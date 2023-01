Dačić: Turska je za poštovanje ranije potpisanih sporazuma sa Prištinom

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da mu je predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan, na današnjem sastanku, obećao da će Ankara naglašavati Prištini da je neophodno poštovanje dogovora i ranije potpisanih sporazuma.

Dačić je istakao da nije realno očekivati da će Turska promeniti stav o statusu Kosova i Metohije, ali da je za Srbiju važno da se sačuva mir, da ne bude incidenata.

"Erdogan će svakako u svim razgovorima koje bude imao sa Prištinom, kao i svi turski zvaničnici, isticati da je neophodno poštovanje svih dogovora, da je neophodan dijalog i sačuvati mir. Za nas je dovoljno da neko napravi takav uticaj, da ne pomisle ljudi u Prištini da uživaju podršku da opstruišu mirovne dogovore i ugrožavaju mir i stabilnost u regionu", naglasio je Dačić.

Šef srpske diplomatije naglašava da su svi sastanci koje je imao u Ankari danas protekli u atmosferi koja govori da su odnosi između dve zemlje u usponu i da su oni možda i na istorijskom maksimumu, te da se to ogleda i u političkim i u ekonomskim odnosima.

"Sada je trgovinska razmena 2,5 milijardi, a postavili smo cilj pet milijardi, a možda i više. Brojne su investicije iz Turske, učešće u infrastrukturnim projektima, ne samo u Srbiji, nego i u regionu, kao što je auto-put za Sarajevo", rekao je Dačić.

Kaže da je, ipak, naše najveće dostignuće to što smo jedni drugima partneri i nismo deo problema u regionu, već smo faktrori mira i stabilnosti.

Dodaje da je naše opredeljenje, bez obzira na protivljenje EU, da sačuvamo bezvizni režim sa Turskom, da se u tu zemlju ide sa ličnim kartama i da sada nikako ne bi trebalo da dozvolimo da idemo korak unazad, da ponovo vraćamo vize.

"Mi ćemo ratifikovati taj sporazum o ličnim kartama u parlamentu za ovu turističku sezonu da će i naši i njihovi građani moći da putuju sa ličnim kartama. Sem toga očuvaćemo sporazum o slobodnoj trgovini, što nam to i omogućava sve to", rekao je srpski šef diplomatije.

Ističe da je iskoristio priliku da predsednika Erdogana pozdravi u ime Vučića i da mu omoguci telefonski razgovor sa njim.

"Oni su razgovarali telefonom i predsednik Erdogan je rekao da mu je Vučić veliki prijatelj i da će gledati da dođe u februaru u posetu Srbiji, iako je to dosta teško jer ih čekaju izbori. Nama je to posebno važno zato što je to podsticaj stabilnosti", rekao je Dačić.

Naglašava da, pored bilateralne posete Erdogana Beogradu, što je on dogovorio u razgovoru sa Vučićem, ministar Mevlut Čavošoglu priprema diplomatski forum u Antaliji u martu na koji su pozvani, osim njega, i predsednik Vučić.

Na pitanje novinara u kojim oblastima, Dačić je odgovorio da je to veoma teško reći, jer je saradnja razvijena u gotovo u svim oblastima.

"Ono što treba da radimo je da koristimo pogodnostima toga dok god možemo, jer ako uđemo u EU, i kada uđemo, to više neće biti moguće. Jer EU ne trpi sporazume o slobodnoj trgovini niti sa Turskom, niti sa Kinom, niti sa Rusijom, niti sa Emiratima ili bilo kim drugim", poručio je Dačić.

Potencijali su ogromni, kaže, i dodaje su u početku postojala dva leta nedeljno za Ankaru, a sada ima 5 ili 6 nedeljno.

"Veliko interesovanje vlada za sveukupno poslovanje. Turci vole da turistički posećuju Srbiju, a Srbi vole da dođu ovde pretežno u letnjem periodu. Veliki kapital predstavljaju i ljudi iz našeg regiona koji se nalaze ovde u Turskoj", zaključio je srpski šef diplomatije.