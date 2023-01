Dačić i Čavošoglu osudili paljenje Kurana u Stokholmu: Tamo gde neko pali knjige, to je prvi korak da neko pali i ljude

Na zajedničkoj konferenciji za medije posle razgovora dvojice šefova diplomatija u Ankari, a na pitanje novinara da prokomentarišu paljenje Kurana u Švedskoj, Dačić je rekao da je tragično da u jednom društvu koje je deo EU i Zapada postoji atmosfera da se tako nešto dogodi.

Naročito zato, dodao je, što smo svi mi decenijama unazad bili u prilici da slušamo razne lekcije iz tih delova sveta.

"Tamo gde neko pali knjige, to je prvi korak da neko pali i ljude. Moram da kažem, i pored svih ratova na prostoru bivše Jugoslavije koji su bili i krvavi, nisam čuo da se negde desilo u našem regionu da je neko zapalio Bibliju ili Kuran", istakao je Dačić.

On je dodao da može samo da se pridruži osudama takvog čina i naglasio da država mora da povede računa kakve to posledice može da proizvede.

"To ne može da proizvede dobre posledice, već samo negativne i destabilizaciju čitavog sveta. To se Srbije ne tiče direktno, ali moram to da kažem, jer nas to ne vodi u svet mira, razuma i tolerancije, ako to više uopšte postoji", poručio je šef srpske diplomatije.

Čavušoglu je rekao da znaju da u Evropi dolazi do nacionalizma i mržnje prema onima koji nisu iste vere kao oni.

"Ovo je bolest koja se brzo širi. Mislim da će to doći glave Evropi i evropskim vrednostima. To što se desilo Stokholmu je mržnja i nacionalizam i nikako ne predstavlja slobodu mišljenja", poručio je Čavošoglu.

Dodaje da se tako nešto ne može uraditi prema bilo kojoj veri i da ne treba mrzeti ljude bilo koje vere.

"Zapad govori o slobodi mišljenja samo kada muslimani urade nešto loše. Švedska ako govori da je radikalna i da je nacionalizam preovladao, onda je to u redu, ali to nema veze sa slobodom", istakao je šef turske diplomatije.

Dodaje da to nije u skladu sa evropskim ugovorima.

"Oni nama drže lekcije, trude se da daju lekcije i Srbiji, a ne ponašaju se sa normama EU. Ovo nije sloboda mišljenja i ko god to da uradi biće kriv. Švedska i njena vlada nije smela da dozvoli da se to dogodi i ceo svet je video da je to nepravedno", ocenio je Čavošoglu.

Dodaje da je taj događaj pokazao da Švedska podržava terorističke organizacije kao što je PKK i da su ciljevi levih organizacija u toj zemlji da spreče članstvo Švedske u NATO.

"Poznajem mnogo političara levičara iz Švedske i zvali su me i tražili da sprečimo članstvo u NATO. Levičari postavljaju mine za članstvo Švedske u NATO", ocenio je turski ministar inostranih poslova.

Što se tiče trilaterale Turske-Švedske-Finske koja je otkazana, Čavošoglu kaže da ona ne bi urodila plodom i da je zato otkazana.

"Moramo u narednom periodu uzeti ugovor i viditi što su uradile Švedska, a šta Finska po tom pitanju. Vidimo da Švedska ne sprovodi sporazum, samo na rečima podržava. Sa Finskom imamo manje probleme, ali niko nam se nije zvanično obratio", rekao je Čavošoglu.

U Stokholmu su u subotu održani protesti protiv Turske i nastojanja Švedske da postane punopravna članica NATO-a, a ispred turske ambasade spaljen je Kuran.