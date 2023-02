Predsednik Narodne skupštine Vladimir Orlić sazvao je posebnu sednicu parlamenta na čijem je dnevnom redu Izveštaj o pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama u Prištini od 1. septembra 2022. do 15. januara 2022. godine, a koji je podnela Vlada Srbije. To je jedina tačka predloženog dnevnog reda, a sednici će, kako je Orlić ranije najavio, prisustvovati predsednik Aleksandar Vučić.

Glavni i odgovorni urednik Objektiva Dejan Vukelić kaže da je Vučić ispoštovao Ustav i zdrav razum, jer izlazi pred skupštinu i poslanike, a samim tim, izlazi pred narod kako bi rekao realno stanje.

- Fokus će biti na njemu, kao glavnom pregovaraču i nosiocu naše politike. Ovo su situacije kada je potrebno nacionalno jedinstvo, i momenat kada se pozicioniraju političke partije. Uglavnom se na stranu stavljaju politički interesi i zauzima se pozicija koja će dugoročno definisati zemlju - dodao je Vukelić.

Očekujem najširi mogući dijapazon sredstava politikanstva, rekao je Vukelić.

- Očekujem najgoru moguću vrstu demagogije, sve moguće i momenat kada će se jedan ozbiljni državni i nacionalni problem koristitit za prokupljanje jeftinih političkih poena - naveo je Vukelić.

Analitičar Branko Radun rekao je da bi Albanci želeli da u Srbiji dođe do nereda, i ne samo oni, već i svi neprijatelji naše zemlje.

- Jednom prilikom sam postavio pitanje Koštunici, pitao sam ga zašto su išli da pregovaraju u Beču, sa Ahtisarijem... I rekao sam, "Ako mi ništa nismo mogli da dobijemo, zašto smo išli da pregovaramo?" On mi je rekao da je to međunarodni imidž, da je bolje da učestvujemo, nego da se ne pojavimo... Posle toga, i posle Ahtisarija, on je rekao da je to zamka - naveo je Radun.

U pregovorima imamo tajni i javni deo, i znamo da se ne objavljuje sve, veći deo je ispod vode. I mi, kada ne čujemo informacije, znamo da postoje neformalni preegovori, gde samo kada se dođe do neke tačke do nekog sporazuma, to izlazi u javnost, dodao je.

