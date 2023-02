Drecun: Srbija neće odstupiti od zahteva da se formira Zajednica srpskih opština

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun rekao je, uoči sednice parlamenta o KiM, da će na dnevnom redu biti izveštaj o toku pregovoračkog procesa, u kojem se kada je reč o Zajednici srpskih opština, u prvoj tački definiše državna politika i navodi da Srbija neće ni po koju cenu odstupiti od zahteva da se formira ZSO i da je to uslov za eventualni nastavak dijaloga i povratak srpskih političkih predstavnika u privremene prištinske institucije.

Takođe, kako je Drecun rekao za Tanjug, u toj tački se navodi da Srbija insistira na formiranju ZSO na osnovu već postignutih sporazuma.

Tu kako kaže Drecun, ne bi trebalo da bude sporenja, ali je ipak moguće da neke stranke koje ne priznaju Briselski sprazum i koje samim tim smatraju da ne treba insistirati na formiranju ZSO, budu protiv pomenute tačke izveštaja.

Drecun navodi da pretpostavlja da je namera predsednika Aleksandra Vučića bila da pozivom predsednicima poslaničkih grupa odnosno stranaka, njima direktno prezentuje neke detalje o kojima javno ne može da govori.

Drecun je, pored ostalog, rekao da je cilj skupštinskog zasedanja da se usvoji platforma koja bi Beogradu služila za dalji tog dojaloga.

Dodao je i da se u delu javnosti već stvorila pogrešna predstava da je Srbija prihvatila evropski predlog, naglasivši da će evropski predlog služiti samo kao osnova za dalji tok pregovora.

Ono što je zabrinjavajuće, ističe Drecun, je kako će Aljbin Kurti pronaći izlaz iz ove situacije ili će ostati dosledan obećanjima koja je dao u predizbornoj kampanji, i neće formirati ZSO.

"Odnosno, neće ispoštovati procedure koje su predviđene ili će se odlučiti da ide na ove izbore. Postoji treća opcija koja mene jako zabrinjava, a to je da on izazove jednu, do sada možda najtežu krizu i destabilizaciju na severu Kosova, uz enormnu količinu nasilja protiv srpskog naroda i da time u drugi plan potisne pitanje ZSO. Da vidi može li iz toga da izvuče neki politički poen i veću podršku Zapada, da bi se izvukao iz ove za njega u političkom smislu izuzetno loše situacije", rekao je Drecun.

Komentarišući jučerašnju izjavu američkog ambasadora u Prištini Džefrija Hovenijera u kojoj se insistira na formiranju ZSO ali u skladu sa ustavom tzv. Kosova kao i da SAD ne žele "novu Republiku Srpsku" na KiM, Drecun je rekao da je RS nešto sasvim drugo i da je ovde reč o zajednici koja treba da stvori svoj institucionalni mehanizam, da Srbi mogu da žive normalno i opstanu na svojim vekovnim prostorima i ne budu građani drugog reda.

"Kurti govori da Zajednica nije u skladu sa tzv. ustavom, a Amerikanci sada govore da je u skladu sa tzv. ustavom. Ovde je drugo pitanje - američki ambasador u Prištini kaže da Zajednica ne sme da ima izvršne nadležnosti, pitam vas otkad to? Šta je ispregovarano, da li Amerikanci hoće sada da kažu da nisu učestvovali u svim onim rundama razgovora koje je recimo vodila Ketrin Ešton? Tada im nije smetalo to što Zajednica treba da ima izvršne nadležnosti", rekao je Drecun.

On je dodao da je prihvatiljivo ono što stoji u četiri sporazuma i da bez toga, kako je rekao, nema nikakve političke igre.

"Ili ćemo formirati Zajednicu, ako je formiramo - formiraćemo je onako kako je ona dogovorena. U protivnom, neka ne računaju da će preko nas, preko Beograda uspeti da izvrše reviziju Briselskog sporazuma", poručio je Drecun.