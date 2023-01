Pripadnici specijalne kosovske policije ROSU pucali su juče oko 11 i 30 sati u blizini nelegalnog punkta na Bistričkom mostu kod Leposavića na vozilo u kojem su se nalazila dva Srbina.

Tom prilikom ranjen je Miljan Delević dok je njegov suvozač Dušan S. pukom srećom prošao bez povreda dok je čitav automobil izrešetan. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je apsurdno, tužno i poražavajuć što se niko ne oglasi povodom svih ovih događaja, a da su se mnogi oglasili na situaciju sa Radom Trajković i njeno sedenje dva sata na nekoj klupici.

Predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je za Pink da zapad funkcioniše po određenoj matrici.

- Za njih je to što se "desilo" sa Radom Trajković politički događaj sa političkom pozadinom, i oni reaguju na to. Nasilje nad Srbima su pojedinačni incidenti za njih za koje je zadužena kosovska policijska služba, i ne reaguju, mogu tu i tamo da osude. Ali jeste veoma zabrinjavajuće što u poslednje vreme u toj kontinuiranoj kampanji nasilja, terora nad Srbima koji sprovode privremene institucije samouprave u Prištini imamo sve više sada napade na srpsku decu na srpsku omladinu, imamo jedno lako i neprihvatljivo potezanje oružja, otvaranje vatre na ljude koji se nalaze u tom automobilu sa nekim nesuvisnim obrazloženjem - kaže Drecun.

Sve to što se dešava, dodao je Drecun, zapravo je sastavni deo politike Albina Kurtija koji želi da izvrši snažan pritisak i na taj zapadni deo međunarodne zajednice, srpski narod i sam Beograd, da se postigne rešenje koje njemu odgovara u razgovorima koji će se verovatno nastaviti.

- Mislim da je ta prča potpuno jasna i da ćemo imati u narednom periodu takve stvari, i da zapadu u neku ruku to odgovara, zato i ćutke prelaze preko toga, a što se tiče ponašanja kosovske policijske službe, tužilaštva, pravosuđa vidimo da oni sada u poslednje vreme tu i tamo i uhapse nekog od tih počinilaca. Ali ostaje da se vidi kakve će dalje biti posledice da li će i kako biti kažnjen počinioc tih dela - kaže Drecun i dodaje kada nekoga ne kažnjavate za krivično delo koje je počinio kao što je napad etnički motivisan na Srbe, vi ga time ohrabrujete.

Kako je naveo zbog toga govorimo da su Srbi na Kosovu i Metohiji diskriminisani i građani drugog reda.

- Bojim se da se ta kampanja neće zaustaviti. Zapad nam poručuje time što ćuti na sve te stvari, imate na stolu jedna predlog da se na politički način razreši pitanje Kosova i Metohije i tek posle toga je moguće smirivanje tih kriza i situacija - kaže Drecun.

Urednik portala "Kosovo online" Miloš Garić izjavio je za Pink da je sa instaliranjem tih specijalnih jedinica i njihovih baza na severu Kosova i Metohije u srpskim sredinama tamo gde oni pre nikada nisu bili Aljbin Kurti u stvari hoće da stvori konkretnu prevlast na terenu mimo svih ovih procesa i pregovaračkih dijaloga.

- On želi da u međuvremenu stvari preokrene u potpunosti u svoju korist u tim sredinama na severu gde su albanci oduvek hteli da budu prisutni i da zauzmu i taj deo Kosova i Metohije jer to je nešto što oni do saa nisu uspevali čak i u onom periodu kada su na vlastima bili Ramuš Haradinaj i Hašim Tači i svi oni ekstremni OVK komandanti koji su postali političari nakon rata - kaže Garić.

On je naveo da je aljbin Kurti uspeo u dobroj meri da napravi pometnju među Srbima na severu Kosova i Metohije paralelno sa tom kampanjom o kriminalizaciji Srba pričim kako su Srbi na severu kriminalci ikako on mora na njih da krene sa svom policijskom silom koju poseduje.

Garić navodi da Kurti ima nameru da obesmisli Zajednicu srpskih optšina i da hoće da ona ne postoji ni na koji način.

- On izbegava da koristi termin Zajednica srpskih opština, pa se tamao priča o nekakvim asocijacijama, pa da ne može etnička, pa tako i onako. I svakom slučaju gledaju da potpuno razblaže tu priču i da je dovedu do tog nivoa koji bi bio za Prištinu prihvatljiv, a to je nešto što je na nivou nevladine organizacije - navodi Garić i dodaje:

- Kurti želi da stavi do znanja Srbima da je on tamo gazda i da je on gospodar, da usadi dodatni strah među Srbe i da ih natera da razmišljaju da se sele, odlaze i da napuštaju svoje domove - kaže on i dodaje da je ideja potpuno jasna oni žele čisto Kosovo, etnički jasno.

Problem je što zapad i međunarodni predstavnici to tolerišu i ćute - zaključuje Garić.