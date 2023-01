BEOGRAD ZA POŠTOVANJE BRISELSKOG SPORAZUME, U PRIŠTINI PROTES: Oprečna mišnjenja nakon diskusije o ZSO, SAD za sprovođenje obaveza

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini Džefri Hovenijer nakon današnje diskusije o ZSO u zgradi ambasade, naveo je da će SAD nastaviti da se zalažu za sprovođenje svih obaveza iz dijaloga.

On je na Tviteru zahvalio svima koji su učestvovali na današnjem sastanku o Zajednici srpskih opština i podelili svoje stavove o tom pitanju.

"Danas smo održali diskusiju u zgradi ambasade SAD u Prištini o Zajednici opština sa srpskom većinom. Zahvalni smo različitim prisutnim zainteresovanim stranama što su podelili svoje stavove i stručnost. Nastavljamo da se zalažemo za sprovođenje svih obaveza iz dijaloga“, rekao je Hovenijer.

Today we held a listening session @USEmbPristina on the Association of Serb-majority Municipalities. Grateful to the diverse stakeholders present for sharing their views and expertise. We continue to advocate for implementation of all Dialogue commitments. pic.twitter.com/5MSwKMzE89