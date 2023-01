Vlada Nemačke poslaće 14 tenkova Leopard ukrajinskoj vojsci, saopštio je kancelar Olaf Šolc posle sastanka kabineta u sredu. Nemačka će dozvoliti i drugim zemljama čije vojske poseduju ove tenkove, da ih isporuče Ukrajini. Analitičari smatraju da to neće dovesi do preokreta u situaciji na ratištu.

Predrag Jeremić, urednik informatie portala Pink.rs, izjavio je da će se zaokret u Ukrajini dogoditi onog trenutka kada Zelenski ne bude bio više na vlasti.

On je rekao da je narod taj koji će da uruši Zelenskog i očekuje da će doći neka druga vlast koja će biti raspoložena da se zaustavi rat i da se krene u razgovor sa Moskvom.

- Oni sada pokušavaju unutar svojih redova da smene neke ministre, članove vlade, moguće da će cela vlada da padne ali pitanje je koliko je tu Zelenski "nevin" - kaže Jeremić i dodaje:

- Od samog početka sve što se događalo u ukrajinskoj vlasti dovodilo se u sumnju da se tu dosta krije ispod žita, da pojedinci pokušavaju da ostvare svoju dobit. Znamo i da oružje koje su dobili nije završavalo svo na ratištu - kaže Jeremić.

Jeremić je rekao da svi mi znamo da je u ratu oružje dosta skupo i da košta, oni su ga dobili besplatno i da su neki gledali da to unovče.

Dr Dragan Petrović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu izjavio je da je sam rat između Ukrajine i Rusije nehuman, i da je to posledica pre svega politike Zelenskog koji je nepopustljjiv u pravcu ogromnog identiteta te zemlje, i da se ovde pobednik već zna.

- Da bi se što više naudilo Rusiji od strane "duboke države" drži se iluzija da se tu nešto može izmeniti. Tenkovi Lepoard jesu daleko kvalitetniji tenkovi uopšte ali to ne može da im donese pobedu - navodi Petrović.

Kako je rekao Rusija beleži veoma krupne taktičke uspehe na najfrekfentnijem delu fronta gde su glavne tačke Bahmut, Soledar i Seraks.

- Soledar je pao. Došlo je do jedne izbočine u tom frontu od nekih 20 km, juče su pala još dva mesta iza mesta Sol, to je regionalna železnička stanica kojom je presečena čitava železnička pruga već sedam dana i sada se to šitri taj proboj kod Soledara. Dakle, nema ni traga od ukrajinske ofanzive. Centralni deo taj Soledar je izgubljen, Bahmut je u jako teškoj situaciji. Urajina je užasno mnogo uložila vojske u Bahmut iz političkih razloga, upregla se, istrošila se. Rusi su čak 200, 300 km zapadno prodreli kod Guljaj polja deset km u dubinu, ukupno gledano Rusija na čitavom tom frontu ima inicijativu, napreduje, a 200.000 vojnika čeka. Ukrajina se istrošila, a troši se i Evropa - zaključuje Petrović.