Protesti u Turskoj zbog paljenja Kurana ispred ambasade Turske u Stokholmu, nastavili su se juče u Istanbulu, Ankari i nekim drugim delovima Turske. Turski zvaničnici su oštro kritikovali Švedsku što je dozvolila da se u Stokholmu organizuje demonstracija na kojoj je spaljen Kuran. Turski predsednik otišao je korak dalje i odlučio a blokira prijem Švedske u NATO.

Profesor dr Dragana Mitorvić sa Fakulteta političkih nauka rekla je za Pink da su švedski političari protestvovali protiv ovog čina obrazlažući da oni nisu pak imali pravo da ovaj protest spreče ili zabrane zato što je on pokazatelj slobode, izražavanja stavova koji ljudi u Švedskoj imaju.

- Naravno da sloboda svačija ima granice u smislu da ne možete uništavati, vređati tuđe verske simbole, svete knjige i tako dalje. Ovo se vidi kao akt mržnje, rasizma i nepoštovanje drugih kultura - navodi Mitrović.

O tome da li Turska može da bokira prijem Švedske u Nato, profesorka navodi da bi se SAD teško odrekle takvog saveznika kao što je Turska iako sada sa njom ima nekih problema.

Ljubiša Ristić, reditelj, rekao je za Pink da je sada aktuelan državni terorizam, ovaj individualni terorizam ako se pojavi to je uglavnom smešno i da nema više spontanog terorizma.

On je naveo da sve to rade države i da one ogranizuju i terorizam i antiterorizam, oni rade ono što im treba. To ima svoju dugu istoriju, ovo sada sa spaljivanjem Kurana i sve te stvari to su samo simbolični gestovi u kojima se razaznuju snage koje su u pozadini.