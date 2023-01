MNOGI IZ ČISTOG PRKOSA NAVIJAJU DA NOVAK IZGUBI! Šukalo o finalu Australijan opena: Đoković je najbolji ambasador Srbije

Narodni poslanik Adam Šukalo je uoči finalnog meča Australijan opena istakao da je Novak Đoković najbolji ambasador Srbije.

- Pokazao je sve one vrednosti koje postoje u našem narodu. Za mene je lično bitno i to što je vernik, a mislim da mu to daje dodatnu snagu - rekao je Šukalo gostujući u Novom jutru kod Jovane Jeremić.

Priča o tome kako se Srđan Đoković slikao sa ruskim navijačima je "ispinovana":

- Oni pokušavaju da kroz medijsku mašineriju destabilizuju Novakovu porodicu. Ima mnogih koji iz čistog prkosa ne navijaju da Đoković pobedi - objasnio je Šukalo.

Prema njegovim rečima, mnoga dešavanja danas nemaju veze sa sportom, već mnogo više sa politikom.

Osvrnuvši se na protest ispred Predsedništva, Šukalo je opozciji poručio da kada opeglaju srpske trobojke kada ih razviju ispred Predsedništva, a ne da donose zgužvane zastave.

- Neko će reći da je to banalnost, ali to pokazuje kakav imate odnos prema našim nacionalnim simbolima. Oni se ukupljaju samo da bi srušili Vučića, ali oni nemaju taj kapacitet i mogu biti samo agresivna manjina. Nikad ih nije bilo tamo gde se brane nacionalni interesi - podvukao je Šukalo.

