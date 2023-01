VUČIĆ O OSTAVCI: Ovo je moj poslednji mandat, ja sam 'vojnik države'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanja novinara posle obraćanja povodm plana "velike petorke" za Kosovo i Metohiju.

Govoreći o mogućoj ostavci kaže da ne misli da je bilo koji čovek isuviše važan za jednu državu, da su svi smrtni i da je ovo njemu poslednji mandat.

- Bude li potrebe da na bilo koji način sačuvam državu i kupim joj neko vreme - ne bih se libio. Sad nije taj trenutak, ali se ne bih libio - kazao je Vučić.

Kaže i da je "vojnik države", a da se plaši jer mu se čini da će stanje u Ukrajini biti još gore, da će se sukobi proširiti.

- To se neće smirivati. Samo će da se širi. Vidite da to više nije samo Rusija-Ukrajina, pa mala pomoć. Sad se to raširilo, uskoro će, plašim se, da se raširi i na neke druge teritorije. Naše je da to ne bude na našu teritoriju. U takvim uslovima ovakvi zahtevi će samo jače biti postavljani pred Srbiju - rekao je predsednik Srbije.

Dodao je da će sve teći onako kako je rekao, dok ne dođemo do trenutka kada budemo morali da se izjasnimo.

