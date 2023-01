'JASNO SAM REKAO ŠTA JE NEPRIHVATLJIVO' VUČIĆ SE OBRATIO NACIJI: Srbija će pobediti, ali se nadam da će umeti da sačuva svoju decu i svoj život (VIDEO)

Predsednnik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti povodom situacije u vezi pregovora Beograda i Prištine.

NEMAČKO-FRANCUSKI PLAN

- Svi smo videli verzije francusko-nemačkog plana. On više nije samo njihov, a o tome ćemo tek govoriti. Kada gledate neki papir, lako pronađete zamerke, a u ovom papiru nema šta čime bismo mogli biti oduševljeni. U svim razgovorima sam učestvovao, još od momenta kada je na čelu Vlade bio Dačić, i to nikada ovako nije izgledalo. Postavlja se pitanje zašto? Činjenica je da su promenjene geopolitičke okolnosti, Evropa je u de facto ratu. Nema tolerisanja iskakanja u političkom smislu, i sa druge strane, žele da u svom dvorištu, a i mi smo njihovo dvorište, i oni tu žele da sve bude kako oni žele - priča Vučić.

Kako je naveo, kompletan evropski kontekst je takav da, ako pažljivo pogledamo, da posle ukrajinsko-ruskog sukoba, da je sve postalo jedan od najvećih problema za nas.

- Svima smo na radaru jer nismo uveli sankcije, pa zbog stalnih incidenata koje je Kurti namerno izazivao... Ovo sam rekao iz prostog razloga, samo u ovoj godini smo imali 10 incidenata. Imali smo ranjavanje Delevića, koji je stabilno, i želimo mu oporavak, brzi - dodao je Vučić.

Srbima nije bilo dozvoljeno da glasaju, na refrendumimu, na izborima, pucano je na srpsku decu, napadali su nas, ali, stranci su više uznemireni jer je Rada Trajković sedela na klupici dva sata, nego što su deca ranjena, dodao je Vučić potom.

- Mi smo krivi jer su barikade izazvale nestabilnost, a ne svakodnevni napadi na Srbe - priča Vučić.

Predsednik je istakao da je plan postao novi pregovarački okvir, iako to još uvek nije saopšteno.

- Nama nema napretka ako ne budemo sarađivali sa Evropom. Postavlja se pitanje i strateški, šta je naša ideja oko Kosova? Pošto sve što smo čuli u dva dana jeste da sam ja izdajnik, kao da sam ja izdao Kosovo, u moje vreme... Ali, to da ostavimo po strani... Došli smo do toga, šta je to što mi možemo d auradimo? oduvek sam smatrao da je zamrznuti konflikt najgore rešenje, smatrao sam da je kompromis najbolje rešenje. Svi oni dobrovoljni davaoci tuđe krvi, koji gvore da treba da prođe vreme, neka razmisle šta su dobro doneli Srbiji - naveo je Vučić.

Nama je potreban mir sa Albancima, i odgovoran pristup, kaže Vučić.

SASTANAK SA VELIKOM 'PETORKOM'

- Dogodiće se za pet, tri meseca, ili godinu dana... Zabrinut sam, neću da stavljam probleme pod tepih. Došla je petorka, predstavnici tri najveće evropske zemlje... U drugoj rečenici mi je rečeno da moramo da prihvatimo ovaj plan, a ako ga ne prihvatimo, jer oni smatraju da mora biti prihvaćen. Suočićemo se sa prekidom procesa evropskih integracija, pod dva, suočićemo se sa zaustavljanjem i povlačenjem investicija, pod tri, sa sveobuhvatnim merama u političkom i ekonomskom smislu... Citirao sam, a to mi je ponovljeno još tri puta. Svaki put sam na to veoma snažno regaovao - priča Vučić.

- Moj posao je bio da brinem o državi, i da mi ne biste govorili da je Srbija nešto prihvatila... ja sam jasno rekao, ali nemojte brinuti, svi znate o čemu govorim. Znamo šta je za Srbiju neprihvatljivo - rekao je Vučić.

Moramo da radimo, da razgovaramo, da pronalazimo kompromisna rešenja, rešavanje bezbroj problema imamo, ponovio je predsednik Aleksandar Vučić.

- Mora da se formira ZSO, i moramo na tome da radimo - dodao je Vučić. U principima postoje ciljevi, pun nadzor u obrazovanju, pun nadzor u koordinisanju urbanog i ruralnog, sprovođenje istraživačkih i razvojnih aktivnosti, i tako dalje... I do toga da imate jasnu odredbu koja govori o pravu republike Srbije da finansira funkscionisanje i rad ZSO - rekao je navodeći da je velika borba pred nama.

Video sam odlučnost Amerikanaca, verujem da će to konačno moći da bude završeno, dodao je Vučić.

Isteklo je vreme za razum, toga se bojim, rekao je predsednik Srbije.

- Ja im kažem da prvo mora da ide ZSO, to je iz briselskog sporazuma, a oni mi kažu da nije realno, a ja kažem da su se oni obavezali da će oni to ispuniti, jer jedna strana ne želi. Nikakvi objektivni i racionalni odgovori više ne prolaze. Nema toga. Znam šta će se dogoditi, mi želimo razgovore, dijalog, konstruktivan pristup na svakom mestu. Obe strane moraju da čine ustupke, razumeli smo, ali je problem kada jedna strana može da radi šta hoće, i oni su za to nagrađeni - rekao je predasednik.

Situacija je teška i napeta, dodao je Vučić, pa nastavio:

- Shvatio sam da argumenti ne prolaze, da niko ne želi da nas čuje. Znam da ćemo sa tim morati da se suočimo, i zato moramo da pokrenemo razgovor unutar društva. Da li sam mogao da kažem, u jednom trenutku, "izađite napolje" mogao sam, ali hoću da ljudi znaju koje su posledice. Bilo bi pitanje kada bi nam bio ukinut bezvizni režim... Drugo bi bilo povlačenje investicija... Molim te prepametne u našim medijima... Reč je o medijima neodgovornim, koji nam svakog dana govore da neće da nam urade nikada neke stvari, jer prave računicu jer imaju profit... A nisu to u Rusiji imali? Svi su napustili Rusku Federaciju, za 15 dana... priča Vučić.

Ja sam rekao šta može, a šta ne, i izneo sam šta je plan, i šta može da se radi, a pod jedan mora da se razgovara i da nastavi svoj evropski put, priča predsednik.

- Bili bismo ekonomski i politički izgubljeni bez evropskog puta. A da smo bez toga, ne bih pristao da vodim zemlju... Naš plane je d aradimo mnogo više i jače. Sutra imamo seenicu saveta za BDP... Moramo da u svemu budemo najbolji, kao što smo prošle godine 63 odsto investicija privukli, od celog Zapadnog balkana - rekao je Vučić.

Ljudi ne treba da brinu, ništa nismo potpisali, nigde nema ni paraf, dodao je.

- Ja ću narednih dana pozvati sve predstavnike poslaničkih grupa u Narodnu skupštinu koji žele da čuju, i obavestiću ih kako je sve teklo, šta su namere. Tražićemo značajniju ulogu parlamenta i vlade, to je važno. Ja uvek obaveštavam, i saslušam mišljenje SPC i verskih zajedenica. Pred nama je težak period, i biće potrebno više truda, rada i energije, da bismo sve mogli na najbolji mogući način - dodao je.

Predsednik je danas prisustvovao i sednici Vlade Srbije na poziv predsednice Vlade Ane Brnabić.

- Neće se dogoditi bilo šta za nekoliko meseci, a kada budemo suočeni sa konačnim zahtevima o tome će se izjasniti i Narodna skupština, možda i narod, a možda i sve druge institucije i celokupno srpsko društvo. Važno je da ću već narednih dana pozvati da obavestim sve predstavnike poslaničkih grupa koje žele da čuju i obavestiti ih šta se iza svega krije, kakve su namere - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da je "važno da pokažemo da želimo mir u regionu i da pokažemo šta je to što očekujemo u budućnosti i da se za to borimo".

Podsetio je na ulogu zapadnih zemalja u stvaranju lažne države Kosovo i istakao da nije čudno što oni vide tzv. Kosovo kao državu.

- Kad se strasno i snažno sa nečim ne slažemo, svejedno moramo da razumemo kolika je njihova snaga, kolika je naša snaga - kazao je Vučić.

Predsednik tvrdi da je Slobodan Milošević "do poslednjeg trenutka mislio da nijedna bomba neće pasti".

- Trebalo je nekoliko dana da se osvesti da bombe padaju po Srbiji - kazao je predsednik Srbije.

- Ne postoje gore sankcije od povlačenje investicija... To mi je tri puta rečeno u lice... Ili ćemo sa druge strane da kažemo da prihvatamo sve, odmah, što znači Kosovo u UN. Ja sam za onaj put komprimisa, ukoliko je moguće boriti se i gurati... U Americi se više ne govori o međusobnom priznanju, ipak smo nešto pomerili. Ne govori se ni o našem odobravanju ulaska - rekao je predsednik Vučić.

- Na Ustav Srbije sam se zakleo. Kad ovo bude došlo, na Vladi smo dogovorili taktičke poteze i ko će šta da preuzme na sebe, ali sačuvaćemo državu Srbiju i verujem da je to jedini mogući put jer, ako je izbor taj da s jedne strane imamo izolaciju, sankcije ili ćemo, sa druge strane, "da prihvatamo sve odmah", što znači (tzv.) Kosovo u UN - rekao je predsednik Srbije.

Ističe da se u planu ne govori o našem odobravanju ulaska tzv. Kosova u UN, ali bismo pomogli drugima da mogu da izglasaju da oni budu u UN.

- Naše je da pokušamo da kompromismo dođemo do normalnizacije odnosa kako bi Srbi na Kosovu i Metohiji mogli da žive normalno, da ih niko ne maltretira svakog dana i da čuvamo državu Srbiju i njenu celinu i jedinstvo. Biće veoma teški i zato sam uplašen - kazao je on i najavio teške dane u drugoj polovini ove godine.

Vučić kaže da "on zna šta će da odluči", ali "ne u ime Srbije".

- U ime Srbije odlučivaće drugi nadležni državni organi i, eventualno, građani - rekao je Vučić.

Ponovio je svoj stav da "ne želi decu da vraća u kovčegu".

Vučić je premijerku Anu Brnabić i ministre informisao o razgovorima oko Kosova i sastanku sa međunarodnom "petorkom", koji je održan u petak.

Vučić je premijerku Anu Brnabić i ministre informisao o razgovorima oko Kosova i sastanku sa međunarodnom "petorkom", koji je održan u petak.

Autor: