Poslanici Skupštine Srbije danas počeli su novu vanrednu sednicu na kojoj predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavlja Izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE ALEKSANDRA VUČIĆA:

- Svrha današnjeg dana je da izađem pred vas, pred građane i da iskreno, na najpoštenij način predstavim ono sa čim se suočavamo. Nisam došao da se borim za izbornu kampanju, već za ono za šta sam se borio u prethodnih 11 godina, za Srbiju. Danas, dolazim iz osećaja dužnosti da građanima Srbije kažem šta se događa kako bi sami mogli da procene posledice naših postupaka i šta je to za šta se borimo. Govoriću i ukazati na sve najlošije tačke francusko-nemačke ninoicijative, i ništa neću da sakrijem - rekao je Vučić.

Kako je dodao, govoriće iskreno, jer predsednik, Vlada i Srbija nemaju šta da kriju od građana Srbije.

- Više od 600 godina pregovori traju, koliko puta smo pobedili na Kosovu, kada smo izgubili, da li je to mit, ili je stvarnost mit. Ko sve treba da pruži te odgovore, a da ne slaže sebe i druge. Stefan lazarević je prosto rekao: Ne znam, Bog zna. Danas ću da smanjim kitnjaste rečenice, neću da ulepšavam - napomenuo je predsednik.

- Pokušaću da ono, što je postao sastavni deo mog bića pokušati da racionalizujem. Ono što je važnije od plana su okolnosti, trenutak, politički momentum i vremenski okvir u kom se sve dešava. Ljudi se prave kao da im nije jasno o čemu se radi, prave se jer im je lakše da pokažu da nemaju odgovornosti - dodao je Vučić.

Vučić dodaje da danas prisustvujemo nekoj vrsti Trećeg svetskog rata koji je teži obimniji, i koji će biti sve teži i veći u mesecima pred nama.

- Mi smo jedna od retkih zemalja koja samostalno donosi odluke, zemlja koja nije ograničena nekim barijerama. Ponosan sam na tajvu Srbiju. Ono što moramo da razumemo da danas u Srbiji najslobodnije možemo da vidim o šta misle i jedna i druga strana u ratu. I pošto su u sukobu, u ratnom vihoru, vi kao mali ne možete da budete neutralni, da ćutite, da se sakrijete pod kamen. Jer to neće da vam dozvole. Ja ću samo da vam ukažem na nešto što je Tukidid pisao, to je melijski dijalog, u pitanju je razmena mišljenja između Atine, i stanovnika Mela, pred kojima je bio ultimatum, ili kako sada znači taj eufemozam, prihvatanje realnosti i stanja na terenu - rekao je Vučić.

To je naša večita dilema, prikloniti se jačima, ili se suprotstavljati, dodao je Vučić, pa nastavio:

- Jedna je prihvatanje i razgovor, a druga prihvatanje svega i svačega. Ono što je važno, kako smo došli u ovu situaciju, više ću d agovorim, nego da čitam. Verujem da ste dobro uppoznati sa situacijom na KiM. od izbijanja ratnog sukoba u Ukrajini, od tada postoji opšta politička ofanziva Prištine sa delom saveznika za promenom stanja na terenu, za nametanje nasilja kao metode rešavanja problema. Od tada, a i pre toga imate odbijanje i nemogućnost naših ljudi da učestvuju u referendumu, i onda uz sve garantije, i obećanja, nema pisanih garantija, ali obećanja Kvinte, EU kako će uraditi sve u svojoj moći kako bi našem narodu omoguićili da učestvuju na izborima. Potom bi uz blago, nikakvo saopštenje rekli kako izbora neće biti - dodao je Vučić.

Mislili su da će time uticati na izborni rezultat u Srbiji, konstatovao je Vučić, istakavši da su Srbi za to vreme gutali knedle, znajući da su gutali osnovna elementarna prava.

- Onda su krenule još gore stvari. Nikada razgovori, i ne odlukom Republike Srbije, sa Prištinom nisu bili otvoreni i iskreni. I jedni i drugi smo se gledali kao neporijatelji, doduše, više oni nas - naveo je predsednik Srbije.

Posle toga su usledili napadi na Srbe, hapšenje ljudi koji prevoze lekove, oduzimanje lekova, presretanje robe, oduzimanje robe, i korišćenje te prilike da bi ljudima srpske nacionalnosti bio ugrožen fizički integritet, dodao je Vučić.

- Onda dolaze sa specijalnim jedinicama, ugrožavaju Srbe, nastavljaju da napadaju. Uhvatili su momka i devojku u zagrljaju, skidali do gole kože muškarca kako bi a ponizili i govoeili da to više nikada neće moći da rade. Najgori monstrumi to ne bi mogli da osmisle. I Kuvalo je i kuvalo kod predstavnika našeg naroda na KiM. Onda su nastavili da izmišljaju sve oko ličnih karata. Nisam imao problem da kažem da je dobro da imaju slobodu kretanja, i Srbi i Albanci, a onda su nam rekli u briselu da će da izvrše pritisak na Kurtija za tablice... Naravno, čekao se poslednji trenutak. Kurti uz nečiju pdoršku nije želeo da popusti, i opet smo došli u krizu. I onda smo dogovrali razne sporazume, i napravili 3 važna u okviru Berlinskog procesa. I tog dana, Kurti u sred Berlina saopštava: " Mi nikada nećemo formirati ZSO". I oni tada idu u smenu Nenada Đurića... Šta nisu imali pravo. I tada dolazi, rekao bih, do sloma u glavama ljudi koji su i slušali svoju državu, znajući koliko nam je potreban mir, služeći interesima cele Srbije - rekao je predsednik.

Za sve to vreme, bio nam je potreban mir, i govorio sam mesecima pregovaračima da ne razumeju, da naš narod sve to nije mogao da izdrži, naglasio je Vučić.

- Oni su rekli da Srbi mogu da trpe, ali nisu mogli. Ljudi su izašli iz institucija... Dakle, tog sekunda oni napuštaju institucije, svi kao jedan. Odani su državi Srbiji, veruju u svoju državu i žele da se bore za to. Nekoliko dana kasnije zakazuju izbore prištinske institucije. I šta je interesantn? Iako su rekli da će odustati od utbora kažu da će da ih pomere, a onda pre nego što su ozvaničili tu odluku oni šalju specijalne snage u 4 opštine na Severu KiM. Samo 13 sati pre. Oni znaju za odluku i šalju snage da zauzimaju sedišta opštinskih komisija - dodao je predsednik.

Njihova jedina namera je da izazovu ratni sukob, da Srbiju sukobe sa NATO, sa celim svetom, a da Priština ispadne žrtva, rekao je Vučić.

- Jedan mali deo Zapadnog sveta ih je čuo, i za nijansu više oni preko okeana, nego ovi iz Evrope. Nažalost u Evropi, u najmoćnijim zemljama, ne samo Srbi, već i Srbija ne da nosu ni u čemu nisu učestvovali... Mi smo stali uz svoj narod. Postideli su ga se neki iz opozocije, i neki iz vlasti. Ali, u svim depešama, aktima, razgovorima, od Brisela, berlina pa nadalje, Srbija i Vučić su podigli barikade, hoće da napadnu Kosovo. Onda je Priština to koristila iz dana u dan. Hteli su da pokažu da je Srbija zlo kom mora da se stane u kraj a da se Srbi proteraju - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da su njegovi najteži sastanci bili u Raški, gde su Srbi bili po cenu života spremni da ostanu na barikadama, jer više nisu želeli da trpe zulum.

- Molio sam ih da se pomere sa barikada, ne zato što sam se lično uplašio, već sam želeo da ne stradaju, da njihova deca ne ostanu bez očeva. To su bile dramatične noći, to su gradovi prelazili iz ruke u ruku. Kao u filmovima. Pokušao sam, i mislim da je dobro, iako najveći deo onih na balkonu nije srećno, da ih sačuvam od sukoba. Za sukob nikad nije kasno, ali dajte da pokušamo da ga nikad ne bude. I posle toga, da postaje jasno, da posle velike ukrajinske ofanzive, kreće ruska kontra ofanziva, i da postaje jasno d aza rat nema lakog rešenja - objasnio je Vučić.

U Tirani je, kaže, jedini predstavljao zemlju koja Rusiji nije uvela sankcije, i o čemu je govorio odlučno i srpski, kako našem narodu i priliči. Govorio je, kaže Vučić o svemu što se kroz istoriju dešavalo.

Izveštaj je poslanicima formalno podnela vlada Srbije, Kancelarija za Kosovo i Metohiju kao i malo poznata Kancelarija za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini.

Sednica počinje u 10 časova.

10.00 - Predsednik Skupštine Vladimir Orlić konstatovao da sednici prisustvuju 192 poslanika. On je obavestio da na njegov poziv prisustvuju predsednik Srbije Aleksandar Vučić - koji je potom pozdravljen dugim aplauzom, uzvicima i ovacijama, zatim direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

09.45 - Predsednik Srbije stigao u Skupštinu i pozdravljen je višeminutnim aplauzom.

U izveštaju je predstavljen niz aktivnosti u procesu, kao i presek stanja po temema, među kojima su zajednica srpskih opština, policija, pravosuđe, energetika, evropske integracije i brojne druge teme.

Od ukupno 40 strana, prvih 15 čini uvod u kojem je pobrojano šta je rađeno u poslednjih nekoliko godina.

U delu gde se analizira presek strana, kada je reč o Zajednici srpskih opština stoji da ni u ovom izveštajnom periodu nije bilo nikakvih formalnih pomaka.

Nema pomaka ni u oblasti policije, problem pravosuđa je nastavljen, s tim što je sada još gore, jer su Srbi, kako piše, "privremeno napustili institucije", a u izveštaju su navedeni i brojni primeri loše prakse.

Naveden je mali pomak u energetici, kod evropskih integracija pomaka nema zbog, kako je rečeno, opstrukcije Prištine "koja je produbila krizu", nema napretka kod katastra, matičnih knjiga, Priština krši odredbe o pečatu, blokiran je sporazum o diplomama, a nije usvojena čak ni deklaracija o nestalima.

I u svim ostalim oblastima Beograd je činio sve da se dogovoreno primeni, piše u izveštaju, uz brojne primere kršenja od strane Prištine.

Ranije je najavljeno da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa narodnim poslanicima voditi raspravu o takozvanom "francusko-nemačkom predlogu" o kojem bi Srbija trebalo da se izjasni.

Pojedine opozicione partije tražile su od Vučića da im dostavi taj predlog i da to bude tema rasprave, ali za sada taj dokument nije ušao u proceduru, a u ovom koji će biti pred poslanicima o bilo kakvom planu nema podataka.

