GARIĆ O NOVOM NON-PEJPERU: Još jedan pokušavj podvale Srbima! Ponuđeno je nešto što je daleko od onoga što stoji u Briselskom sporazumu

U medijima se pojavio još jedan, nov, non-pejper o konačnom rešavanju kosovskog pitanja, a koji se bavi i posledicama koje će Priština snositi zbog odbijanja.

Pre 2030. godine nema govora o sporazumu koji ima 'priznanje u osnovi', piše u dokumentu koji je objavio 'Albanijan post'. Priština mora da osnuje ZSO inače neće dobiti viznu liberalizaciju, izgubiće pozivni broj +383 i kontrolu nad Jarinjem i Brnjakon. Takođe, piše da Srbija ostaje bez ekonomskih i političkih prednosti postojećih sporazuma ako odbije francusko-nemački predlog.

Prema ovom dokumentu, samoproglašeno "Kosovo ne može da teži da nastavi da uživa apsolutnu zaštitu od zapadnog sveta, koji je od vitalnog značaja za njegovo postojanje, i da istovremeno okleva da prihvati zapadne napore za trajni mir."

Glavni urednik portala "Kosovo online" Miloš Garić navodi da nacrt koji je juče objavljen od strane "Fidrih Eberta", bio je u medijima prethodnih dana, a predstavlja jedan pokušaj podvale Srbima, da oni brinu o tome da se sprovede jedan dogovor Briselskog sporazuma.

- Zapravo, Srbima je ponuđeno nešto što je daleko od dogovora u Briselskom sporazumu... Ime samo po sebi ne znači toliko puno, a suština je bitna, a ona je da Srbi imaju mogućnost da donose i sprovode odluke u ZSO - rekao je Garić.

Priča se da se godinama radilo na to, a pitanje je ko je njima dao nalog, jer se oni u briselskom sporazumu ne spominju, dodao je Garić.

- Došli smo do toga da nam fondacija Fridrih Ebert nudi nešto što je na nivou udruženja ljubitelja ptica - rekao je Garić.

Predsednik Matice Albanaca u Srbiji Demo Beriša istakao je da je pomenuti predlog o ZSO, naručen, dodajući da ne razume zašto se išta razmatra, kada je još 2018. na bazi dogovora iz 2013. i 2015. status opština odavno predloženi statut.

- Sve ostalo ima za cilj da se to razvodnjava, da se stvori nešto novo... Lovačko društvo u nekom selu ima više nadležnosti i svega. Na osnovu njihovih predloga od juče, to je kuso na ćoše i okruglo, da ništa na kraju nema. Oni su samo rekli dve stvari da je to pravni subjekat, i grb na zaszavi - dodao je Beriša.

Ne vidi se ništa, bolje je da ostane na nivou onoga što je predloženo za manjine, rekao je Beriša.

- Kurti se sada našao u ćorsokaku. Sećamo se da je Srbija izašla pre mesec dana sa tim da je nemačko-francuski plan bio neprihvatljiv u prvoj verziji. Kurti je reako da to treba da prihvati, a onda se okrenuo ćurak kada je video da je Srbija ušla u razmatranje tog predloga - rekao je Beriša.

Beriša je dodao da će se sve u toku današnjeg dana videti šta sledi, obzirom da su Rašić, Besljimi i Redžepi u Vašingtonu.

