Branislav Nedimović, član Predsedništva SNS, rekao je da su vremena nikad teža.

- Olujni vetrovi sa svih strana pokušavaju da slome jedra najlepšeg broda na svetu, našu Srbiju. Samo jedan kapetan ima snagu da nas i ovaj put izvuče iz brodoloma koji nam spremaju - rekao je Nedimović i dodao:

- I da mu ne spomenemo ime, svi znamo ko je. Ali zbog svih koji misle loše Srbiji na glas mora da se izgovori da se ori sve - to je Aleksandar Vučić. I mora da se igra do kraja i jedini on može da vodi kroz oluju i SNS i Srbiju.