Članovi SNS porodice iz cele zemlje uputili su veoma emotivne i jake poruke predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u njegovim odlukama.

OO SNS TITEL: Titel izražava nemerljivu podršku predsedniku Republike Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću koji godinama unazad našu zemlju podiže iz pepela i prašine!

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Titel izražava nemerljivu podršku predsedniku Republike Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću koji godinama unazad našu zemlju podiže iz pepela i prašine u koju su je lošim odlukama i politikama bacili oni koji i dan danas pokušavaju da destabilizuju našu zemlju.

- Ekonomski rast i razvoj, infrastrukturna ulaganja, ulaganja u bolnice, puteve, ali i briga o porodici i mere koje je država donela kako bi podržala njihovo funkcionisanje i pozvala mlade da zasnuju porodicu samo su neke od stvari koje je Vučić uradio, kako bi podigao životni standard i kvalitet života svih građana Srbije.Pored toga, u neravnopravnoj borbi protiv predstavnika mnogih država, Vučić uporno brani teritorijalni integritet naše zemlje, pa tako ne pristaje na raznorazne ucene zapadnih zemalja, ne podleže pritisku i ne naseda na provokacije Kurtija i drugih albanskih ekstremista. Kao pravi državnik, posvećen miru, Vučić uporno poziva i radi na tome da se sačuva mir, ali isto tako, garantuje bezbednost i miran san svima koji žive na teritoriji naše južne pokrajine.Zbog svega što je Aleksandar Vučić uradio za našu zemlju i zbog onoga što će tek da uradi nastavljajući sa svojom politikom razvoja, ekonomskog rasta i mira, ne prihvatamo bilo kakav predlog njegovog odlaska sa mesta predsednika naše države i stranke.Zajedno do pobede! Nema predaje! Živela Srbija! - poručuju iz OO SNS Titel.

SNS KRUPANJ: Puna podrška predsedniku Aleksandru Vučiću da nastavi da vodi Srbiju putem stabilnosti i ekonomskog razvoja!

OO SNS iz Krupnja poručuje da je Srbija je danas lider u regionu, kao i da se nikada više nije ulagalo u putnu infrastrukturu, fabrike, domove zdravlja i sve potrebne institucije i ustanove za bolji i kvalitetniji život građana Srbije.

- U Krupnju posle poplava 2014. godine, kada je opština bila uništena, zalaganjem predsednika Aleksandra Vučića, samo par godina kasnije opština vraća svoj izgled. Asfaltirano je oko 130 km puteva, renoviran je Dom zdravlja, renovirana predškolska ustanova ,,Naša radost“, otvorena nova radna mesta, uređena su rečna korita, započeta izgradnja kanalizacije u dužini od 7 km. Predsednik Aleksandar Vučić je našu opštinu posetio 12 puta, što je dokaz da brine i vodi računa o ulaganju u manje sredine, što prethodni predsednici Srbije nisu radili. Saglasni smo sa politikom koju vodi po pitanju naših nacionalnih interesa vezano za Kosovo i Metohiju i sigurni smo da će naći najbolje rešenje za Srbiju i srpski narod na Kosovu i Metohiji. OO Srpske napredne stranke Krupanj moli predsednika Aleksandra Vučića da još jednom razmisli i nastavi da vodi Srpsku naprednu stranku i Srbiju putem novih pobeda i napretka - poručuju u saopštenju.

OO SNS SEČANJ: Apsolutna podrška politici predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića!

Opštinski odbor Srpske napredne stranke u Sečnju daje apsolutnu podršku politici predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i kategorički odbacuje svaku sugestiju da on treba da napusti svoju poziciju pre isteka mandata, piše u saopštenju OO SNS Sečanj koje Vam prenosimo u celosti:

Smatramo da su oni koji su motivisani ličnim interesima i nerealnim ambicijama odgovorni za oštećivanje njegovog posvećenog rada u rešavanju brojnih nasleđenih problema u zemlji.Verujemo da je najvažniji interes Srbije da se reši vekovni problem Kosova i Metohije i da je jedinstvo i stabilnost važniji nego ikada. Zbog toga je neophodno da svi politički akteri zaborave razlike i stanu na istu stranu kako bi služili svojoj zemlji i njenim građanima, dok se borimo za najveći nacionalni interes. Živeo Aleksandar Vučić! Živela Srbija!

OO SNS PEĆINCI: PREDSEDNIK VUČIĆ JE JEDINI KOJI MOŽE DA SE IZBORI ZA SRBIJU

Podrška predsedniku stiže i iz Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Pećinci, koji poručuju da oni stoje čvrsto na stanovištu da je predsednik Aleksandar Vučić jedini koji u trenutku kada se na Srbiju vrše neviđeni pritisci ima snage, hrabrosti i mudrosti da se suoči sa pritiscima i da se i u najtežoj situaciji izbori za najbolje moguće rešenje za našu zemlju i za naš narod na Kosovu i Metohiji.

- Zbog toga predsednik Vučić ima bezrezervnu podršku, ne samo našeg opštinskog odbora i članstva SNS, već i ogromne većine građana opštine Pećinci, jer je svima kojima je Srbija u srcu i koji žele dobro našoj zemlji i našem narodu jasno da samo on u ovakvim okolnostima može da vodi Srbiju sigurnim putem u budućnost. Dok je predsednik Aleksandar Vučić na čelu Srbije i na čelu Srpske napredne stranke znamo da će privreda naše zemlje napredovati, a međunarodni ugled naše zemlje rasti, jer za njega predaja nikada nije bila opcija - poručuju.

Podrška predsedniku Vučiću stiže i iz Plandišta.

OO SNS PLANDIŠTE: Jednoglasno i sa jasnim i jedinstvenim stavom dajemo podršku predsedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću i politici koju zastupa Srpska napredna stranka!

- Zahvaljujući aktivnoj politici gospodina Aleksandra Vučića, politici napretka, razvoja, investicionog ulaganja, privrednog uspona na makro i mikro nivou, Srbija je danas ekonomski stabilna i uređena zemlja, vodeća zemlja u regionu, stub mira na Balkanu. Dugogodišnjim predanim radom, velikim odricanjima, odgovornom i stabilnom politikom koju vodi Aleksandar Vučić, Srbija je postala zemlja napretka i prosperiteta, zemlja u kojoj se poštuju prava njenih građana, zemlja u kojoj se neguju sva ustavom zagarantovana prava i slobode.Sada, više nego ikada moramo da pružimo bezrezervnu podršku našem predsedniku gospodinu Aleksandru Vučiću i njegovoj politici mira, stabilnosti i napretka Srbije. Sada moramo da pokažemo da smo ujedinjeni oko jednog imena, oko jednog lidera, rodoljuba koji brani prava i interese Republike Srbije i svih njenih građana. Predaja nije opcija. Živela Srbija. Živeo Aleksandar Vučić! - kažu iz Plandišta.

OO SNS SVILAJNAC: Puna i bezrezervna podrška Predsedniku Aleksandru Vučiću!

- Zato što želimo da Srbija nastavi da napreduje i da se menja. Zato što smo ponosni na svaku školu i bolnicu, na svaki most i novi kilometar puta. ZATO verujemo i nadamo se da će Aleksandar Vučić ostati na čelu Srpske napredne stranke i Srbije jer samo tako i jedino tako, će Srbija nastaviti putem razvoja i prosperiteta. Puna i bezrezervna podrška Predsedniku Aleksandru Vučiću - poručuju iz Svilajnca.

Podrška predsedniku stiže i iz Koceljeve!

OO SNS MALI ZVORNIK: Puna podrška predsedniku Vučiću!

- Opštinski odbor Srpske napredne stranke Mali Zvornik pruža punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću da ostane na čelu političke stranke koju je stvorio i koju uspešno vodi dugi niz godina i da nastavi da se, kao njen lider i predsednik RepublikeSrbije, bori za srpski narod i nacionalne interese, jer je svojim dosadašnjim radomdokazao da je sposoban za to i da mu je Srbija na prvom mestu - poručuju iz Malog Zvornika i dodaju:

- Mudrom politikom i zalaganjem, Vučić je našu zemlju u kratkom roku preporodio iučinio da ekonomski i u svakom drugom pogledu uznapreduje. Uprkos svim preprekama na koje je nailazio i nastojanjima političkih protivnika dadiskredituju njegov rad i osujete svaku dobru ideju i nameru, on je uspevao da se izbori,pronađe rešenje i ostvari najbolje rezultate za Srbiju. Moramo da nastavimo putem napretka i razvoja, da gradimo puteve, uređujemo škole,vrtiće, bolnice, domove zdravlja, otvaramo radna mesta i zato predaja nije opcija. Verujemo da će Vučić uspeti da istraje i u svakoj situaciji pronađe najbolje rešenjeza svoj narod i državu i zato mu i u ovim izuzetno teškim danima pružamo bezrezervnupodršku i poverenje da nastavi da nas vodi, jer iskreno verujemo da je on jedini dovoljnosnažan, mudar i iskusan političar i lider koji može da se izbori sa izazovima sa kojima sesuočava naša zemlja. Opštinski odbor Srpske napredne stranke Mali Zvornik stoji uz predsednikaAleksandra Vučića i državotvornu politiku za koju se hrabro bori i poziva sve u Srbiji daučine isto, da time pokažemo da smo jedinstveni u pogledu pitanja od nacionalnog značaja, jer predaja nije opcija! Živeo Vučić! Živela Srbija!

SAOPŠTENJE OO SNS GOLUBAC: Opštinski odbor SNS Golubac je i do sada davao apsolutnu podršku politici predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, ali je danas i sutra ta podrška najpotrebnija!

- Odbacujemo svaku pomisao da, pre isteka mandata, predsednik Aleksandar Vučić, ode sa mesta Predsednika Srbije, odnosno, da se povuče pod pritiscima i mišljenjima onih, koji su svojim postupcima, vođeni ličnim interesima i nerealnim ambicijama, ometali njegov posvećeni rad na rešavanju mnogobrojnih nasleđenih problema u državi. Najvažniji interes Srbije je da se reši vekovni problem Kosova i Metohije i zato nam je, više nego ikad, neophodno jedinstvo i stabilnost, uz odlučan stav svih političkih činilaca, koji bi morali da u teškim trenucima zaborave razlike i stanu u jednu kolonu koja će biti u službi Srbije i njenih građana, da bi svi zajedno odbranili najveći nacionalni interes. Nadamo se da ćemo zajedničkim radom prebroditi sve nesporazume i izazove koji nas očekuju - poručuju oni.

OO SNS TEMERIN: Puna podrška predsedniku Aleksandru Vučiću u vođenju politike koja koja se tiče pitanja mira na Kosovu i Metohiji!

- Opštinski odbor Srpske napredne stranke Temerin ovim putem izražava svoju punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću u vođenju politike koja koja se tiče pitanja mira na Kosovu i Metohiji. Istovremeno, ovo je borba u cilju zaštite našeg naroda i svetinja od daljeg nasilja, napada, skrnavljenja i nepravde koju trpe. Srbija je pritisnuta sa svih strana ucenama, što ne sprečava predsednika Vučića, koji je na njenom čelu, da donosi zdravorazumske, teške ali i pravične odluke, kako za teritorijalni, tako i za nacionalni interes Srbije. Iz tog razloga, ali i osvrćući se na politiku koju je Aleksandar Vučić vodio svih prethodnih godina, OO SNS Temerin ne dovodi u pitanje ni u najmanjoj meri, povlačenje predsednika sa funkcije, koje pojedinci priželjkuju. Odlučno stojimo pri tome da naša zemlja nema nikoga ko bi bolje, srčanije, pravednije, sa više ljubavi i poštovanja vodio svoj narod i borio se za teritoriju odakle smo ponikli.Zbog svega gorepomenutog, aktivisti i članovi OO SNS Temerin bezrezervno stoje uz Vas, jer predaja nikada nije bila niti će biti opcija!ŽIVELA SRBIJA! ŽIVEO ALEKSANDAR VUČIĆ! - poručuju iz OO SNS Temerin.

OO SNS MALI ZVORNIK: PODRŠKA PREDSEDNIKU ALEKSANDRU VUČIĆU da ostane na čelu političke stranke koju je stvorio i koju uspešno vodi dugi niz godina

- Opštinski odbor Srpske napredne stranke Mali Zvornik pruža punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću da ostane na čelu političke stranke koju je stvorio i koju uspešno vodi dugi niz godina i da nastavi da se, kao njen lider i predsednik Republike Srbije, bori za srpski narod i nacionalne interese, jer je svojim dosadašnjim radom dokazao da je sposoban za to i da mu je Srbija na prvom mestu - poručuju iz Zvornika.

Kako poručuju, mudrom politikom i zalaganjem, Vučić je našu zemlju u kratkom roku preporodio i učinio da ekonomski i u svakom drugom pogledu uznapreduje.

- Uprkos svim preprekama na koje je nailazio i nastojanjima političkih protivnika da diskredituju njegov rad i osujete svaku dobru ideju i nameru, on je uspevao da se izbori, pronađe rešenje i ostvari najbolje rezultate za Srbiju.Moramo da nastavimo putem napretka i razvoja, da gradimo puteve, uređujemo škole, vrtiće, bolnice, domove zdravlja, otvaramo radna mesta i zato predaja nije opcija - kažu iz Zvornika i dodaju:

- Verujemo da će Vučić uspeti da istraje i u svakoj situaciji pronađe najbolje rešenje za svoj narod i državu i zato mu i u ovim izuzetno teškim danima pružamo bezrezervnu podršku i poverenje da nastavi da nas vodi, jer iskreno verujemo da je on jedini dovoljno snažan, mudar i iskusan političar i lider koji može da se izbori sa izazovima sa kojima se suočava naša zemlja.

- Opštinski odbor Srpske napredne stranke Mali Zvornik stoji uz predsednika Aleksandra Vučića i državotvornu politiku za koju se hrabro bori i poziva sve u Srbiji da učine isto, da time pokažemo da smo jedinstveni u pogledu pitanja od nacionalnog značaja, jer predaja nije opcija! Živeo Vučić! Živela Srbija!

OO SNS SURDULICA: Predsedniče uz Vas smo – Srbija boljeg od Vas nema i nikada neće imati!

- Povodom objave predsednika Aleksandra Vučića da odlazi sa funkcije predsednika stranke, Povereništvo Opštinskog odbora SNS Surdulica tu odluku smatra neprihvatljivom, jer je jedini je koji se iskreno bori za našu državu i mi nemamo, a nećemo ni imati boljeg državnika - kažu iz Surdulice i dodaju:

- U ovim izuzetno teškim vremenima za našu državu, kada je ključno rešavanje pitanja Kosova i Metohije, pružamo podršku politici predsednika Vučića u borbi za očuvanje mira, stabilnosti i jedinstva našeg naroda.Uvek ćemo biti uz predsednika Vučića i pružati mu bezrezervnu podršku!

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Čajetina, pruža apsolutnu podršku politici koju vodi Aleksandar Vučić, koja je zasnovana na miru, stabilnosti, ekonomskom razvoju i očuvanju teritorijalnog integriteta Republike Srbije.

- Poslednjih meseci je intenziviran pritisak na našu zemlju, kako od spoljašnjih tako i od unutrašnjih faktora. Jedina osoba koja u ovom trenutku može da nas predstavlja i da se dosledno bori za naša prava i opstanak je Aleksandar Vučić. Ovo je situacija kada naš narod i država moraju biti jedinstveni u borbi za državne i nacionalne interese. Kategorički odbacujemo svaku pomisao, da pod pritiskom pojedinaca vođenih ličnim interesima, Aleksandar Vučić pre isteka mandata ode sa mesta predsednika države. Aleksandar Vučić je institucija, izabrana voljom većinskog dela naroda, ta volja treba da se poštuje! - poručuju.

I Pirot je uz predsednika!

Opštinski odbor Srpske naprede stranke u Pirotu, pruža bezuslovnu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i odbacuje svaku mogućnost da se predsednik povuče.

U ovim teškim trenucima, za Srbiju je najvažnije rešavanjeinstitucionalnih pitanja, i zato je potrebno da predsednik ostane, jer se zalaže za mir, stabilnost koje nam je preko potrebna. Samo zajedničkim snagama možemo nastaviti da gradimo Srbiju.

Iz OO SNS Boljevac poručuju: Aleksandar Vučić je svojim velikim trudom i zalaganjem doprineo da se Srbija razvija u pravom smeru, da konstantno napreduje i da se poboljšava!

- Više puta je pokazao i dokazao da je on ozbiljan državnik i zahvaljujući njegovom liderstvu i vodjenju odgovorne politike Srbija je zavrednila svoje mesto u svetu.Zahvaljujući tome što radi isključivo u korist Srbije i njenih gradjana, narod je njega prepoznao kao pravog zaštitnika i borca za sav srpski živalj, kako unutar tako i izvan Srbije.Shodno tome, Opštinaki odbor Srpske napredne stranke Boljevac, u potpunosti, daje svoju punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću za ostanak na čelu Srpske napredne stranke.Svom snagom u nove pobede. Živela Srbija.

Opštinski odbor SNS Ćićevac pruža apsolutnu i bezrezervnu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću!

- U izuzetno teškim trenucima, kada je Srbija izložena različitim pritiscima, važno je sačuvati jedinstvo i nastaviti politiku mira i stabilnosti. Predsednik Aleksandar Vučić se odgovornom politikom godinama bori da sačuva teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje, i uprkos teškim vremenima uspeva da nas vodi putem ekonomskog napretka i razvoja, istovremeno misleći na buduće generacije.Podrška Aleksandru Vučiću je podrška Srbiji, rezultatima, napretku i budućnosti.Uvereni smo da samo sa predsednikom Aleksandrom Vučićem možemo sačuvati celovitost, nastaviti da radimo i gradimo, i ostaviti jaču i snažniju Srbiju budućim generacijama.Predsedniče, predaja nije opcija!Samo zajedno možemo sve, ŽIVELA SRBIJA!

SNS VRŠAC UZ ALEKSANDRA VUČIĆA: PREDAJA NIJE OPCIJA!

Gradski odbor Srpske napredne stranke u Vršcu, izražava svoju punu i bezrezervnu podršku, predsedniku Aleksandru Vučiću, u nastavku borbe za očuvanje državnih i nacionalnih interesa Republike Srbije i srpskog naroda.

- Svedoci smo već duže vreme, velikih pritisaka koje naša zemlja trpi sa raznih strana. Svo ovo vreme, mudrom i hrabrom politikom predsednika Aleksandra Vučića, uspešno odolevamo, možda i najvećim izazovima u novijoj istoriji sa kojima se suočava naša zemlja. Uz očuvanje mira i stabilnosti, od kojih zavisi ceo naš region, Srbija je uspela da prebrodi i globalne krize koje nas prate poslednjih godina, a koje su izazvale veoma negativne trendove i u najrazvijenijim zemljama. Uprkos svemu, ekonomski stabilna i vojno nezavisna Srbija korača napred uz očuvanje svih svojih državnih i nacionalnih interesa.Gradski odbor SNS Vršac, smatra da je, kako u ovom momentu, tako i u vremenu pred nama, više nego ikad, neophodno jedinstvo i nastavak uspešne politike Aleksandra Vučića, koja nas vodi ka sigurnoj budućnosti - poručuju iz Vršca.

- Želja svih nas članova SNS Požega je da na čelu stranke ostane Aleksandar Vučić. Jedinstvo koje je on stvorio i politika koju kreira je jedina koja može da nas vodi u ovim teškim vremenima, kada bi se svaka druga kičma savila pred pritiscima koje Srbija trpi.Jedini ko je sposoban da štiti nacionalne i državne interese je Aleksandar Vučić i kako je Srbija sa njim na čelu naučila da bude pobednik, tako i Srpska napredna stranka samo pod njegovim vođstvom može da piše novu istoriju Srbije.Aleksandar Vučić je pokazatelj kako možemo da ostvarujemo svoje snove, a nama iz Požege to je svakako auto put Miloš Veliki koji Požegu spaja sa svetom i olakšava život. A to je samo jedan od snova koji su postali stvarnost, kao što je realnost konstantan rast plata i penzija kao proizvod stabilne ekonomske politike, podjednaka izgradnja svih delova Srbije, osnaživanje naše vojske i još mnogo drugih snova.Ponos sa kojim svaki član stranke izgovara njegovo ime je zato što svi dobro znamo u kakvim smo mukama živeli dok se nije uhvatio u koštac sa svim tim mukama i pokazao put kojim svi trebamo da idemo.Sve su to razlozi zbog kojih svi jedinstveno želimo da Aleksandar Vučić ostane na čelu Srpske napredne stranke i pružamo mu bezrezervnu podršku - navode u saopštenju OO SNS Požega.

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Kanjiža pruža apsolutnu podršku politici predsednika Aleksandra Vučića. Mir, stabilnost i bolja Srbija imaju budućnost samo ako je na čelu Srbije Aleksandar Vučić. OO smatra da povlačenjem predsednika Vučića sa čela stranke i države može imati ogromne posledice po Srbiju i Srpsku naprednu stranku, pitanja,problemi i pritisci pred kojima se nalazi naša zemlja u ovom momentu mogu da se rešavaju i prevaziđu samo sa Vučićem na čelu Srbije.Predaja nikad nije bila opcija, to je jedno od osnovnih načela vašeg rada predsedniče i Srpske napredne stranke. Živela Srbija!

OO SNS SUBOTICA: Pritisci na Srbiju sve su jači, a Aleksandar Vučić jedini je koji može da se izbori za rešenje u najboljem interesu srpskog naroda i srpske države!

Gradski odbor Srpske napredne stranke Subotica daje apsolutnu podršku politici predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, a njegovo povlačenje sa mesta predsednika bilo bi pogubno i sa nesagledivim posledicama za našu državu i rešavanje pitanja od najvećeg nacionalnog i državnog značaja – pitanje Kosova i Metohije.

PANTELEJ JE UZ PREDSEDNIKA ALEKSANDRA VUČIĆA!

- U trenucima kada se odlučuje o sudbini naroda, države i Kosova i Metohije bilo kakvo povlačenje predsednika Aleksandra Vučića sa čela Srpske napredne stranke imalo bi nesagledive posledice za budućnost svih nas. Svi građani Niša i niški naprednjaci podržavaju politiku našeg predsednika koja je politika mira, stabilnosti i ekonomskog razvoja. U Nišu se gradi, otvaraju se fabrike, smanjuje se nezaposlenost, životni standard se poboljšava iz dana u dan. Građani žele da se to nastavi.Podrška predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u dosadašnjem radu - poručuju iz OO Pantelej SNS Niš

Srpska napredna stranka Lebane sa svojim članovima u potpunosti podržava izjavu predsednika IO Srpske napredne stranke, gospodina Darka Glišića, da Srpska napredna stranka, a samim tim i Srbija mogu ići napred samo sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

OO SNS BAČ daje apsolutnu podršku predsedniku Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću, želimo predsedniče da istrajete u svom stavu i odupre se pritiscima onih koji ne žele dobro Srbiji i srpskom narodu.

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Babušnica, u izuzetno važnom trenutku za Srbiju i naš narod, pruža punu, bezrezervnu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću u borbi za jedinstvo srpskog naroda.

Gradski odbor Srpske napredne stranke Sremska Mitrovica pruža apsolutnu podršku Aleksandru Vučiću i njegovoj politici mira i stabilnosti: Predaja nije opcija! Živela Srbija!

Više nego ikada potrebno nam je jedinstvo oko očuvanja državnih i nacionalnih interesa. Teška vremena traže ljude koji su u stanju da na najbolji mogući način brinu o interesima svih građana Srbije. Postoji čovek kome je Srbija uvek na prvom mestu, njegovo ime svi znamo. Aleksandar Vučić. Zato je važno da Aleksandar Vučić i dalje vodi Srbiju i Srpsku naprednu stranku.

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Babušnica, u izuzetno važnom trenutku za Srbiju i naš narod, pruža punu, bezrezervnu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću u borbi za jedinstvo srpskog naroda.Samo najbolji idu napred!

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Vladičin Han pruža apsolutnu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i politici koju vodi u borbi za očuvanje mira, stabilnosti i nacionalnog jedinstva! Pružamo podršku jedinom političaru koji se iskreno bori za Srbiju, jer naša zemlja boljeg lidera i državnika nema, niti će ikada imati.

SNS PRIJEPOLJE: PREDSEDNIČE SRBIJI JE NEOPHODNO VAŠE VOĐSTVO!

Opštinski Odbor Srpske napredne stranke u Prijepolju daje apsolutnu podršku politici predsednika stranke Aleksandra Vučića i smatra da Srpska napredna stranka i Srbija bez predsednika Vučića na čelu, ne mogu da napreduju i ostvaruju nove pobede, kako na ekonomskom, tako i na političkom planu.

– Mnogo toga je u protekloj deceniji urađeno zahvaljujući našem predsedniku Vučiću, njegovoj viziji i energiji. Želimo da nastavimo putem napretka sa predsednikom Vučićem na čelu! Poštovani predsedniče, Srbiji je neophodno Vaše vođstvo – navodi se u saopštenju prijepoljskih naprednjaka.

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Zemun ovim putem pruža bezrezervnu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i politici koja je Srbiju osnažila i vratila na kartu sveta na ekonomskom, vojnom i tehnološkom planu.

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Dimitrovgrad pruža apsolutnu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i politici koju vodi u borbi za očuvanje mira, stabilnosti i nacionalnog jedinstva !

OO SNS LAZAREVAC: SLOŽNI I UJEDINjENI UZ PREDSEDNIKA VUČIĆA

- Postoje trenuci kada ceo naš narod i država moraju biti jedinstveni u borbi za državne i nacionalne interese. Postoje trenuci u kojima bi trebalo ostaviti razlike po strani i pružiti podršku čoveku koji koristi sva legitimna diplomatska sredstva za očuvanje teritorijalnog integriteta Republike Srbije istovremeno čuvajući mir i pružajući prosperitetan i miran život svih građana. Sada je trenutak da svi zajedno damo punu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj bezrezervnoj borbi za očuvanje mira i stabilnosti ne samo Republike Srbije, već i celog regiona čiji je zasigurno politički lider - poručuju.

Povereništvo opštinskog odbora Srpske napredne stranke Kladovo, pruža punu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u rešavanju situacije na Kosovu i Metohiji.

Pritisci na Srbiju sa svih strana su iz dana u dan sve jači, a Aleksandar Vučić je jedini koji može da se izbori i pronađe najbolje rešenje.

Smatramo da Srbija i Srpska napredna stranka nikada ne bi bile iste da njih ne vodi predsednik Aleksandar Vučić.Jedino sa Vama, predsedniče, Srbija može da ide napred putem prosperiteta, a građani su svojom izbornom voljom pokazali da žele da idu tim putem.Predaja nikada nije bila opcija za nas i niti će biti dokle god je na čelu Srbije čovek koji ima potpuno poverenje i podršku srpskog naroda.Predsedniče, Kladovo i cela Srbija je uz Vas jer samo sa Vama na čelu Srbije i Srpske napredne stranke možemo ostati na putu prosperiteta i odoleti pritiscima oko rešavanja situacije na Kosovu i Metohiji.

OO SNS PARAĆIN: Ovde smo zbog Vas i Vaše politike!

- Poštovani predsedniče Vučiću mi, opštinski odbor Srpske napredne stranke u Paraćinu, želimo da Vam poručimo samo jednu stvar : Za nas ste Vi i samo Vi predsednik naše stranke. Ovde smo zbog Vas i Vaše politike, politike mira, politike ekonomskog razvitka i politike suverene Srbije. Zbog Vaše vizije smo tu gde jesmo, zbog Vaše borbe imamo nadu da naša deca mogu da odrastaju u miru i sigurnosti, da možemo da putujemo, da se lečimo, da radimo i da živimo od svog rada. Zbog svega ovoga, jedino u Vama vidimo snagu koja može da nas gura napred. Živeo predsednik Vučić! Živela Srbija!

PODRŠKA PREDSEDNIKU ALEKSANDRU VUČIĆU IZ SNS ZAJEČAR: VIŠE NEGO IKADA POKAŽIMO JEDINSTVO!

Gradski odbor Srpske napredne stranke u Zaječaru pruža podršku politici koju vodi predsednik Aleksandar Vučić i odbacuje svaku pomisao da se predsednik povuče, naprednjaci žele da Aleksandar Vučić ostane njihov lider!

- U jednom od najvažnijih trenutaka novije srpske istorije, pružamo punu podršku predsedniku u vođenju politike koja u prethodnih deset godina donosi rezultate na koje smo svi ponosni. U ovim izazovnim vremenima nama je potrebna stabilna i sigurna politika, jer želimo da sačuvamo svoju državu, a to možemo samo ako na njenom čelu bude Aleksandar Vučić.Želimo da se nastavi kontinuitet u vođenju politike koja će obezbediti mir na Kosovu i Metohiji, koja će zaštititi srpski narod i svetinje od daljeg pogroma. Borba za teritorijalni intergitet Srbije koju vodi predsednik Vučić najveći je nacionalni interes, i u toj borbi on nije sam.Čvrtstog smo stava da ne želimo nikakvu promenu kada je reč o lideru naše stranke, jer Srpska napredna stranka samo sa njim na čelu nastavlja da vodi Srbiju putem prosperiteta, razvoja i mira!Zbog toga Gradski odbor Srpske napredne stranke u Zaječaru poručuje predsedniku Vučiću da neće ostati sam u ovoj borbi, jer za nas predaja nije opcija! Moramo više nego ikada da pokažemo jedinstvo i zajedništvo!

OO SNS ČAČAK: Predaja nije opcija i za nas nikad neće biti, dok je na našem čelu predsednik Aleksandar Vučić!

- Danas kada nam je više nego ikad potrebna Karađorđeva hrabrost i Miloševa mudrost, a to imamo u jednom čoveku, državniku i pobedniku – Aleksandru Vučiću, javljaju se moralni totemi koji o sebi misle da su svetionici patriotizma i nacionalne odgovornosti, a u stvari imaju snagu lampice na jelkici, opozicija na baterije, političke kamikaze raznih profila. Predsednika Vučića napadaju šibicari koji traže kuglicu, a ne rešenje za najveće državne i nacionalne izazove, kamenice u tuđim rukama, opskurni likovi koji su se ispisali iz politike, što im je i narod na izborima mnogo puta pokazao, tzv „elita“, ne znajući da elitu čine ljudi koji su obrazovani deo naroda, a ne oni koji su izdvojeni deo naroda. Napadaju Aleksandra Vučića i sa leve i sa desne strane političkog spektra, oni kojima su „Otpisani“ omiljena serija, pa im je Tihi jednako drag i sa petokrakom i sa kokardom. Takvi znaju da postavljaju pitanja, da kritikuju, prigovaraju, osuđuju, da ne praštaju, a u suštini ne znaju ništa o državničkoj odgovornosti i brizi za narod i Srbiju.Kad god smo pomislili da su dotakli dno, oni nastavljaju još dublje da kopaju.Smisao istorije srpskog naroda nije samo da se preživi, da se bolje i lakše živi, već da se časno živi. Jedini garant časti, mira i stabilnosti je Aleksandar Vučić. Brod ne tone zbog vode koja je oko njega, već zbog vode koja uđe u njega. Zato pružamo najsnažniju i nedvosmislenu podršku Aleksandru Vučiću da vodi Srpsku naprednu stranku i Srbiju, jer je on neprobojna brana naše otadžbine i ne postoji niko drugi ko bi vodio Srbiju u najtežim vremenima u njenoj novijoj istoriji.

OO SNS BRUS: Zajedno do pobede! Nema predaje! Živela Srbija!

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Brus daje punu podršku našem Predsedniku Alksandru Vučiću i njegovoj politici mira, stabilnosti i teritorijalnog integriteta Republike Srbije.

Ekonomski rast i razvoj, infrastrukturna ulaganja, ulaganja u bolnice, puteve, ali i briga o porodici i mere koje je država donela, kako bi podržala njihovo funcionisanje i pozvala mlade da zasnuju porodicu, samo su neki od rezultata koje je Aleksandar Vučić uradio, kako bi podigao standard i kvalitet života u Srbiji.

Kao pravi državnik, posvećen miru, poziva da se sačuva mir i garantuje miran san svim građanima naše Srbije.Zbog svega što je Aleksandar Vučić uradio za našu zemlju i zbog toga što će tek da uradi svojom politikom razvoja i mira, ne prihvatamo bilo kakav predlog odlaska sa mesta Predsednika naše stranke.

OO SNS Nova Varos svim snagama podržava našeg predsednika Aleksandra Vučića!

Svako ko zaista i istinski želi dobro Srbiji treba da shvati da predsednik Vučić iz godine u godinu daje sve od sebe za dobro cele Srbije i srpskog naroda i svih građana naše države. Odicni rezultati govore više od reci.

OO SNS LUČANI: O povlačenju predsednika sa funkcije, Srpska napredna stranka Lučani neće ni da razmišlja!

Opštinski odbor Srpske napredne Stranke Lučani jednoglasno pruža podršku predsedniku Aleksandru Vučiću da nastavi da se bori za očuvanje mira, integriteta i za napredak Srbije.

Srbija je zahvaljujući odgovornoj politici predsednika Vučića značajno ojačala u svim oblastima. Ekonomski napredak zemlje je vidljiv na svakom koraku. Infrastrukturni projekti, najveći poslednjih nekoliko decenija, ulaganje u vojsku i odbrambenu industriju Srbije, doveli su do toga da je naša vojska sada spremna da zaštiti svoj narod i našu državu.

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Mali Zvornik pruža punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću da ostane na čelu političke stranke koju je stvorio i kojuuspešno vodi dugi niz godina i da nastavi da se, kao njen lider i predsednik Republike Srbije, bori za srpski narod i nacionalne interese, jer je svojim dosadašnjim radomdokazao da je sposoban za to i da mu je Srbija na prvom mestu.

O SNS ALIBUNAR DAJE NEPRIKOSNOVENU PODRŠKU PREDSEDNIKU ALEKSANDRU VUČIĆU

Opštinski Odbor Srpske napredne stranke Alibunar daje neprikosnovenu podršku politici predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića.

- Aleksandar Vučić je ličnost koja se istinski borila za ime, identitet i prava Srbije i njenih građana u svetu te ne možemo da prihvatimo ni najmanju pomisao da se povuče sa mesta Predsednika Republike Srbije, kako sada tako ni nakon isteka mandata. Svaka naša borba je zajednička i zajedno možemo da sačuvamo svoju državu od svakog zla koje na nju krene ruku da stavi.Nismo tu da se povlačimo pod pritiscima i mišljenjima onih, koji su svojim postupcima, ličnim interesima skrnavili njegov posvećeni rad na rešavanju mnogobrojnih problema u državi koje smo većinom nasledili usled nestručnih odluka i poteza bivših vlasti - poručuju.

OO SNS ŽAGUBICA: PREDAJA NIJE OPCIJA NITI ĆE IKADA BITI

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Žagubica , jedinstveno i složno , daje ogromnu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u ovim teškim trenucima za opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji.

- Svi smo svedoci , da je naš predsednik Aleksandar Vučić , Srbiju izvukao sa dna provalije , stavio na zdrave noge i vodi je dobrim i uspešnim putem.Dragi predsedniče Aleksandre , znamo da svakoga dana imate pritiske i pretnje kako na samog sebe ,tako i na vašu porodicu, ali isto tako znamo, da samo iskren, vredan i mudar čovek,kao što ste vi , možete da se izborite sa svim problemima , postižete dobre rezultate , i što je veoma bitno , brinete se za svakoga Srbina gde god se nalazio.Ovim saopštenjem , želimo da vam poručimo, da vaši članovi OO SNS Žagubica , čvrsto stoje uz vas i da smo uvek spremni da stanemo iza svake vaše odluke koju vi doneste. Najiskrenije Vas molimo da i dalje ostanete na čelu SNS,kao naš predsednik i vodite je kao što ste je i do sada vodili,jer mi samo uz vas možemo imati siguran,bezbedan i bolji život.Predaja nije opcija niti će ikada biti.

PUNA PODRŠKA GRADSKOG ODBORA SNS KRAGUJEVAC PREDSEDNIKU ALEKSANDRU VUČIĆU

Gradski odbor Srpske napredne stranke u Kragujevcu pruža punu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i poručuje iz srca Šumadije kreatorima ideje o povlačenju predsednika sa funkcije da u Srpskoj naprednoj stranci predaja nikada nije bila opcija.

Uvaženi predsedniče, svesni smo tereta i pritiska kojima ste izloženi. Računamo na Vašu hrabrost, mudrost i odlučnost da branite interese Srbije. Mi drugu kuću nemamo i bezrezervno podržavamo svaki korak koji preduzmete u odbrani naše države, nacionalnog interesa i naroda u Srbiji i južnoj srpskoj pokrajini.U do sada najtežem trenutku za budućnost zemlje, sramno je što neki pojedinici zagovaraju ideju o povlačenju predsednika sa funkcije, a samim tim i predaju Kosova onima koji nam ga otimaju.Gradski odbor Srpske napredne stranke u Kragujevcu pruža bezrezervnu podršku predsedniku Srbije da donese odluku o sudbini naše države jer to nije pitanje samo ovog trenutka, već pitanje budućnosti naše dece.

