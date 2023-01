NALAZIMO SE U CENTRU VELIKOG GEOPOLITIČKOG KOVITLA! Tomić: Ako znamo da kormilarimo onda ćemo i ostati na brodu

Pre dva dana rekao sam građanima istinu o svim problemima sa kojima se suočavamo po pitanju Kosova i Metohije, ništa nisam skrivao od vas. Rekao sam vam i kako i koliko smo se borili i kako nameravamo da se borimo u budućnosti za našu zemlju - ovim rečima obratio se građanima Srbije putem svog Instagram profila predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Profesor dr Duško Tomić izjavio je za Pink da se nalazimo u centru jednog velikog geopolitičkog kovitla, i možemo da očekujemo razne vrste vetrova sa svih strana.

- Jasno i nedvosmisleno predsednik Republike rekao je da ima jako velikih pritisaka u sprovođenju onoga što je naš nacionalni interes i naš nacionalni plan. Sa druge strane svi takozvani teoretičari i pomagači našeg puta jednostavno se ofiraju svojim stavovima i kao da žele da nametnu interese jednih, drugih ili trećih - kaže Tomić.

On navodi da mi znamo do koje granice možemo da idemo i preko koje granice nikada nećmo ići, i da smo svesni cene koja može da se ispostavi.

- Ono što je jako bitno Srbija nije nikad u ovim pregovorima bila ta koja je potpuno dezavujisala i bojkotovala pregovore. Srbija je ta koja je uvek izlazila sa pragmatičkim rešenjima. Srbija je ta koja uvek nalazi adekvatna rešenja i u trenucima kada neko nedvosmisleno ide putem kršenja i miniranja svih tih stvari - rekao je Tomić.

On kaže da smo pokazali da smo spremni na svaku vrstu odgovora, u onoj meri koja je potrebna za zaštitu ljudskih života na Kosovu i Metohiji.

- Mi u ovom trenutku moramo da izvršimo unutrašnju koheziju snaga koja će nam pomoći da realizujemo sve ono što je najbolje i u interesu Srbije - kaže Tomić.

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, je rekao da je sve krenulo kao francusko-nemački plan koji je onda dobio podršku celokupne EU i SAD-a, tako da je to sad njihov trans-atlanski plan odnosno predlog.

- U tom kontekstu izašao je nakakv tekst u nekim od novina koji niko nije demantovao, meni se čini da je otprilike to to, ili bih ja voleo da je to to. I onda je predsednik rekao da mu je koncept tog rešenja prihvatljiv, u trenutku kada je dan pre toga Kurti rekao da mu nije prihvatljiv. To je sad jedna dobra pozicija za Srbiju u čitavom ovom kolopletu u kojem čujemo i da postoje pretnje i ucene da se to prihvati - rekao je Krstić.

On je dodao da je to možda malo svetlo u tunelu, i naš predsednik vidi da tu ima elemenata da to bude prihvatljivo. To nije nešto što je uzmi ili ostavi, i sa te strane treba razgovarati.

Saša Milovanović, direktor "Srpskog telegrafa", izjavio je za Pink da kada je rat vi ste na jednoj ili na drugoj strani sem ako ste Švajcarska.

- Pažnja međunarodnih predstavnika je usmerena ka nama jer oni smatraju da su došli na kapiju Moskve, što je defakto - kaže Milovanović i dodaje da mi i ako uvedemo sankcije Rusiji to njima ništa neće značiti jer smo mi jedna mala država. To Rusi znaju.

Oni se ne oglašavaju po tom pitanju jer žele da preko naših glava prkose zapadu i kažu da se oni ovde i dalje pitaju, kaže Milovanović.

- U toj situaciji gde Srbija ostaje dosledna i drži se tradicionalnih prijateljstava, Srbija sad faktički strada zbog toga što se drži međunarodnog prava, svoje neutralnosti i principa na kojima je sazdan svet. Mi danas imamo rušenje principa na kojima je sazdan čitav svet - rekao je Milovanović.