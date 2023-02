VUČIĆ: Priština, pošto ne namerava da sprovede u delo ZSO, pokušava da Srbiju sukobi sa NATO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da, Priština, pošto ne namerava da sprovede u delo ZSO, pokušava da izazove ratni sukob, da Srbiju sukobe sa NATO, predstave sebe kao žrtvu, kao Zelenski, a Srbiju kao agresora, nekoga ko ugrožava nečiji teritorijalni integritet, suverenitet. Vučić je, navodeći hronologiju zaoštravanja situacije na Kosovu, rekao da uz sve garancije dobijene od EU nisu održani izbori na Kosovu zbog protivljnja odluke Aljbina Kurtija da se to ne dogodi.

Time je, kaže, našem narodu onemogućeno elementarno pravo, a sve sa željom da će ti izbori uticati na rezultat u Srbiji, očekujući nekog drugog na vlasti, a ne onoga ko je pobedio.

Srbi su, kaže, gutali knedle, znajući da im se krše elementarna prava, a onda su krenule još i gore stvari.

Preneo je da je u svim razgovorima, posrednim ili direktnim, prištinska strana nije bila dovoljno iskrena ni dovoljno otvorena.

“Na žalost gledali smo jedne druge kao neprijatelji, više oni nas, a mi smo kao jež morali bodlje da okrenemo kako bi štitili inetrese Srbije i srpskog naroda, ne razumeći histerično ponašanje Prištine. Posle toga imamo mnoge napade na Srbe”, ukazao je on.

Vučić je naveo da su prvi napadi i hapšenja krenuli maltretiranjem ljudi koji su prevozili lekove i vakcine, oduzimanjem lekova, presretanje robe široke potrošnje.

Istakao je da je Priština brutalno kršila Briselski sporazum i sve aneske, ne razmišljajući šta može da se desi, te poslala specijalne jedinice policije da maltretiraju ljude na severu i to na tako bezobziran način, a kao primer je naveo momka koji se grlio sa devojkom, kojeg su skinuli golog i ponižavali.

„Najgori monstrumi to ne bi mogli da osmisle. Kuvalo je i kuvalo kod predstavnika našeg naroda posebno an severu, gde su 97 odsto pripadnici srpskog naroda. Onda su nastavili sa izmišljanjem problema oko ličnih karata, rešili smo taj problem, disklejmerom. Omogućavajući slobodu kretanja nisam imao problem s tim jer smo sprečili Srbima uvode vize. Onda su nam rekli u Briselu „ne brinite sada ćemo da izvrsismo pritisak na Kurtija, mora da popusti u vezi tablica jer nije u pravu s tim". Čekao se poslednji trenutak, i Kurti uz nečiju podršku nije želeo da popusti. I opet smo došli u krizu. I pored toga dogovorali smo važne sporazume u vezi priznavanja diploma, bržeg kretanja ljudi, prometa roba. I napravili tri važna sporazuma u okviru Berlinskog procesa“, rekao je on.

Vučić je kazao da je upravo u Berlinu Kurti saopštio da nikada neće formirati ZSO, nešto što je obaveza potpisana 2013.godine.

Istakao je da srpski policajci nisu želeli da sprovode protivustavne i protivpravne odluke, protivustavne čak i sa onim što Priština naziva ustavom.

Tada su, preneo je, krenuli u smenu regionalnog šefa policije, na šta nemaju pravo.

“Tada dolazi do sloma u glavama ljudi koji su slušali svoju državu, znajući koliko nam je potreban mir za razvoj Srbije, delujući u interesu Srbije. Koliko je Srbia napredovala govori činjenica da smo 2012.imali BDP u vrednosti od 32 milijarde evra, ove godine BDP će biti na 68 milijardi evra. Za sve to vreme bio nam je potreban mir, stabilnost, a Srbi sa Kosova su to razmueli, služili i slušali svoju državu », istakao je on.

Kazao je da je govorio mescima ljudima u Briselu da srpski narod više ne može da izdrži, ali da oni to nisu razumeli.

"Onda su Srbi doneli odluku da napuste institucije tražeći samo jedno da ljudi koji su pohapšeni budu pušteni na slobodu i da se formira ZSO. Napuštaju institucije svi kao jedan, gotovo da nema izuzetaka. Odani državi Srbiji, veruju u svoju državu i žele da se bore za nju. Nekoliko dana kasnije da bi pokazali svu svoju silu zakazuju izbore. Iako su već obećali predstavnicima međunarodne zajednice da će odustati od tih izbora, koji je trebalo u decembru da se održe na Nikoljdan, pre ozvaničenja odluke, iako smo znali da odluka sledi, jer smo je dobili diplomatskim kanalima, šalju specijalne snage da zauzimaju na 12,5 sati sedišta opštinskih izbornih komisija ne bi li isprovocirali sukob, unize Srbe", naglasio je on.

Vučić je istakao da je njihova jedina namera da izazovu ratne sukobe i Srbiju uvuku u rat sa NATO.

