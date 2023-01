PETKOVIĆ: Na mestu gde je ROSU pucao u Miljana postoje NADZORNE KAMERE, prestanite da LAŽIRATE činjenice

On je između ostalog rekao da su "dve osobe u vozilu pokušale da izbegnu policijski punkt u Leposaviću i da su namerno udarile u automobil (tzv.) kosovske policije i dovele živote policajaca u opasnost, zbog čega su oni bili primorani da pucaju u pravcu vozila".

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković oglasio se nakon današnjeg incidenta i napada na Srbina Miljana Delevića, pritom osvrnuvši se na izjave Dželjaja Svečje.

Another disinformation from @xsvecla

There are surveillance cameras where ROSU shot at Miljan. Why doesn’t @xsvecla play the footage so everyone can see what really happened? Miljan was shot in the back and the car he was in had been shot in the rear side. 👇 1/2 https://t.co/QbC0slHQBP pic.twitter.com/j6XQIUtkBf