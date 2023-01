Milanović priznao: KOSOVO JE OTETO OD SRBIJE!

Kosovo je oteto od Srbije, poručio je danas u Petrinji hrvatski predsednik Zoran Milanović i naveo: "To smo uradili mi i međunarodna zajednica".

Milanović je to rekao novinarima u Petrinji govoreći o ratu u Ukrajini i sličnostima između Krima i Kosova i Metohije.

- Dok ne shvatite da Srbija i Rusija nije isto? Da je to nažalost bolna činjenica i opasnost. Anektirali smo Kosovo. Mi i međunarodna zajednica. Uzeto je od Srbije. Ko je to napravio nego mi? Jesmo priznali Kosovo? Nije aneksija, nego otimanje. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego celog koncepta - rekao je Milanović.

Prema rečima Milanovića, u pitanju je u koncept u kojem neko misli da ima pravo.

- Tako i Krim – Krim više nikada neće biti Ukrajina. To govore vodeći nemački generali - rekao je Milanović i dodao da tamo gine hiljade ljudi.

Poručio je da je "Rusija opasna zemlja" i da to, kako je kazao, niko ne razume.

- Uspoređujete mi Srbe, ove opančare koji su se tu pobunili sa svetskom nuklearnom supersilom. Sulude emocije i mržnja Evropu vode u veliku opasnost - rekao je Milanović na ispraćaju kontigenta hrvatskih vojnika u misiju NATO u Litvaniji.

Rekao je da je činjenica da Ukrajinci patološki mrze Ruse, to je činjenica, uz tvrdnju da "Hrvati nisu toliko mrzeli Srbe", koliko, kako navodi, "ovi tamo mrze Ruse".

- Putin i ti ljudi su do juče bili kul. Ostvarivali su se na rangu naviše nemačke politike. Ođedom, to su najveći neprijatelji...Nemački tenkovi u Rusiji? Sretno s tim, sretnom s tim - kaže Milanović.

Na podsećanje novinara da su njegove procene bile pogrešne o Ukrajini kada je tvrdio da Rusija nikada neće napasti Ukrajinu, jer nema dovoljno vojnika, Milanović ponavlja da je to tačno.

- Nema dovoljno. To je bila loša odluka Rusije jer su mislili da će se vlast (u Ukrajini) raspasti.

- Ulazimo sve dublje u sukob sa supersilom. Znate kako oni na kraju gube rat? Tako da na kraju koriste nuklearno oružje - kazao je Milanović i dodao da pokušava da otvoriti oči drugima jer, kako kaže, “srljamo u rat sa supersilom”.

Vidim šta se događa i istakao da "sulude emocije vode Evropu u nešto sa čim neće moći da se nosi", preneli su hrvatski mediji.