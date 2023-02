Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je ceremoniji obeležavanja početka radova na izgradnji gasnog interkonektora Bugarska-Srbija.

ODGOVORI NA PITANJA MEDIJA

- Bile su mi potrebne godine da bih sve mogao da savladam... Znate da smo izgradili naš centralni gasovod, ali je nama potrebna posebna veza inter konekcija sa Bugarskom, i zato gradimo od Niša ka Bugarskoj... Time ćemo moći da diverzifikujemo naše izvire, možemo čak i danas kroz postojeći tok... Nemojte da smetnete sa uma da mi tropšimo mnogo više gasa, i biće nam potrebno još. Ovde će moći da prođe 1,8 milijardi kubnog gasa - rekao je Vučić.

Vučić je dodao da je ovaj projekat važan, jer ćemo preko našeg gasovodnog sistema da snabdevamo druge zemlje na Zapadnom Balkanu.

- Ovo je velika investicija. Imamo poklon od EU, i to je više od 53 odsto, a istovremeno dobijamo 25 miliona od evropske investiciopne banke. Reč je o projektu koji zapošljava naše ljude, radnike, omogućava nam mnogo toga - naveo je Vučić.

Predsednik je dodao da mora još puno toga da se uradi, a da je u energetici za Srbiju napravljen ogroman pomak.

- Centralna Srbija nije imala gasovod, a sada imamo ogroma gasovod od 42 kilometra. Mnogo smo potrošili, ali nam to znači. Imamo struje tokom zime, davali smo je i na gasne elektrane, i dokazali smo da nikakve probleme nemamo. Cena je među najnižima u Evropi i za gas i za električnu energiju. Finansijski to nije bilo lako izdržati - dodao je Vučić.

Kada se završi sezona, imaćemo pun banatski Dvor, ostaće nam između 180 i 200 miliona kubnog gasa.

- Živimo u demokratskom obliku političkog režima, i normalno je da ljudi nisu saglasni,. To ne treba da bude slučaj kada su ovako važne stvari u pitanju... U vremenu gde ne znate šta će biti sutra i hoće li se ratni sukob proširiti na druge zemlje sveta - dodao je predsednik govoreći o situaciji u zemlji i odnosu sa opozicijom.

Kako je otkrio Vučić, spreman je da, koliko god treba provede vremena u parlamentu kako bi se došlo do nekog zajedničkog rešenja.

Govoreći o odnosima sa Azerbejdžanom, Vučić kaže da pre bilo kakvog dogovora, treba razgovarati sa Rusijom.

- Tu tek pregovore moramo da počnemo, moramo da odredimo normalnu cenu gasa kako bi to odgovaralo našim građanima - naveo je Vučić, pa dodao:

- To su stvari koje nam pružaju mogućnosti, stvar je pregovora. Niko od njih neće ugovor na dve ili tri godine, već više. Moramo da razmislimo. Biće sve više potrošnje gasa, uglja.. Videli ste šta se dešava sa zelenom energijom. kad sam postao predsednik Vlade trošlili smo 1,1 kubnog gasa a sada trošimo preko 3 - otkrio je Vučić.

Vučić je potom i govorio i o dešavanjima na KiM, ponašanju opozicije i sadašnjim napadima.

- ja ne bežim nigde, idem pred narod, parlamemt, slušam uvrede, gadosti, i nemam problem, odgovoriću svakom, jer se borim za našu zemlju više nego oni. Ako mislite da će to da budu vaši monolozi, da znate, vreća ne uzvraća udarac, a časni ljudi znaju da uzvrate politički udarac - dodao je predsednik Srbije.

Vučić se dotakao i jučerašnjeg suđenja klanu Veljku Belivuku i najnovijim detaljima o pokušaju atentata na njega. Vučić je podvukao da Lalić ne sme da laže, jer je on svedok-saradnik u ovom slučaju.

- On sebe spasava govoreći istinu. To što on kaže ruši sve laži koje su neki govorili godinama. Što se mene tiče, ja sam znao i tog dana da je bilo pripremljeno. Znao sam da je snajper za mene, ali to je rešila služba koja je trebala, to je njihov posao. On je rekao da je tu bilo mnogo umešanih ljudi, što iz naših službi, što crnogorskih. Znali smo mi o umešanosti pojedinaca, samo je sada rekao javno - dodao je Vučić.

Predsednik je istakao da je pritisak povodom ZSO prisutan na obe strane, i da je to ozbiljno pitanje, o čemu će, kako je najavio, sutra podrobnije govoriti.

- Kod nas je Kosovo tema kada treba da se napadne vlast u SRbiji, jer su oni mnogo mali kada se pojave pred ambasadorima. Oni imaju jedino da ih pitaju d apomognu da Vučić ne bude na vlasti. Biće tu sutra problema za nas, za njih. Ništa nije, i ništa neće biti lako. Ja ništa nisam potpisao, niti paraf stavio. Ako je nečijom krivicom nemačko-francuski plan sastavljen, to je zbog rata u Ukrajini. ne mogu da lažem i d akažđem da je sve bajno, kad nije. Ja pričam sa Srbima kažem kako je, mi smo nešto potpisali 2008. godine, mi smo uspeli d avratimo u žižu javnosti neke teme - dodao je Vučić.

Nije sve, nije ništa dobro, i ništa nije gore niti mnogo gore od onoga što je bilo, rekao je Vučić.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE

Vučić je rekao da je veoma srećan što je prisutan danas u Bugarskoj, dodao je da mu je drago što je imao priliku da razgovarasa Radevom o svim važnim pitanjima.

- Srećan sam kada prijatelji mogu da rade velike i važne zajedničke stvari. Želim da se zahvalim na prijateljstvu. U Srbiji ćete uvek imati sigurnog i dobrog prijatelja. Takođe, zahvaljujem se svima iz EU na velikoj podršci - rekao je Vučić.

Kako kaže, hvala svima na podršci i pomoći.

- Nadam se da ćemo i jedni i drugi, sa obe strane, da završimo ovo do oktobra i da poteče gas kroz ovaj interkonektor i da obezbedimo budućnost za naše zemlje - rekao je Vučić.

Kadri Simson: EK želi da podržava ovakve projekte

Prisutnima se prvo obratila komesarka za energiju EU Kadri Simson.

- Želim da vam čestitam na ovom interkonektoru, ovo je veoma važan momenat. Značaj ovog projekta je mnogo veći od EU, ključan je za ceo region. EK želi da podržava ovakve projekte, ovo su projekti od zajedničkog interesa. Očekujemo da će deo ovog konektora početi sa radom 2023. godine - kazala je Kadri Simson.

Vučić i Radev obilaze gradilište

Predsednik je sa Radevim obišao gradilište i razgovarao o broju kompresora, količini gasa, a bugarska strana je poručila da Srbija već sad može da koristi sve što je Bugarska dosad postigla.

- Sve ovo se radi da bismo u budućnosti mogli da koristimo i azerbejdžanski gas - rekao je Vučić na šta je Radev kazao da možemo i na tendere kako bismo dobili najbolju cenu za obe zemlje.

- Za nas je mnogo važno da uvozimo gas od vas - istakao je Vučić.

Predsednici su razgovarali i o mogućnosti da sve zemlje našeg regiona zajednički izađu na tendere za gas kako ne bi svaka pregovarala za sebe, nego zajednički što bi donelo znatno nižu cenu gasa za sve, posebno kad je reč o dugoročnim ugovorima.

Radev pitao za Kusturicu i Drvengrad

Radev je upitao Vučića za Drvengrad i Mokru Goru, navodeći da mesto u kome se trenutno nalaze dosta podseća na mesto u Srbiji.

Vučića je na gradilištu dočekao predsednik Bugarske Rumen Radev i oni su započeli bilateralni sastanak sa delegacijama.

Predsednik Vučić stigao je u Kostinbrod u blizini Sofije, gde danas počinju radovi na izgradnji gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske na bugarskoj teritoriji.

Međusistemska gasna veza „Bugarska-Srbija” (IBS) u Srbiji biće dužine 109 kilometara, a ukupna dužina dvosmernog gasovoda kroz obe države je 170 kilometara, od Novog Iskara u blizini Sofije do Niša, navodi se u saopštenju koje su prenele Novinite.

Gasovod je kapaciteta 1.8 milijardi kubnih metara gasa godišnje i predstavlja projekat od zajedničkog interesa za Evropsku uniju.

Ukupna vrednost gasnog interkonektora Niš – Dimitrovgrad – Bugarska, prema proceni Evropske investicione banke, iznosi 85,5 miliona evra, od kojih EIB u vidu kredita obezbeđuje 25 miliona evra, 49,6 miliona je bespovratno sufinansiranje EU iz IPA fondova, dok će se ostatak troškova pokrivati iz budžeta Srbije i sopstvenih sredstava JP “Srbijagas”.

Gasna interkonekcija između Srbije i Bugarske biće spremna za operativni rad sredinom ove godine.

Radovi uključuju izgradnju dvosmernog magistralnog gasnog interkonektora MG10 Niš – Dimitrovgrad na teritoriji Srbije, između sistema prirodnog gasa Srbije i Bugarske, kao i gradnju četiri merno-regulacione stanice i pratećih objekata.

Sporazum o izgradnji gasovoda Niš – Dimitrovgrad potpisan je još 2010. godine.

