'KO DA STE DOŠLI NA STADION!' Vučič žestoko odbrusio opoziciji: Na transparentu piše izdajnik, NE ZNAM DA LI STE NA SEBE MISLILI!

Tokom posebne sednice Skupštine Srbije predsednik Aleksandar Vučić je izneo okosnicu buduće politike u 10 tačaka, te podsetio da će se i danas boriti za Srbiju kao i u proteklih 11 godina. Predsednik je odgovorio svima onima koji su danas pokušali da naprave cirkusku predstavu u Skupštini iznoseći transparente, umesto da govore o situaciji sa kojom se susreće naša zemlja.

Opozicija je dobacivala i blamirala se transparentima sa natpisima "izdajnik" i "odgovaraćete", Vučić im je ubrzo odgovorio.

- Prisustvovao sam danas nažalost cirkuskoj predstavi umesto ozbiljnog pristupa, svako je želeo da se uslika sa nekim transparentom, a reći ću narodu na jednom piše "izdajnik", jeste to na sebe mislisli? Na drugom je slika Olivera Ivanovića, piše "odgovaraćete" - rekao je predsednik, koji je dodao da je namerno javno pročitao šta piše na transparentima da čuje narod.

- Odgovaraće onaj koji je to uradio, a ja sam svog sina poslao kod Olivera Ivanovića u zatvor da mu prenese poruku... - rekao je Vučić podsetivši ko je pomagao Oliveru i u zatvoru i van zatvora.

– Nosite sliku Olivera Ivanovića. Ja sam svog sina u zatvor poslao kod Olivera Ivanovića i pomagao njemu i njegovoj porodici. Umesto pristojnosti, laž je nečije srednje ime. Držali su transparente kao da su na stadion došli, “ne ultimatumu”, “ne kapitulaciji”. To mi kažete vi koji ste pustili iz zatvora 1.800 albanskih terorista, među kojima su i braća Mazreku? Kurti je samo usput bio tamo. To mi vi kažete koji ste ćutali kao zaliveni 2004. godine? Vi pričate o čoveku koji se sve vreme protiv toga borio i koji se uvek borio za srpski narod na KiM, ali koji dobro zna šta je interes srpskog naroda i Srbije. Što se kapitulacije tiče, ja znam šta je moj posao, za razliku od drugih koji su uvodili Srbiju u sukobe, moj zadatak je da čuvam decu, majke, sestre ove zemlje i to ću da radim - rekao je Vučić.

