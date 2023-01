Izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak razgovarao je juče sa predstavnicima država koje nisu priznale lažnu državu Kosovo, rekao je nemački predstavnik u Prištini Jorn Roge. Govoreći o pet zemalja EU koje nisu priznale tzv. Kosovo, Roge je kazao da ne postoji garancija da će se to desiti na kraju sporazuma.

- Ne možemo donositi odluke umesto drugih zemalja EU. Niti EU može jamčiti za stav Nemačke po bilo kojem pitanju. Međutim, ulažemo napore da krenemo ka tome da ovih pet zemalja prizna (tzv.) Kosovo. Čak je i specijalni izaslanik EU Miroslav Lajčak razgovarao sa državama koje nisu priznale (tzv.) Kosovo i ovo je zajednički napor da se ova tema završi - izjavio Roge, a prenela je juče Ekonomija onlajn.

Predstavnik Nemačke u Prištini nije otkrio od koga je Lajčak dobio ovlašćenja i zadatak da na taj način lobira za albanske separatiste, pogotovo imajući da za takvu akciju nema konsenzusa u EU.

Ministar bez portfelja Đorđe Milićević je istakao da je u pitanju osmišljena strategija koja odavno traje, a koja je vremenom išla u nekoliko pravaca. Jedan od njih jeste ubeđivanje pet država da priznaju status nezavisnog Kosova.

- Mi ne znamo koliko imamo izaslanika. Oni su služili u prethodnom periodu da "gase požare" a ne da donose odluke. Oni su te požare pre toga i "palili". Ključno pitanje je jedan sporazum koji je postao formalni sporazum, vezano za pregovore. Čini mi se da niko nije na pravi način shvatio Vučića krajem 2022. godine kada je rekao da će 2023. biti jako teška, a 2024. godina najteža. Mi moramo da sačuvamo mir i stabilnost - priča Milićević, govoreći o situaciji na KiM.

Vučić nikada nije ništa krio od građana, on uvek poziva na jedinstvo, i to je ključno, odatle mi crpimo snagu, dodaje Milićević.

Predsednik Centra za društvenu stabilnost Ognjen Karanović kaže da je za Srbiju važna poseta predsednika Turske, Redžepa Tajipa Erdogana koja je najavljena za februar.

- On pred izbore se nalazi u izvesnim problemima. Kada je reč o Lajčaku, fascinantno je to da je rekao da ne postoje rokovi za postizanje dogovora, pa je pomenuo mart, kao neki period kada nešto treba da se reši. On je poznat po čudnim konstrukcijama. On je postavljen na to mesto jer dolazi odakle dolazi... - rekao je Karanović.

Kako kaže Karanović, ono što je Vučić rekao pre nekoliko dana, da je jasno da je briselski okvir pregovora potpuno marginalizovan, od strane evropskih posrednika, a da je Markonov i Šolcov plan novi okvir.

- To je juče rekao Lajčak, jer se i to odnosi na Slovačku. Ono što je meni bitno je to što niko ne pominje međusobno priznanje. Mene priznanje Prištine ne interesuje... Ja primećujem kod predstavnika SAD, a setimo se da i Trampova i Bajdenova administracija jesu oduvek uzajamno priznavanje insistirali, a sada toga nema, i mislim da je to važna kategorija - priča Karanović.

