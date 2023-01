NEMEC POSLE SASTANKA SA ORLIĆEM: Poverenje među nama je veliko, kao što su veliki izazovi Srbije i EU sa kojima se moramo suočiti

"Poverenje među nama je veliko, kao što su veliki izazovi Srbije i EU sa kojima moramo da se suočimo na našem zajedničkom evropskom putu. Ali uvereni smo da ćemo uspešno nastaviti put dijaloga i uzajamnog poštovanja", poručio je Nemec.

Nemec i Bilčik sastaće se kasnije danas i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić.

U Skupštini Srbije održan je sastanak poslanika svih poslaničkih grupa sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom i posrednikom Evropskog parlamenta za dijalog sa Narodnom skupštinom Matjažom Nemecom.

Sastanaku sa poslanicima prethodili su razgovori Bilčika i Nemeca sa predsednikom Skupštine Srbije Vladimirom Orlićem.

A meeting with the President of the National Assembly of Serbia @Vladimir_Orlic on a working visit to Belgrade as part of the EU-Serbia @Europarl_EN Delegation, together with @VladoBilcik 1/2.