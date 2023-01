'PA DOBRO JUTRO, KOLUMBO' Vučić poručio: Moramo da izađemo iz 'sopstveniih balona neistina'

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras u obraćanju građanima da se sada mnogi u Srbiji prave naivni i čude kako to da zapadne zemlje tretiraju Kosovo kao državu, pošto su izašli da takvim planom za KiM, i poručio da moramo da izađemo iz "sopstvenih balona neistina" koje smo sami napravili.

- Dobio sam bezbroj poruka, kažu mi ljudi, neki dobri, a neki se prave da ništa ne znaju, iako u Srbiji svi znaju sve, pa kažu oni SAD, Nemačka i Francuska, tretiraju Kosovo kao državu. Pa dobro jutro Kolumbo smo govorili kada smo bili u školi. Zar svi u Srbiji hoće da se prave tako naivni - upitao je Vučić.

Istakao je da treba da izađemo iz "sopstvenih balona neistina" koje smo napravili i toga da smo jedini i sami sebi dovoljni u svetu, jer nismo.

Vučić je poručio da moramo da razumemo kakva je naša i njihova pozicija i da razumemo i kada se ne slažemo sa nečim kolika je njihova, a kolika je naša snaga.

On je rekao da je i Slobodan Milošević do poslednjeg trenutka mislio da nijedan bomba nikada neće pasti, jer su ga svi uveravali da se to neće desiti.

- Neki stručnjaci koji nas danas kritikuju, po čijem nalogu je doveo (Vlijema) Vokera i saglasio se sa dolaskom Vokera za šefa OEBS-a. To je radio Nebojša Vujović i ostali, što danas sve znaju - naveo je Vučić.

Dodao je da je Miloševiću trebalo nekoliko dana da se osvesti da bombe padaju po Srbiji.

