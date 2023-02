Situacija na Kosovu i Metohiji, francusko-nemački plan koji je postao novi pregovarački okvir za dijalog sa Prištinom, kako će Srbija odgovoriti na pritiske Zapada da se što pre reši kosovsko pitanje biće teme današnje posebne sednice kojoj će prisustvovati i predsednik Aleksandar Vučić.

Pred poslanicima je Izveštaj o pregovorima sa privremenim institucijama u Prištini za prethodna četiri i po meseca, gde su navedeni svi događaji koji su doveli do povećanja krize u ovom delu Srbije. Među njima su 68 napada na Srbe na etničkoj osnovi, odbijanje vlasti premijera privremenih institucija da formira Zajednicu srpskih opština, upadi kosovskih specijalaca na sever...

Predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun istakao je za TV Pink da, ako ima dovoljno političke svesti, zrelosti i mudrosti, rasprava bi trebala da bude detaljna, dobronamerna i krajnje ozbiljna. Kako kaže, trebala bi da bude posvećena traženju rešenja da se naša zemlja iz ove situacije izvuče sa što manje posledica.

- Ne očekujem da će ovo proći mirno, niti mogu da lažem da će se postići jedinstvo i konsenzus o ključnom i nacionalnom pitanju KiM. Poučeni iskustvom sa prošlogodišnje rasprave je to, da, ma koliko ste tolerantni povodom nekog stava, uvek se nađe razlog da neko neće da prihvati jedinstven stav zarad svojih stranačkih i političkih interesa - naveo je.

Kako kaže, važno je to, što će predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslanike upoznati sa svim detaljima, mada ne treba očekivati previše pojedinačnih stvari o nemačko-francuskom, odnosno Evropskom predlogu.

Drecun se dotakao i najnovjih dešavanja u Prištini, istakavši da je konačno Vašington shvatio da Aljbin Kurti nije političar koji je sklon rešavanju problema, već političar koji je sklon generisanju problema.

- On je problem, on vodi svoju, jednostranu politiku, on ne želi komprimise, odgovore... Njegova politika izaziva napetost, nasilje, i to je konačno shvaćeno. Njima ne treba u Pirištini neko ko bi im se suprotstavljao. Ovo je veliko upozorenje za Kurtija, jer oni ako ne mogu sa njim, moći će sa drugima. Jedino je Berbok uz njega, jer ga vidi kao nekog borca protiv kriminala, korupcije. - dodao je Drecun.

I kod Nemaca sazreva svest da ne mogu da mu pružaju maksimalnu podršku, i Šolc shvata da je problem u njemu jer ništa ne može da se dogovori niti da se radi na ZSO.

- ZSO je sada ključni problem, i najvažnija stvar na izveštaju koji će danas biti na dnevnom redu. Tu je važan, izuzetno bitan državni stav, jer mora da se formira ZSO da bi se dijalog nastavio i da bi se srpski predstavnici vratili u insitiucije na KiM, moraju da se poštuju 4 sporazuma, kOji se odnose potpuno ili delimično na ZSO, i da odstupanja nema - rekao je Drecun.

To su, kaže Drecun, stvari koje moraju da se prihvate, međutim, postoje poslanici koji nisu za Briselski sporazum, što može da predstavlja problem.

Kurti je juče rekao da Zajednica nije u skladu sa tzv ustavom Kosova, a imate američke zvaničnike koji govore da je u skladu sa Ustavom, i tu se vidi nesklad, i mimoilaženje u stavovima.

