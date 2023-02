Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas učestvuje na posebnoj sednici Skupštine Srbije na kojoj je izneo Izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini.

Vučić odgovorio Lazoviću

Predsednik Vučić odgovorio je i na vikanje poslanika Radomira Lazovića sa liste "MORAMO – AKCIJA – Ekološki ustanak – Ćuta – Ne davimo Beograd – Nebojša Zelenović".

Šef Zeleno-levog poslaničkog kluba Radomir Lazović zatražio je od predsednika Skupštine da prekine sednicu dok se ne dostavi tekst francusko-nemačkog predloga i da se zasedanje nasatavi u petak, nakon što poslanici taj predlog razmotre.

- Zašto ste sakrili predlog, zašto ga niko od poslanika nije imao nije imao na uvid - rekao je Lazović.

- Ja nemam problem za sve one koji žele da vide plan, pošto sam bio veoma pošten pošto su očekivali da ću da krijem nešto i da ne smem da kažem šta je bilo najteže u tom planu. Ja sam vam rekao gde su problemi. Možete da dođete da vidite, ja nemam prava da ga objavi, jer se ne igram sa rime, ako mi kažu da smem, ja ću da ga objavim sad. Nije pitanje šta mi tu dobijamo, već je pitanje šta gubimo prihvatanjem ili neprihvatanjem. A da dobijemo - ništa. Za vas što kada dobijete reč kao neki napad da dobijete, pa počnete da vičete nekontrolisano, mašete rukama kao da ptice kruže oko vas. Kažete zašto sam se sakrio. To kažete jedinom predsedniku u istoriji Srbije koji je došao 4 puta u Skupštinu da govori i da učestvuje u raspravu o Kosovu i Metohiji. Onom ko će i danas da sedi do 9,10, 11, 12 uveče i da sluša i viku i sve drugo što imate da kažete i da pokuša da odgovori na to. Dobro sam se sakrio. Kažete pobegao sam - nikada ne bežim. Naslušao sam se ja tih raznih priča - to je mafija, SNS, pakuju kofere, i tako 10 godina morate da slušate laži od raznih neodgovornih ljudi i medija, koji vam govore gluposti, jer vi morate da se bavite važnim stvarima, i standardom i Kosovom i Metohijom. Nemate vremena da odgovarate na besmislice koje ste vi ovde izgovorili - rekao je Vučić.

- Mešaju vam se tačke,. od 1. do 10. to je suština odobro osmišljenog plana i ideje kada znate šta radite. To bukvalno ide jedno uz drugo. Na žalost vi to niste razumeli. Kažete "isfušarili ste". Možda ja ne umem bolje iako imam nešto više škole od vas, možda sam radio nedovoljno - danima i noćima sam se pripremao za ovu sednicu, to je moj posao. Mada mislim da niko od vas ne može da kaže da nisam marljiv. Pripremam se ozbiljno i radim veoma temeljno - rekao je Vučić i dodao da nije došao po podršku - "To ste izmislili", dodao je predsednik obraćajući se poslaniku Lazoviću.

- Nije mi potrebna podrška, potrebna je Srbiji da ako je moguće se napravi jedinstvo po nekom pitanju. Da li mislite da sam bio toliko naivan da mislim da ćete vi da glasate za izveštaj u kojem ne možete videti ništa loše. Došao sam zbog naroda da znaju šta je to što se zbiva i kakvi su izazovi pred nama. Došao sam kao neko ko je izložen problemu kojem je ova zemlja izložena više od 140 godina. Čuli ste samo moju zabrinutost i posvećenost da borim za mir i štitim Ustav ove zemlje - gde je tu problem? - rekao je Vučić dodavši da su predstavnici opozicije poverovali u sopstvene laži.

"Velike veze sa kriminalom"

- Kampanja histerije i laži traje već 7,8, godina. To je "jao vi iz SNS-a opstajete dok ima apanaže. Ne, apanažu dobijate vi, i od Hakija Bazija i od Rokfeler grupe - mi ne dobijamo nikakve apanaže. To je velika razlika, u pitanju su stotine miliona. Vi ćutite, ne odgovarate im nikada i onda misle da to tako ide i može, misleći da se neko plaši da im odgovori - kad ste u ringu naučite da primate udarce, nema tu neke filozofije.

Veza sa Ejdenom Aslinom

- Da li smo mi glasali da uđu u MMF? U Međunarodni olimpijski komitet, ušli su, što ne kažete ko je bio predsednik MOK-a? Što obmanjujete javnost, što ne kažete javnosti da ste vi postavili istaknutog sportistu Republike Srbije koji je to omogućio. Kažete "u redu nam je da budu član Saveta Evrope" - ne, nije, ali ne možemo to da sprečimo. Jel vi znate kako da sprečimo? Pa kažite nam. Ili se vi zapravo ne zalažete da to sprečimo pošto idete po ambasadama i pričate da biste ih primili svuda, i u UN, samo ovde dođete da držite patriotske pridike. Jel imate rešenje kako da ne budu članica SE, evo odmah prihvatamo to rešenje, i vi i drugi. A ne da držite pridike bez ikakvog osnova. Naše je pitanje hoćemo li mi posle toga da napustimo SE ili ne? To je pitanje za nas, a ne možemo li da sprečimo, jer imaju većinu. Može vam se da pričate besmislite, jer može da izgovori ko šta stigne po pitanju Kosova. I svi oni koji su za nezavisno Kosovo u svakoj raspravi dođu do toga kako su veliki junaci, samo ne kažu kako su za nezavisno Kosovo. To nekako sakriju. Kažite narodu šta je to što stvarno mislite. Pričate o dubokoj vezi sa kriminalom - pa vi imate najdublje veze sa kriminalom, a ja nemam nikakve. Na stranu to što dobijaju stotine miliona od poslanika Samoopredeljenja, Rokfeler fondacije, 570 da bude precizan i sasvij jasan, postoji čovek iako mi imamo zakon koji zabranjuje da se ide u Ukrajinu na ratišta svima i da to kažnjavamo, i jedne i druge. Interesantno kada pričate o tom kriminalu - šta radite vi sa Ejdenom Aslinom, to je onaj koga je ruska strana osudila na smrt zbog zločina, šta radite sa njim u Beogradu, što se bavite međunarodnim kriminalom, što to radite sve? - rekao je predsednik.

- Ja vas molim samo nam jednu ideju iznesite da je smislena, vodimo vas na koje god hoćete pregovore da vidite kako je to lepo. Da nam prva pobeda bude u tome da ih sprečite da uđu u Savet Evrope. Samo tu sitnicu da učinoite koju ste nama prebacili, i ja onda prihvatam sve vaše savete i da vi idete umesto mene, nemam nikakav problem da se ratosiljam toga a da vi taj problem rešite - rekao je Vučić i napomenuo da se predstavnici opozicije obraćaju stranim ambasadorima umesto građanima i pitate se zašto razgovaraju samo sa mnom.

- I ja se pitam zašto pričaju samo sa mnom, al kad dođem u Skupštinu onda razumem zašto je to tako - rekao je Vučić.

- Danas je bio bolji govor, makar nije bilo reči o Maji Berović - rekao je predsednik i naglasio da nema nikakav problem da se uporede svi ekonomski parametri.

- Videćete da u poslednjih 10 godina Srbija beleži najveći razvoj u svojoj istoriji i to ne možete da izbriše ni vi ni niko. Nadao sam se nečemu drugom, a suština je, mogli ste građanui da čujete "Ma kakvo Kosovo", jedina suština je "Kad će Aleksandar Vučić, kada će da bude smenjen". Moj mandat traje još samo 4 godine, moguće je da bude kraće, ali to ne zavisi od vas, već od moje odluke. Ne vredi, ejr kod vas postoji patološki odnos, jer 11 godina gubite na izborima toliko ubedljivo da više ne znate šta ćete od tolike mržnje. Lažete i lažete, govorim o političkim protivnicima, a ne lično - rekao je predsednik.

Naglasio je da će narod moći da zaključi ko brine o njegovim interesima, a ko ne.

- Što se Kosova tiče, otvoren sam da čujem vaše ideje. Posebno sam zainteresovan da nam kažete recept da pobedimo u SE i da ne budu član SE, pošto se moje crvene linije nisu pomerile po tom pitanju, to će za mene biti velika pomoć, i siguran sam da sada u replici neće napadati mene, nego da će nam ponuditi to rešenje - rekao je Vučić.

Vučić Ferhatoviću: "Zahvalan sam što gledate da na najbolji mogući način zaštitite interese Srbije"

- U Srbiji živi veliki broj manjina, drugih naroda porpuno ravnopravnih sa srpskim narodima. Zahvalan sam što gledate da na najbolji mogući način zaštitite interese Srbije brinući se o interesima naroda kojem pripadate - rekao je Vučić zahvaljujući se poslaniku Ferhatoviću.

- Ozbiljnost u pristupu je nešto što se podrazumeva. Ne menjaju decibeli ili to što će neko da viče značaj ili sadržaj izgovorenih reči, već suština onoga što je neko kazao. Mi zajedno moramo da izađemo iz svega ovoga i da čuvamo našu Srbiju. Da uradimo sve što je moguće da zemlja ide napred, ukoliko je moguće - rekao je Vučić.

Jahja Ferhatović: Retko ko bi hteo da bude u cipelama predsednika Vučića

Poslanik Stranke pravde i pomirenja Jahja Ferhatović rekao je u Skupštini da bi retko ko hteo danas da bude u "cipelama predsednika Vučića" s obziom na odgovornost koju nosi povodom pitanja Kosova i Metohije.

- Mora se sesti za pregovarački sto. Zato ćemo mi podržati izveštaj koji vodi ka miru i prosperitetu zemlje - rekao je Ferhatović.

Počela diskusija

U parlamentu je nakon obraćanja predsednika počela diskusija.

