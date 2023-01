NOVOGODIŠNJI RUČAK KOD ČEN BO: Evo kako je izgledala porodična trpeza amasadorke za KINESKU NOVU GODINU (VIDEO)

Ambasadorka NR Kine u Srbiji Čen Bo već je do sada pokazivala šta sve ume da umesi, a uoči dočeka Kineske nove godine snimila je kratak video u kojem se vidi trpeza puna domaćih jela.

Uoči dočeka pokazala je gde njena porodica provodi vreme i kako izgleda svečani novogodišnji ručak.

Čen Bo je rođena u januaru 1970. godine a diplomu je stekla na Kineskom univezitetu inostranih poslova. Od 1992. godine obavlja poslove u Ministarstvu spoljnih poslova NR Kine.

Да заједно поделимо радост Кинеске нове године! 🎆🎆🎆 pic.twitter.com/6BAbze5OkX — Chen Bo (@AmbChenBo) 21. јануар 2023.

Njena profesionalna karijera je bogata - u periodu od 1992. do 1996. Čen Bo je radila u Direkciji za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju Ministarstva spoljnih poslova NR Kine u sužbi atašea. Naredne tri godine, do 1999. godine je kao treća sekretarka i ataše radila u Ambasadi NR Kine u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Od 1999. do 2004. ponovo je bila raspoređena u Direkciju za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju Ministarstva spoljnih poslova kao treća sekretarka i šef odeljenja, može se pročitati na Vikipediji.

Od 2004. do 2006. bila je šef odeljenja u Direkciji za Evropu Ministarstva spoljnih poslova. Nakon ove dužnosti, Čen Bo 2006. godine dolazi u Ambasadu NR Kine u Srbiji i naredne dve godine obavlja dužnosti savetnice.

Od 2008. do 2014. godine bila je savetnica i zamenica šefa Direkcije za Evropu, a potom je godinu dana bila i zamenica gradonačelnika grada Tangšana u provinciji Hebei. Svoj četvorgodišnji mandat kao ambasadorka Kine u Bosni i Hercegovini obavljala je od 2015. do februara 2019. godine, kada zvanično postaje ambasadorka NR Kine u Republici Srbiji.

Udata je, ima ćerku i odlično govori srpski jezik.