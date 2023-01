UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! EMISIJA 'HIT TVIT' bira najvažniju objavu nedelje

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

Gosti u studiju su Marko Đurić, ambasador Srbije u SAD, Dragoslav Bokan iz Instituta za nacionalnu strategiju i Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu.

Predlog broj 1.

Komentarišući sadržaj predloga EU Marko Đurić, ambasador Srbije u SAD rekao je u emisiji Hit tvit da ga fascinira do koje mere se dobar deo političkih aktera zatrčao da se izrazi o nečemu o čemu nemaju širu sliku.

- Oni su pogoleli sebi i neozbiljan pristup ovom veoma važnom suštinskom pitanju za nas . To za Srbiju nije dobro. Dobro je što se predsednik Srbije odlučio da se pojavi pred poslanicima i da sa aposlanicima razgovara o ovoj temi - naveo je Đurić.

On je naveo da ono što je Kurti počeo da radi on to radi u kontekstu dešavanja u Evropi i gura napred svoju agendu.

Kako je istekao, važno je da ne podležemo euforiji, i kada je reč o unutrašnjem ključnem pitanju važno je da saslušamo jedni druge, naveo je Đurić.

- Oni koji prave najveću buku u javnosti upravo ti su u ambasadama manji od makovog zrna. Oni koji se u javnosti ponašaju smirenije oni odlučnije zastupaju naše interese - kaže Đurić.

Dragoslav Bokan iz Instituta za nacionalnu strategiju izjavio je da sa jedne straen imamo državni interes a sa druge ovo je idealna prilika za one koji žele da utiču na politički status u društvu.

On je naveo da oni na ovaj način gledaju da dobijaju političke poene, i zbog tog neslaganja imamo probleme.

Kako je rekao mi se nalazimo u bolnoj realnosti i idemo po neobičnoj ivici.

- Između onoga što država želi i može se nalazi jedna velika provalija - navodi Bokan i dodaje:

- Ono što je važno jeste politička strategija, najbolji potezi se često tumače kao izdaja kompromis a u stvar ioni nam donose još bolju poziciju - naveo je bokan i dodao da je država je uslov svih uslova za srpsku borbu.

Bokan je u emisiji hit tvit rekao da misli da smo na putu pobede.

Biljana Šahrimanjan Obradović izjavila je za Hit tvit da vidimo u svetlu dešavanja da su se u Rusiji za jedan dan povukle sve strane investicije.

- Kada pogledmao predsednik Vučić se trudi da izvuče Srbiju iz geopolitičkih makaza - navela je Obradović i dodala da moramo da sagledamo koje su dobre i koje su loše strane tog sporazuma.

Ona je rekla da je sad ključno da razmotrimo taj evropski plan, a ne da ga odbijemo, dodajući da će taj sporazum doneti ogroman ekonomski napredak našem društvu.

Ambasador Đurić je dodao da je potpuno jasno da Aljbin Kurti želi da izbegne razgovor o Zajednici srpskih opština.

On je naveo da je ZSO uslov svih uslova. Mi imao sa jedne stran ejasan put napred za Srbiju a to je da nastavimo sa ubrzanim rastom i razvoojem naše zemlje. Moramo da jačamo lobiranje kod SAD-a, ali to je samo jedan mikro segment.

- Borba za naš uspeh je borba za jaču ekonomiju i jačanje naše zemlje - naveo je on.

Suština je da Amerikanci stavljaju na sto Zajednicu i kažu da ovo mora da se sprovede - dodaje Đurić.

Kako je rekao, danas smo mi država sa jakim BDP-om, da smo zemlja čije su investicije prisutne u mnogim zemljama i da smo otvoreni za sve.