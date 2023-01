Vučić: Naše je da pokušamo da kompromisno dođemo do normalnizacije odnosa kako bi Srbi na Kosovu i Metohiji mogli da ŽIVE NORMALNO!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon obraćanja odgovarao na pitanja predstavnika medija.

Predsednik ističe da se u planu ne govori o našem odobravanju ulaska tzv. Kosova u UN, ali bismo pomogli drugima da mogu da izglasaju da oni budu u UN.

- Naše je da pokušamo da kompromismo dođemo do normalnizacije odnosa kako bi Srbi na Kosovu i Metohiji mogli da žive normalno, da ih niko ne maltretira svakog dana i da čuvamo državu Srbiju i njenu celinu i jedinstvo. Biće veoma teški i zato sam uplašen - kazao je on i najavio teške dane u drugoj polovini ove godine.

Kaže da "on zna šta će da odluči", ali "ne u ime Srbije".

- U ime Srbije odlučivaće drugi nadležni državni organi i, eventualno, građani - rekao je Vučić.

Istakao je da nema ništa protiv i da bude sazvana posebna sednica Narodne skupštine po ovim pitanjima.

Odgovarajući na pitanja medija, predsednik podseća da se u planu ne spominje ulazak u UN, ali se govori o tome da ne sprečavamo lažnu državu da ulazi u međunarodne organizacije.

- Veoma ću brinuti o tome i to znači da ću poštovati Ustav Republike Srbije - rekao je Vučić.

Vučić se potom zapitao šta je politika onih koji jedan dan kažu da je "veleizdajnik", a razumeo je da su "za Evropu".

- Nije ovde Vučić ništa uradio. Ni dobro, ni loše. Jedino što sam imao teške razgovore i ništa više od toga. Morao sam da se borim dok su se neki skijali u Sloveniji, pa sam kod vas morao da slušam kako mi skijaš iz Slovenije soli pamet kako moram da se borim za Kosovo i Metohiju - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Nikada izdaja ne prođe nekažnjeno, zato gospodin Jovanović nije na vlasti, rekao je Vučić govoreći o opoziciji.

- Kada pustite braću Mazreku, Kurtija a da nešto dobijete... Da se krijete u mišju rupu kada vam ubijaju ljude, kada ćutite kao zaliveni 2008. vi ćutite. Onda se drznete da držite nekom pridike. Što se tiče drugih, u pravu ste "Vučić ne može" ali zamislite šta bi se desilo da jedan Obradović vodi državu. Đilas nije želeo da vređa, ponašao se odgovornije, kada je govorio o vladavini prava. Oni su govorili da je kosovsko pitanje demokratsko pitanje... Pa će oni da reše to, kad smene Miloševića, pa smenismo, pa ne smenismo ga samo. Nego su ga isporučili na Vidovdan, tako se postupa sa predsednicima...A onda su to vratili, jer smo imali demokratski uređenu državu... napali su i srušili 19 crkava, manastira, proterali 10.000 ljudi 2004. godine... - priča Vučić.

Ajde prekinite da pravite šalu i neozbiljne primedbe na strahovito pitanje, nikada vas nije bilo briga ni za šta, već ste samo gledali geopolitičke interese, naveo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Govoreći o kampanji u regionu, Vučić se dotakao situacije u Jasenovcu i pominjanja Petrinje.

- To se pojavljivalo i ovde u medijima, u godini kada se nikakvom politikom nisam bavio. Pa su izmišljali da sam kao mladi Radikal nešto radio, a tada nisam ni bio radikal. Onda sam na jednoj slici sa kišobranom, na drugoj sa stativom. Govore da je to puška... Prekinite da lažete! A onda smo došli do Vokera, koji bi za mene Specijalni sud... Prvo sam tukao, pa bio u Sarajevu, pa ubijao na Kosovu. Nije meni problem da izdržim - dodao je Vučić.

Rat u Ukrajini nam jeste doneo veliku nesreću, nemojte da sumnjate u to. Međutim, mislim da je pitanje onoga šta mogu da ponude, ono sa ččim sam se suočavao to je štap ili batina, ali moramo da budemo fer i da kažemo da je EU najveći investitor i donator, rekao je predsednik Srbije.

- Sve je više stranac, turista, moramo stvari da sagledavamo fer. Oni su došli sa štapom, biće, nadam se uskoro da će biti boljih stvari - dodao je Vučić.

Autor: