težak da za Srbiju

Ministar ističe da su dve poruke usaglašene, da status kvo nije održaiv i da se Zajednica srpskih opština mora fomirati.

-To je dobro da smo čuli. Nijedna strana ne vide zamrznut konflikt kao nešto što bi trebalo da traje neograničeno vreme. S druge strane da posle 10 godina ZSO nešto što mora da se formira. Mogao bi da zaključim da jučerašnji dan koji je za mnoge porodice bio svečani dan zbog slave Svetog Jovana, bio mnogo težak za Srbiju, pre svega za predsednika Vućića. Taj nivo i način razgovora koji je on imao, prvo sa grupom ambasadora, a zatim i sa petorkom je zaista nešto što nije za poželeti – iskren je Vučević.

Predsedniku Vučiću, nastavlja Vučević nije zavideti jer mora sve to da radi i u tome učestvuje i da nosi na svoji leđima.



-To je ogroman pritisak, bio je neraspoležen ali odlučan da brani Srbiju. Veliko je to breme za svakog čoveka. Neke stvari se ne rešavaju vek, vek i po i ondaa vam neko dođe i kaže vi sada to treba da rešite. Pred nama je predočeno i što se Srbiji stavlja, to nije nešto što je povoljno. Treba razumeti kakve su to pozicije i da postoji na minimum državnog nacionalnog i političkog .

Konsenzus važan

On naglašava da je jako važno da se postigne konsenzus oko najvažnijeg nacionalnog pitanja.

-To je pitanje svih pitanja i sudbine naše države. To nije pitanje samo sadašnjosti, već i budućnosti svih njenih građana. Bilo bi zaista korektno da imamo minimum konsenzusa. Dobro je i poltički opravdano da predsednik pozove sve one koji su u nekim segetima donosioci odluka i da se izjasne i budu upoznati sa razgovorima koje je predsednik vodio.

Vučević ističe da hoće vrlo jasno da kaže i da bude potpuno otvoren, da je predsedniku rekao da što se tiče ministarstva odbrane i vojske Srbije, dajemo mu bezrezervnu podršku za sve napore na političku volju za očuvanje naše države i zaštite i njenih nacionalnih interesa.

-Tu nema nikave dileme. To je vrlo čvsta i jasna poruka. Jedan čovek je izložen pritiscima zato što je cela država izložena pritiscima. Lomi se jedan čovek. I sve ovo što se dešavalo je prethodnom periodu, diskreditacija, napadi na porodicu, laži po medijima. To jeste priprema da nekoga oslabite pred ovakve razgovore koje je započeo. To nije pitanje ideopoklonstva nekog narativa koji se iz formalnih razgovora podrazumeva. Suštinski su teški dani i bitke pred Srbijom i red je da stavimo svi u tu liniju fronta za odbranu države.

Bezbednosta situacija na KIM i dalje vrlo izazovna

Ministar kaže da je situcija na KIM i dalje vrlo izazovna, Kurti koristi svaku priliku da nastavi sa nizom provokativnih poteza.

-Pratmo njihove aktivnosti. Oni i dalje pokušavaju da utvrde svoje položaje na Severu Kosova. Naravno da ćemo biti hladne glave, čista srca i da ćemo biti politički mudri da izbegnemo svaki mogući konflikt. Ne zato što smo slabiji i što se plašimo, već zato što je to politiki interes Srbije da izbegne svaki konflikt. Srbija neće biti na kolenima, neće biti ponižena, ali svima treba da bude jasno koji su uzazovi pred nama i šta je cena. Da je to lako to bi svi uradili ili bi to rešilili mnogo ranije – jasan je on.

O poplavama

Govoreći o poplavama kaže da u razgovorima sa MUP očekuje se smirivanje situacije na svim rekama.

-Želim da izjavim saučešće porodicama nastradalih i upozorene za sve nas.

