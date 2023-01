EVROPSKI IZASLANICI DOŠLI KOD NAS PRAZNIH RUKU! Kojičić: Kod nas se dolazi samo sa štapom, bez šargarepe

U fokusu naših i evropskih medija ovih dana je plan EU za Kosovo i Metohiju. Među naslovima i reakcijama mnogi su rekli da su izaslanici došli praznih ruku i u Prištinu i u Beograd.

Dragoljub Kojičić, politički filozof, izjavio je za Pink da se stalno govori ona rečenica "dolaze sa štapom i šargarepom". On je naveo da se kod nas dolazi samo sa štapom, bez šargarepe.

Prema njegovim rečima poslednji koji je uslovno rečeno bio objektivan i neutralan to je bio komesar za proširenje Oli Ren, jer on je govorio da je pitanje statusa Kosova i Metohije jedno pitanje, a pitanje stabilizacije i pridruživanja potpuno drugo pitanje gde mi treba da ispunimo neke uslove, navodi Kojčić.

- Ono što je interesantno sada je da se zapad ne pridržava sopstvenih principa. Sa druge strane kako mi da verujemo nekome ko dest godina nama donosi samo štap a onima u Prištini samo šargarepu i ne pokazuju volju da ih privoli da ispoštuju ono što su potpisali, a to je Zajednica srpskih opština - kaže Kojčić.

On navodi da su reakcije petorke nakon odlaska u Prištinu zapravo zamazivanje očiju i navodi da je Zajednica srpsih opština trebalo da bude prvi korak u procesu rešavanja pitanja Kosova i Metohije, kako se god završio taj proces.

Kako je rekao sve izgleda kao da oni podržavaju Kurtija i Prištinu time što tolerišu deset godina da ne primene Zajednicu srpskih opština.

Aleksandar Gajević, novinar, izjavio je za Pink da se ne bi bavio Kurtijem već našim poslovima i Srbijom.

- Neka se oni bave tamo nekim drugim stvarima, misli mda je to u ovom trenutku za nas manje bitno od ovnoga što je u ovom trenutku vrlo aktuelno. A sa tim aktuelnim čini mi se da hodamo po tankom ledu - rekao je Gajević.

On je rekao da mu se čini da u ovom trenutku mnogo lutamo, mnogo tapkamo.

- Jedni pričaju jedno drugi drugo i naravno nama ostaje da procenimo šta je od toga istina.Lažne vesti su vrlo opasne stvari u ovako rovitoj situaciji kao što je trenutno stvar sa Srbijom - navodi Gajević.

Kako je naveo imamo izjavu Lajčaka koji kaže da to nije plan već sporazum koji treba prihvatiti, neki drugi kažu da je to nacrt jer što se nije ništa potpisalo to još ništa ne znači da treba prihvatiti.

Imamo dosta kontradiktornih vesti koje trebamo da sortiramo i pogledati šta je od svega toga istina, a ono što je najvažnije to je da Srbija mora gledati svoje interese.

Mi još uvek ne znamo šta taj plan, nacrt, sporazum sadrži, on ima 11 tačaka, a Lajčak kaže da se tu neće stati i da će se tih 11 tačaka najverovatnije produžiti.