POSEBNA SEDNICA O KOSOVU I METOHIJI - Vučić: Moraćemo što više jedinstveno da se borimo za našu otadžbinu (VIDEO)

Posebna sednica Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu izveštaj o pregovorima sa Prištinom od 1. septembra do 15. januara počela je danas.

Kraj za danas

Nastavak rada parlamenta sutra u 11 časova.

Vučić citirao Čomskog

Vučić je citirao Noama Čomskog koji je rekao da je "najveći problem današnjeg sveta što nigde ne postoji racionalan pristup rešavanju problema".

Predsednik kaže da je negde 1995. godine pao Knin, a on je pitao tadašnje rukovodstvo SRS i Vojislava Šešelja zašto ne idu na ulicu.

- Tada smo se prvi put posvađali. On je bio u pravu. Pitao me je šta ću da uradim na ulici. Da vratim Knin? - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da je opšta histerija u Prištini.

- Od sutra im kreću studentski protesti protiv ZSO, protiv nečega što su potpisali pre 11 godina. To znači da je celo društvo varalo - kazao je Vučić.

On je rekao da prvi put nemamo pominjanje "međusobnog priznanja".

- To je mala, možda beznačajna, ali ipak promena za koju je neko zaslužan, za koju se neko borio, a izgledalo je nemoguće promeniti američki stav - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da je vladika bački Irinej rekao da svaka tri meseca sluša kako je Vučić izdao i kako će da izda, a prođe 11 godina i Vučić nije izdao, a i dalje sluša o tome.

Vučić kaže da njega ne mogu da ucene jer nema račune u inostranstvu.

- Za šta da me ucene? Za šta to? Sa mnom tako niko ni ne razgovara, niti je pokušao - kazao je Vučić.

On je ukazao na reči Macujoši Sona koji je rekao da je teško u eri društvenih mreža zadržati razum i racionalni pristup, a ljudima sa vlasti da odgovore.

- Kada uđete u centrifugu u kojoj laž postaje dominantna i u kojoj je jedino normalno da kritikujete one koje ne možete da pobedite, onda dođete u situaciju u koju smo danas došli. Žao mi je što ste ovo uradili. Sebi ste naštetili, ali mi je žao što je Srbija pretrpela udarac zbog onoga što ste uradili. Nadam se da će sve biti brzo zaboravljeno i da ćemo moći da nastavimo da radimo, da se borimo za svoju zemlju. Moraćemo što više jedinstveno da se borimo za našu otadžbinu kojoj neće biti lako u narednom periodu - kazao je Vučić.

Vučić: Kurti pokrenuo demonstracije

Predsednik je rekao da smo sebi naneli štetu.

- U Prištini je Kurti pokrenuo demonstracije da odustanemo od ZSO. Ne znam ljudi što ste danas ovo napravili. Nikad vas neću razumeti. Šteta koju ste napravili Srbiji je toliko velika da nikad neću razumeti čemu ono divljaštvo od danas - rekao je Vučić.

On kaže da "ovo danas nije bio amaterizam", već "organizovana zla namera".

- Nadali su se upadu i da bukvalno razore zemlju. Zašto? Samo to nikad neću razumeti - rekao je Vučić.

Kaže da nas čeka teško vreme i da ćemo "morati da razgovaramo sa Albancima".

Rekao je da nam sledi širenje sukoba u Ukrajini, teže sankcije i veći problemi svuda.

- Moramo, na neki način, da preživimo, a da ne budemo krivi - rekao je Vučić.

On kaže da "kompromis nije ružna reč", a dodaje da je uplašen "nivoom histerije koja ne želi da čuje za kompromis".

Vučić: Nijedan smislen predlog nismo čuli

Vučić kaže da svi predsednici pre njega nikada nijednoj raspravi u parlamentu nije prisustvovao.

- Jedino je Milošević jednom došao na sednicu odbora. Ja sam diktator, a svi su velike demokrate? Slušam laži ceo dan i svaku moram da demantujem - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je nasušna potreba Srbije da čuje neki predlog, a nijedan smislen predlog danas nismo čuli.

- Da li je stvar vašeg ugleda pogrom 2004? Kad su vam rekli da je (tzv.) Kosovo nezavisno? Da li morate da nađete nekoga koga ćete da okrećete na lomači jer nemate svoju politiku i ne znate šta ćete sa sobom? Vi se radujete kada je Srbija pritisnuta jer je to loše za Vučića. Vi napadate Briselski sporazum, a vaš predsednik Dragan Đilas ga je podržao - rekao je Vučić odgovarajući na reči Marinike Tepić.

Predsednik kaže da nam je "Briselski sporazum doneo kakav-takav mir".

Predsednik je zatražio od Marinike Tepić da se izvini zbog reči o Moroviću.

- Srbija nije jedan, nego sto ekonomskih tigrova u poređenju sa onim što smo imali u vaše vreme - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da je "on kriv" i zbog toga što nije pristao da u vreme pregovora u Briselu nije dozvolio da tzv. Kosovo uđe u UN. Vučić kaže da mu u jednom trenutku Marinika Tepić kaže da "beži od odgovornosti", a u drugom kaže da "sam o svemu odlučuje".

Vučićev odgovor Milošu Jovanoviću - DSS imao najgore rezultate u prošlosti

Predsednik kaže da mu je drago da svaki put kada Miloš Jovanović počne o sebi da govori "izgubi živce i počne da mlati rukama".

- Pogledajte nivo stepena manipulacije i laži. Pita da li je oko državljanstva politika i to što im zameramo. Pa to ste vi pokrenuli danas lažima o Ani Brnabić. Vama reč niko nije rekao dok niste lagali o Ani Brnabić. Ispostavilo se da ste lagali o Ani Brnabić da ima dvojno državljanstvo, a vi imate dvojno državljanstvo. Sad je strašno što je to neko vama u odgovoru rekao? Vi ste to rekli i sad to prebacujete nama. Istina vas nikada nije zanimala. Vikom i skakanjem nećete ništa da postignete - kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da je o KM tablicama sporazum iz 2011. godine, a sada se "na mišiće" drži da Srbima ostanu KM tablice.

- To je potpisano u vreme vaše vlasti! Smešno je to vama. Da zna narod da se smejete i da vam nije stalo do Kosova - kazao je Vučić.

Predsednik kaže je sve što danas govore o nemačko-francuskom planu on i pročitao danas.

- Zar treba da zemlju uništim onako kako ste je uništili? Ne samo o pitanju Kosova i Metohije, već da nam radnici ostanu gladni? Da li to treba da uradim? - pitao je Vučić, govoreći o potrebi da se pregovori nastave.

Predsednik je istakao da su "neki sebi dali pravo da budu veliki rodoljubi zato što ih grize savest zbog svega što su uradili". On je podsetio na puštanje albanskih terorista 2004. godine, za vreme vlasti Jovanovićeve partije.

JEZIVO PRIZNANJE!



Miloš Jovanović priznao užasnu stvar koju je uradila njegova stranka i njegov Koštunica a koju VUČIĆ NIKADA NE BI DOPUSTIO:



"Ne mislim da je oslobađanje braće Mazreku i Kurtija bilo pod pritiskom, mislim da je to urađeno da bi se OTOPLILI ODNOSI SA ZAPADOM!" pic.twitter.com/HirRMJcs39 — Detektor laži (@LaziDetektor) 04. октобар 2022.

- Ne mislim da je oslobađanje braće Mazreku i Kurtija bilo pod pristiskom, već da bi se otoplili odnosi sa Zapadom - citirao je Vučić Jovanovića i kazao da to znači da je ta odluka donesena i bez pritiska sa zapada.

On je rekao i da su Miloš Jovanović i Vojislav Koštunica strpali u džak generala Vladimira Lazarevića, velikog junaka, i poslali u Hag.

- Sram vas bilo! Svi su dobrovoljno otišli?! I Tolimir kad ste ga u kesi prebacivali sa one strane Drine? Tretirali ste ih kao kilu mesa, a dolazite da nam držite lekcije o patriotizmu i rodoljublju - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je DSS imao najgore rezultate u prošlosti. Vučić je pokazao fotografiju Jovanovića sa Čekuom i Tačijem.

Takođe, predsednik je rekao da je "neki Vučić došao na vlast da bi 25 ili 26 zemalja povuklo priznanje nezavisnosti tzv. Kosova".

- I meni su tražili da Srbe isporučujem u Haški tribunal, pa to nisam uradio. To su mi tražili za političke protivnike, za koje bi mi možda i odgovaralo da ih isporučim, pa to nisam uradio, a vi ste srpske junake isporučivali u kesi. Vi ćete nekom da kažete da je izdajnik? - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da će biti teških stvari, ustupaka i problema sa kojima ćemo da se suočavamo.

- Nije slična situacija 2005. i 2008. i 2023, a posebno kada imamo rat. Oni vide da Rusi dobijaju dodatnu motivaciju, iako su napravili milion grešaka, a sad imaju nikad veću motivaciju zbog doniranja tenkova. Od nas će da traže više nego što su ikada tražili. Što ne kažete ljudima da moramo sa Albancima da napravimo neki dogovor? Ne možemo da puštamo decu da ih neko napada na putu do škole - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da ne bi voleo da zemlju na način da prekinemo odnose sa Zapadom.

- Da ste na vlasti, uveli biste sankcije Rusiji kao što ste pohapsili sve Srbe i isporučili Miloševića na Vidovdan - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da smo danas videli napad na integritet Narodne skupštine.

- Vodite politiku neodgovornosti. To je politika "mogu da radim šta hoću. Budite malo fer i ponašajte se fer prema svojoj državi. Danas ste zadali udarac svojoj državi, a da li ste zadali udarac Kurtiju? Glavna ste zvezda u Kurtijevim medijima, a mene napadaju i to narod vidi - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da se na kraju uvek sve vidi.

- Samo pogledajte vaše reče, plakate i banere koje ste ovde donosili. Za vas smo već videli, a za mene ćemo da vidimo. Ja narodu kažem da ću se boriti zajedno sa još mnogo divnih ljudi u ovoj zemlji, ali neću da budem folirant koji će govoriti da je sve lako i jednostavno - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da moramo da pronalazimo kompromisna rešenja.

- Danas ste došli da osramotite Narodnu skupštinu, a osramotili ste sebe. Svako svoje pravo lice pokaže i nema tu velike filozofije. Video sam vašu nasilničku politiku - kazao je on.

Vučić je Jovanovića pitao gde je to rastao broj Srba na Kosovu i Metohiji u vreme DSS.

- Postoje ljudi koji se bore i žive za Srbiju, koji znaju svaki njen problem i gledaju kako da nađu rešenje - rekao je predsednik.

Vućić odgovara Miroslavu Aleksiću

Predsednik kaže da smo 20 minuta slušali najstrašnije uvrede i neistine Miroslava Aleksića.

- Zamislite napad: Imaš šolju na kojoj je vuk, to je dokaz da si sa Ulemekom. Zamislite da su izmislili Ulemeka. Odakle on? Kao da je u moje vreme ubijen Đinđić, kao da sam ja kriv za to, a ne oni - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da predstavnici Srpske liste imaju poverenje naroda i da su zato danas u parlamentu.

Vučić kaže da "Telekom" žele da unište, a da Šolak i ostali mogu da razore Srbiju.

- Vučić im je loš jer ne da takvima da unište državu i državnu kompaniju - rekao je Vučić.

On je rekao da je Aleksić "sudski dokazan lažov".

- Da li vam je nekad dosta da izmišljate toliko gluposti? - pitao je Vučić.

Predsednik je tri puta ponovio da nije za tzv. Kosovo u UN i da, "za razliku od Aleksića i njegovog šefa", nikad neće priznati tzv. Kosovo.

- Ima jedna navijačka pesma: Zašto ćutite? - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da su slagali i za Slavka Simića da je "dao kforum za tzv. KBS".

- Stavljate beleg na čelo čoveku koji to nije uradio. Što ste to morali da izmislite? - pitao je Vučić.

Predsednik je pokazao na naslovnu stranu albanskih medija sa "Hvala, Vuče".

Vučić je rekao da je sa Ljubišom Kneževićem formirao fond za unapređenje resurse građana, preko kojeg su izvlačili državne pare.

- Na račun fonda porodice Aleksić uplaćeno je 685 hiljada evra. Ovaj lopovluk ne može tek tako da prođe. Direktno su sebi prebacivali pare! Porodično nasledstvo, porodično blago - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je "Aleksiću najveća ocena bila dvojka iz ruskog", a kritikuje Marka Đurića za koga Vučić kaže da je "jedan od najobrazovanijih mladih ljudi".

Vučić je rekao da je navikao da trpi gluposti i laži, a podsetio je na reči Srđana Lalića kako su Belivukovi ljudi hteli da ga ubiju.

- Kupili su snajper zbog mene, pa platili 5 miliona evra za moju glavu. On mrtav ladan i dođe i kaže da sa njim sarađujem. Jeste, sarađivao sam sa njima kako da me ubiju - ironično je rekao Vučić.

Predsednik kaže da je razgovarao sa Anom Brnabić, ministarkom poljoprivrede i ministrom finansija da država poveća premije za mleko i da se ojačaju subvencije po grlu.

- Očekujte u narednih sedam dana tu odluku - kazao je Vučić.

On je rekao da se svaka priča svodi na "Vučić, Vučić, Vučić".

- Umesto da čitaju ozbiljnu literaturu, oni čitaju "Tabloid" Milovana Brkića i uvereni su da su one gluposti istina. Znali su da sledi priča o 685 hiljada dolara, onda je usledila bežanija - kazao je Vučić o Aleksiću.

Vučić o Lutovcu: Znate li bilo koga u celom svetu da vas uvažava?

Predsednik je rekao da Zoran Lutovac iz DS Kosovu i Metohiji nije posvetio ni 30 sekundi i da Lutovac smatra da je poslovnik važniji od Kosova i Metohije.

Vučić kaže da četvrti put učestvuje u raspravi i sluša uvrede.

- Moja najteža kvalifikacija je bila kad ste ljude linčovali je bila da ste "divljaci" - kazao je predsednik.

On kaže da je uvek vodio računa da na nacionalno jedinstvo ne zove one koji su uništili Srbiju.

- Lepo živite, nemate nikakav problem. Odete u skupštinu jednom mesečno. Pričate šta vam padne na pamet, a zemlju ste razorili. Uništili ste zajednicu Srbije i Crne Gore, ćutali na pogrom Srba sa Kosova i Metohije, na proglašenje nezavisnosti... - rekao je Vučić.

On kaže da su nam 2000. godine govorili da su Kosovo i Metohija demokratsko pitanje.

- Znate li bilo koga u celom svetu da vas uvažava? - pitao je Vučić Lutovca.

Predsednik kaže da nikoga u parlamentu danas ništa nije interesovalo osim samopromocije i napada na njega.

- Vi u vaše vreme nijednog predsednika niste doveli u parlament da odgovara narodnim poslanicima - podsetio je Vučić.

Predsednik kaže da nas 10 godina neko obmanjuje i neće da formira ZSO, iako je garant EU.

- Srbiji su potrebni ljudi koji imaju politiku i program. To što me mrzite, to je vaš problem. Taj problem samo vi imate. Ja ga nemam. Želim vam dobro zdravlje i uspeh u politici, pa i da preskočite cenzus od 5 odsto, ako ga povećamo - kazao je Vučić Lutovcu.

Lutovac je rekao da ne mrzi Vučića, već da ga "prezire".

Vučić kaže da u DS pričaju o deci, a hvalili su se kako su na ćelavo ošišali ćerku Milovana Bojića.

- Hoćete li opet da šišate decu političkih neistomišljenika? Vama je osveta srednje ime. Makazama i nožem ste ošišali dete - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je pogrešno mislio da kada neko laže da svi normalni ljudi znaju da oni lažu.

- Oni to 500 puta dnevno ponove i onda vidim da neki ljudi stvarno poveruju u te gluposti - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da su Nenad Rašić i Rada Trajković podržali izdradnju albanske vojne baze u Drenu.

- Što to niste rekli? Kod mene trikovi ne prolaze - rekao je Vučić.

Vučićeva replika Milici Đurđević Stamenkovski

Vučić kaže da su svi čuli da je Milica Đurđević Stamenkovski rekla da je "Ana Brnabić u šopingu", i odgovorio da "Ana Brnabić ima samo srpski pasoš, a Miloš Jovanović ima i francuski".

- Kako vas nije stid da takve neistine iznosite? Što ste izmislili to za nju? Hteli ste da kažete da ste vi "prava Srpkinja", a ona da je Hrvatica? - pitao je Vučić.

Kaže da je cela Srbija videla šta su radili i pisali ljudima parole "izdajnici".

Govoreći o flašama vode o kojima je pričala Milica Đurđević Stamenkovski, Vučić kaže da nije problem što su pili hrvatsku "Janu", već to što su je sklonili, pa pokazali sliku bez hrvatske vode.

- Bavite se cirkusom, prezentacijom i otpisivanjem "Jane" - kazao je Vučić i dodao da je majice "Nema predaje" štampala SNS, te se zahvalio "zavetnicima" što je nose.

Predsednik, odgovarajući na pitanje Milice Đurđević Stamenkovski "gde je nestao ekonomski tigar", podseća na izgradnju auto-puteva.

- Što se sprdate sa svojom zemljom? Koje ste puteve izgradili sa parama koje ste uzimali od "Kolubare"? - pitao je Vučić.

On kaže da ne priča o povlačenju investicija, već o njihovoj pretnji da će do toga doći.

Vučić kaže da je Miloš Vučević rekao da "oni kažu da ZSO mora da bude formirana u skladu sa ustavom (tzv.) Kosova", te da je Milica Đurđević Stamenkovski neistinito interpretirala reči ministra odbrane.

Govoreći o odnosima sa Moskvom, predsednik podseća da Srbija nije uvela sankcije Rusiji.

- Meni govorite, a Vladimir Putin ne zna ni kako izgledate. Meni je dao orden Aleksandra Nevskog, a ne vama. To sam dobio zbog toga što se poštujemo kao nezavisna država. Moje je da služim Srbiji i nikome drugom. Poštovaću predsednika Putina, ali ja imam samo jednu otadžbinu i ona je Srbija. U tome je razlika između mene i vas - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da mu je premijerka Italija Đorđe Meloni rekla da će da pomogne Srbiji i podsetio da je Italija u G7

- Ovo ruglo koje ste svojoj zemlji napravili... Čestitam vam na tome. Pokazali ste svoje pravo lice - kazao je Vučić.

On je rekao da neće da se junači preko tuđih pleća i da neće da bude dobrovoljni davalac tuđe krvi.

- U tome je razlika između mene i vas - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da su poslanici opozicije koji su izazvali incident unizili sebe, pokušavajući da unize parlament.

- Ja ne mislim da Rusija stoji iza vas. Rusija je suviše ozbiljna država da bi mogla da stoji iza nekog kao što ste vi. Zamislite jedna velesila da se oslanja na vas? To je znak potpune propasti! Skoro sam siguran da Rusi sa svim ovim nemaju veze - kazao je Vučić.

Milica Đurđević Stamenkovski pravda izazivanje incidenta u parlamentu

Milica Đurđević Stamenkovski pokušava da opravda izazivanje incidenta od strane poslanika opozicije danas u parlamentu i žali se da joj "režimski megafoni crtaju metu na čelu".

Palma: JS će podržati izveštaj

Lider JS Dragan Marković Palma rekao je da će ta partija podržati izveštaj o Kosovu i Metohiji.

On je podsetio na rušenje nadgrobnih spomenika Srba na Kosovu i Metohiji i otimačini srpske imovine od strane Albanaca.

Vučić: Postoji ideja da takozvano Kosovo prime u NATO

Predsednik je rekao da postoji ideja da lažna država Kosovo bude primljena u NATO.

- Nažalost, takva opasnost postoji - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da nam je potrebna odgovorna politika i da idemo u pregovore i razgovore.

- Moramo da se borimo da u Evropi razumeju da nismo mi ti koji hoće da izazovu sukobe - kazao je Vučić.

Zelenović traži sankcije Rusiji

Nebojša Zelenović traži da Srbija uvede sankcije Rusiji, ali nije objasnio zbog čega Srbija treba da se odluči za taj potez.

Vučić odgovara Zelenoviću: Ne mislim da je naš interes da uđemo u NATO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Nebojša Zelenović izvlačio iz konteksta njegove reči.

- Voleo bih da možemo i dalje da se sklonimo pod kamen. Neko vreme smo uspevali, ali nismo uspeli i zbog onih iz Srbije koji su nas otkrivali - poručio je Vučić.

Predsednik je rekao da je potrebno da imamo dobre odnose sa Rusijom i Kinom, te podsetio na činjenicu da je Narodna skupština izglasala odluku da Srbija bude vojno neutralna država.

- Ne mislim da je naš interes da uđemo u NATO, ne samo zbog onoga što se desilo 1999. godine - kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da misli da je dodatno opterećenje za nas da se rešavaju pitanja BiH i Kosova i Metohije zajedno.

- Bedno je to izlgedalo. Toliko jadno da nemam reči - kazao je Vučić o današnjem incidentu koji su izazvali poslanici opozicije.

Predsednik je rekao da će u narednom periodu biti sve hrane u Evropi i da će sukob u Ukrajini biti još većih razmera.

- Imaćemo izbore u Rusiji 2024, izbore u Americi, izbore u Poljskoj na jesen... Mnogo izbora dolazi, a nervoza je sve veća svuda. Niko neće da popusti - kazao je Vučić i podseto na reči Noama Čomskog da niko ne želi racionalno da pristupi rešavanju problema.

Predsednik kaže da to ne znači da možemo da odustanemo od svoje politike i da procenjuje da nam vitalni interesi nisu ugroženi.

- Politika vojne neutralnosti je naša politika. Do sada nismo trpeli posledice, što znači da smo imali dobru politiku - kazao je on.

Predsednik kaže da ne veruje da će Srbija uskoro ući u EU zbog odnosa u EU.

- Tamo niko neće nove članove. Ukrajina će da insistira. Neće je primiti. Neće ni nas - kazao je on i rekao da Srbija ne može da se odrekne "evropskog puta".

"Odsekli smo sebi nogu"

Vučić je najavio probleme i u energetici.

- Mi smo sebi odsekli nogu. Uništili zapad Srbije. Uništili Srbiju i njen rast. Nikada neću razumeti zašto. Sada i Olaf Šolc kaže da Nemačka ide u to - rekao je on, govoreći o litijumu.

Poslanička grupa DSS napustila sednicu

Odgovor Vojislavu Mihajloviću

- Znate, celu prošlu sednicu, bilo je 14 plus 12 sati, sve vreme ste tražili povredu poslovnika, samo vas je to zanimalo. Danas mislite da možete da imate prava da radite šta hoćete. Zato što je odluka da Srbija mora da se sruši. Srbija neće pasti ni danas niti bilo kad. Suština je u tome da je opšte poznato koliko je poravo opozicija tada imala. Još nam niste rekli šta ste radili ovde, šta ste hteli da uradite ovde hteli ste nekoga da bijete - rekao je Vučić.

Vučić je kao rezultat ove politike spomenuo Janićijevića koji je podneo ostavku na mesto predsednika Novog DSS za KiM zbog današnjeg cirkusa u Skupštini.

- Pokušali ste da naružite, da zarozite Srbiju, razorili ste sebe. Ja ću uvek da sedim mirno i da se ne pomeram, ma koliko divljali, ma koliko klupe uništavali, skidali kravate jer ste opasni i besni, jer ja sam predsednik, moj posao je da zaštitim od takvih. Sve ovo je izvodio i Kurti, od njega ste naučili - rekao je Vučić.

"Junaci dana svih albanskih medija"

- Dobro je da znate da su ove patriote, veliki Srbi, junaci dana svih albanskih, ekstremnih, hrvatskih i svih drugih medija. Uspeli su u životu, zato su se ovako stručno i angažovali i ovu akciju provoduili. Pogrešili su u samo jednoj proceni. Naravno da je sve ovo dobro organizovano, neki ne žele da Srbija dočeka mir, nego bi hteli da nas uvuku u sukobe i probleme. Srbija će da teži kompromisnom ponašanju i neću zbog toga da vam se izvinjama, naročito vama koji ste pljačkali Kolubaru, i uradili sve protiv vitalnih i interesa države Srbije, a koji ste biloi toliko bahati pa ste pokušali negoga danas da uplašite time da ćete da pijete nekoga. Znam ja kolike ste vi kukavice i da mi ne možete ništa. Problem je u tome što ste pokušali da nekoga ko je mnogo veći rodoljub od vas proglasite za izdajnike. Tako ste došli ovde - rekao je Vučić.

- Ja neću da govorim o kneževoj večeri, ali videće narod ko je vera, a ko nevera. I ko će da čuva KiM, a ko ga je prodao, baš kao što ste vi učinili u prethodnoj deceniji. Moja reč za razliku od vaše važi. Ja sam znam kada je vreme da dobijemo vreme za našu zemlju. Neću Srbiju da žrtvujem, kao što ste je vi žrtvovali, a ne sebe. Nikada vas nije zanimalo Kosovo, nego da imate platformu za sebe da možete da obmanjujete narod - rekao je on.

"Vi junaci da me bijete"

- Izvinjavam se građanima Srbije zbog nevaspitanja i nasilja - rekao je Vučić.

- Pa nije poslovnik ovde, poslovnik je dole. Vas trojica ćete da me bijete, sram vas bilo. Narode sad sam vam pokazao kako to izgleda. Oni su se nadali danas da to neće moći. Nadali su se kapitualiciji, pošto kapitulacije nema, propalo im je sve. Ljudi koji su valjda zaštitili Srbiju na najbolji način potpisali neku peticiju. Ima i druga peticija, a najviše je nas pristojnih - rekao je Vučić.

Vučić: "Ovolika dreka jer nisu u stanju da čuju odgovor"

- Ovolika vika i dreka je samo zato što nisu u stanju da čuju odgovor.Jer mislite da je lepo vikati i misliti da udarate u vreću, a čim bi neko da im odgovori i da ih smesti tamo gde im je mesto počinje vika i dreka - rekao je Vučić.

- Navijanje za poslovnik jer im je to najvažnije, možete da zamislite kakvo je to uljudno ponašanje - rekao je Vučić dok se opozicija drala

- Vi ste Kosovo dali, mi branimo Kosovo od takvih kao što ste vi. Vi ste Kosovo dali, a mi ga vraćamo i dajemo ga našem narodu i našoj državi. Sram vas bilo lažovi jedni!

- Očekivali da će neko da im se skloni. Poslovnik je važniji od Kosova, Kosovo je srce Srbije - to je razlika između nas.

- Poslovnik i Kolubarine pare. Inače da znate, da najbveće huligansko ponašanje pokazuje fini Jovanović koji luda u klupe, jer mu je to tata ostavio - rekao je predsednik.

- Pokrali ste Srbiju, opljačkali je i ojadili, dali je na tacni, spašavamo što se spasti može! Kažete povlačenje barikada, pa ja sam o tome govorio ne vi. Narode da čujete, Srećko koga su ranili Albance, da čujete vi i ti Nikola, da je njima - nije mogao da završi predsednik.

Predstavnici opozicije krenuli su da prave haos i incidente u trenutku kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozdravljao i čitao naše heroje i žrtve sa KiM.

U incidentu su učestvovali poslanici Dveri, Narodne stranke, zavetnika i DSS-a, koji su skandiranjem ometali Vučića i govorili "Izdaja", a zatim su krenuli ka predsedniku.- Ja ovakve divljake nisam video, ovo je neverovatno, sram vas bilo šta radite - rekao je predsednik.

- Jel to bilo najbolje što ste mogli da uradite - pitao je on.

- Cirkusom su naneli ogromnu štetu Srbiji. Dali su 35 naših svetinja i sve smo ih obnovili, sve koje su oni srušili zajedno sa albanskim separatistima. Važno je da su ljudi u Srbiji mogli ovo da vide. Kdaa im ponestane argumenata, oni bi da tuku, jer su iznenađeni, nisu očekivali da će danas neko da kaže da nećemo da damo da Kosovo uđe u UN, oni se tome nadaju, to njih boli - rekao je Vučić, nakon čega je usledilo skandiranje "Aco Srbine".

- Razlika između nas i njih je što je nama Srbija sve, a njima poslovnik. Mi smo pokazali da smo spremni i da čujemo i saslušamo sve, a oni nisu u stanju da čuju ništa. Kada god misle da će nekog da zaplaše oni moraju da pogledaju sebe u lice. Srećom takve kukavice Srbiju ne vode i nikada je neće voditi. Ljudi budite mirni sa te strane, rekao je Vučič obraćajući se poslanicima SNS-a.

- Narode Srbije neće oni dozvoliti sednicu jer znaju da nemaju argumenata nikakvih. Obradoviću nemojte da psujete jer ste obična kukavica, u vašem selu tri puta više za mene glasali nego za vas. Vas i Jovanovića. Vi što ste opljačkali Srbiju, Kolubaru našu opljačkali. Vi ćete nekome da govorite nešto o izdaji i Srbiji, ne znate ni gde je Srbija - rekao je Vučić.

- Dali ste Kosovo, ali srećom odbranićemo i Kosovo i Srbiju od vas.

- Znam ja kakve su to kukavice i zato sedim mirno. Ovo je bio plan od početka, znaju da nemaju ništa, i pošto nemaju argumente - spreči onda da neko nešto govori - rekao je Vučić.

- Niko ništa neće da potpiše i niko vam ništa nije doneo. Ko vam je dao nalog da rušite Srbiju. To su sve dogovarali - rekao je Vučić.

- Pustite ih neka divljaju. Ne date da govorim, to je problem. To je suština? Ne date da vam odgovorim. Sramota vas je od laži koje ste iznosili od besmisla? Oni bi da brane umesto srpskih zemalja srpski poslovnik jer je to za njih najvažnije. Ja nemam problem sa tim. Ja ću da prekinem , pa im dajte da se jave po poslovniku jer je za mene Srbija važnija od poslovnika - rekao je Vučić.

Balint Pastor: Glasaćemo za izveštaj

Predstavnik SVM Balint Pastor naveo je da će ta poslanička grupa glasati za usvajanje izveštaja.

- Pitanje Kosova i Metohije je pitanje za sve građane Srbije. Mir i stabilnost su na prvom mestu - rekao je Pastor i zahvalio predsedniku Vučiću što je došao i Skupštinu i što poslanici imaju priliku da govore na ovu temu.

Vučić odgovorio Lazoviću

Predsednik Vučić odgovorio je i na vikanje poslanika Radomira Lazovića sa liste "MORAMO – AKCIJA – Ekološki ustanak – Ćuta – Ne davimo Beograd – Nebojša Zelenović".

Šef Zeleno-levog poslaničkog kluba Radomir Lazović zatražio je od predsednika Skupštine da prekine sednicu dok se ne dostavi tekst francusko-nemačkog predloga i da se zasedanje nasatavi u petak, nakon što poslanici taj predlog razmotre.

- Zašto ste sakrili predlog, zašto ga niko od poslanika nije imao nije imao na uvid - rekao je Lazović.

- Ja nemam problem za sve one koji žele da vide plan, pošto sam bio veoma pošten pošto su očekivali da ću da krijem nešto i da ne smem da kažem šta je bilo najteže u tom planu. Ja sam vam rekao gde su problemi. Možete da dođete da vidite, ja nemam prava da ga objavi, jer se ne igram sa rime, ako mi kažu da smem, ja ću da ga objavim sad. Nije pitanje šta mi tu dobijamo, već je pitanje šta gubimo prihvatanjem ili neprihvatanjem. A da dobijemo - ništa. Za vas što kada dobijete reč kao neki napad da dobijete, pa počnete da vičete nekontrolisano, mašete rukama kao da ptice kruže oko vas. Kažete zašto sam se sakrio. To kažete jedinom predsedniku u istoriji Srbije koji je došao 4 puta u Skupštinu da govori i da učestvuje u raspravu o Kosovu i Metohiji. Onom ko će i danas da sedi do 9,10, 11, 12 uveče i da sluša i viku i sve drugo što imate da kažete i da pokuša da odgovori na to. Dobro sam se sakrio. Kažete pobegao sam - nikada ne bežim. Naslušao sam se ja tih raznih priča - to je mafija, SNS, pakuju kofere, i tako 10 godina morate da slušate laži od raznih neodgovornih ljudi i medija, koji vam govore gluposti, jer vi morate da se bavite važnim stvarima, i standardom i Kosovom i Metohijom. Nemate vremena da odgovarate na besmislice koje ste vi ovde izgovorili - rekao je Vučić.

- Mešaju vam se tačke,. od 1. do 10. to je suština odobro osmišljenog plana i ideje kada znate šta radite. To bukvalno ide jedno uz drugo. Na žalost vi to niste razumeli. Kažete "isfušarili ste". Možda ja ne umem bolje iako imam nešto više škole od vas, možda sam radio nedovoljno - danima i noćima sam se pripremao za ovu sednicu, to je moj posao. Mada mislim da niko od vas ne može da kaže da nisam marljiv. Pripremam se ozbiljno i radim veoma temeljno - rekao je Vučić i dodao da nije došao po podršku - "To ste izmislili", dodao je predsednik obraćajući se poslaniku Lazoviću.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

- Nije mi potrebna podrška, potrebna je Srbiji da ako je moguće se napravi jedinstvo po nekom pitanju. Da li mislite da sam bio toliko naivan da mislim da ćete vi da glasate za izveštaj u kojem ne možete videti ništa loše. Došao sam zbog naroda da znaju šta je to što se zbiva i kakvi su izazovi pred nama. Došao sam kao neko ko je izložen problemu kojem je ova zemlja izložena više od 140 godina. Čuli ste samo moju zabrinutost i posvećenost da borim za mir i štitim Ustav ove zemlje - gde je tu problem? - rekao je Vučić dodavši da su predstavnici opozicije poverovali u sopstvene laži.

"Velike veze sa kriminalom"

- Kampanja histerije i laži traje već 7,8, godina. To je "jao vi iz SNS-a opstajete dok ima apanaže. Ne, apanažu dobijate vi, i od Hakija Bazija i od Rokfeler grupe - mi ne dobijamo nikakve apanaže. To je velika razlika, u pitanju su stotine miliona. Vi ćutite, ne odgovarate im nikada i onda misle da to tako ide i može, misleći da se neko plaši da im odgovori - kad ste u ringu naučite da primate udarce, nema tu neke filozofije.

Veza sa Ejdenom Aslinom

- Da li smo mi glasali da uđu u MMF? U Međunarodni olimpijski komitet, ušli su, što ne kažete ko je bio predsednik MOK-a? Što obmanjujete javnost, što ne kažete javnosti da ste vi postavili istaknutog sportistu Republike Srbije koji je to omogućio. Kažete "u redu nam je da budu član Saveta Evrope" - ne, nije, ali ne možemo to da sprečimo. Jel vi znate kako da sprečimo? Pa kažite nam. Ili se vi zapravo ne zalažete da to sprečimo pošto idete po ambasadama i pričate da biste ih primili svuda, i u UN, samo ovde dođete da držite patriotske pridike. Jel imate rešenje kako da ne budu članica SE, evo odmah prihvatamo to rešenje, i vi i drugi. A ne da držite pridike bez ikakvog osnova. Naše je pitanje hoćemo li mi posle toga da napustimo SE ili ne? To je pitanje za nas, a ne možemo li da sprečimo, jer imaju većinu. Može vam se da pričate besmislite, jer može da izgovori ko šta stigne po pitanju Kosova. I svi oni koji su za nezavisno Kosovo u svakoj raspravi dođu do toga kako su veliki junaci, samo ne kažu kako su za nezavisno Kosovo. To nekako sakriju. Kažite narodu šta je to što stvarno mislite. Pričate o dubokoj vezi sa kriminalom - pa vi imate najdublje veze sa kriminalom, a ja nemam nikakve. Na stranu to što dobijaju stotine miliona od poslanika Samoopredeljenja, Rokfeler fondacije, 570 da bude precizan i sasvij jasan, postoji čovek iako mi imamo zakon koji zabranjuje da se ide u Ukrajinu na ratišta svima i da to kažnjavamo, i jedne i druge. Interesantno kada pričate o tom kriminalu - šta radite vi sa Ejdenom Aslinom, to je onaj koga je ruska strana osudila na smrt zbog zločina, šta radite sa njim u Beogradu, što se bavite međunarodnim kriminalom, što to radite sve? - rekao je predsednik.

- Ja vas molim samo nam jednu ideju iznesite da je smislena, vodimo vas na koje god hoćete pregovore da vidite kako je to lepo. Da nam prva pobeda bude u tome da ih sprečite da uđu u Savet Evrope. Samo tu sitnicu da učinoite koju ste nama prebacili, i ja onda prihvatam sve vaše savete i da vi idete umesto mene, nemam nikakav problem da se ratosiljam toga a da vi taj problem rešite - rekao je Vučić i napomenuo da se predstavnici opozicije obraćaju stranim ambasadorima umesto građanima i pitate se zašto razgovaraju samo sa mnom.

- I ja se pitam zašto pričaju samo sa mnom, al kad dođem u Skupštinu onda razumem zašto je to tako - rekao je Vučić.

- Danas je bio bolji govor, makar nije bilo reči o Maji Berović - rekao je predsednik i naglasio da nema nikakav problem da se uporede svi ekonomski parametri.

- Videćete da u poslednjih 10 godina Srbija beleži najveći razvoj u svojoj istoriji i to ne možete da izbriše ni vi ni niko. Nadao sam se nečemu drugom, a suština je, mogli ste građanui da čujete "Ma kakvo Kosovo", jedina suština je "Kad će Aleksandar Vučić, kada će da bude smenjen". Moj mandat traje još samo 4 godine, moguće je da bude kraće, ali to ne zavisi od vas, već od moje odluke. Ne vredi, ejr kod vas postoji patološki odnos, jer 11 godina gubite na izborima toliko ubedljivo da više ne znate šta ćete od tolike mržnje. Lažete i lažete, govorim o političkim protivnicima, a ne lično - rekao je predsednik.

Naglasio je da će narod moći da zaključi ko brine o njegovim interesima, a ko ne.

- Što se Kosova tiče, otvoren sam da čujem vaše ideje. Posebno sam zainteresovan da nam kažete recept da pobedimo u SE i da ne budu član SE, pošto se moje crvene linije nisu pomerile po tom pitanju, to će za mene biti velika pomoć, i siguran sam da sada u replici neće napadati mene, nego da će nam ponuditi to rešenje - rekao je Vučić.

Vučić Ferhatoviću: "Zahvalan sam što gledate da na najbolji mogući način zaštitite interese Srbije"

- U Srbiji živi veliki broj manjina, drugih naroda porpuno ravnopravnih sa srpskim narodima. Zahvalan sam što gledate da na najbolji mogući način zaštitite interese Srbije brinući se o interesima naroda kojem pripadate - rekao je Vučić zahvaljujući se poslaniku Ferhatoviću.

- Ozbiljnost u pristupu je nešto što se podrazumeva. Ne menjaju decibeli ili to što će neko da viče značaj ili sadržaj izgovorenih reči, već suština onoga što je neko kazao. Mi zajedno moramo da izađemo iz svega ovoga i da čuvamo našu Srbiju. Da uradimo sve što je moguće da zemlja ide napred, ukoliko je moguće - rekao je Vučić.

Jahja Ferhatović: Retko ko bi hteo da bude u cipelama predsednika Vučića

Poslanik Stranke pravde i pomirenja Jahja Ferhatović rekao je u Skupštini da bi retko ko hteo danas da bude u "cipelama predsednika Vučića" s obziom na odgovornost koju nosi povodom pitanja Kosova i Metohije.

- Mora se sesti za pregovarački sto. Zato ćemo mi podržati izveštaj koji vodi ka miru i prosperitetu zemlje - rekao je Ferhatović.

Počela diskusija

U parlamentu je nakon obraćanja predsednika počela diskusija.

Počelo obraćanje predsednika Vučića

- Svrha današnjeg dana nije da se prebaci odgovornost ni na ovaj dom ni na koga. Od odgovornosti kao predsednik nikada nisam bežao, donosio sam najteže odluke, gotovo uvek, sem jedne, u interesu naroda i Srbije. Svrha je da danas kao predstavnik svih građana iskreno podelim šta nam u narednom periodu predstoji kao narodu, šta je to sa čime se suočavamo.

Istakao je da se danas bori za Srbiju, kao i prethodnih 11 godina, a da nije ni u kakvim kampanjama, jer su kampanje prošle.

- Jednakom snagom ili sa više srca posebno kada vidim kako su me oni koji su za mnogo toga odgovorni dočekali u ovoj sali. Danas dolazim iz osećaja dužnosti da građanima Srbije kažem šta je to što se događa da bi mogli i sami da procene kakve su posledice naših postupaka o čemu tačno razgovaramo i šta je to za šta se borimo - rekao je Vučić i naglasio da će ukazati na sve najgore tačke francusko-nemačkog plana.

- Hoću da budem pošten prema građanima Srbije - rekao je Vučić i naglasio da će za zaključke biti vremena, ali je važno da ljudi znaju sa čime se suočavamo.

- Ljudi u Srbiji moraju da znaju da ni njihov predsednik ni njihova Vlada ni njihova Skupština nemaju šta da kriju od njih.

Mnogo je pitanja o Kosovu, koja traju više od 600 godina iako je malo odgovora, kaže Vučić.

- I koliko je to Kosovo i gde mu je početak i gde mu je kraj, i da li je ono ništa ili je sve i koliko je to sve, a koliko ništa, i koliko puta smo pobedili na Kosovu i kada i zašto smo izgubili. Da li je ono mit koji je postao stvarnost ili stvarnost pretvorena u mit. Postoji li izlaz za Kosovo i sa Kosova i gde je ako nije na samom Kosovu. Ko sve treba da pruži te odgovore, a da ne slaže ni sebe ni druge - rekao je Vučić.

Stefan Lazarević je svoj čuveni zapis na stubu na Kosovu završio prosto ali pošteno rečenicom - "Ne znam, Bog zna", naveo je predsednik.

Kaže da smo poredstavljali 64% stanovništa onoga što se danas naziva Kosovo i Metohija.

Važan politički momenat u kojem se sve dešava

Istakao je da je od samog plana mnogo važniji politički momentum vremenski momenat u kojem se on dešava.

- Neki ljudi se prave ludi, kao da ne znaju u kom trenutku žive. Danas prisustvujemo nekoj vrsti Trećeg svetskog rata, koji će biti širi i obimniji nego što je danas, ovaj sukob biće samo teži i veći. Zapamtite to, slično nešto sam i nedavno rekao - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, kada se to ima u vidu jasno je da mali ne mogu da imaju "pravo na dah, uzdah, život" za donošenje odluka.

- Mi smo jedna od retkih zemalja koja samostalno donosi odluke, više od većih, razvijenijih i bogatijih zemalja. Ponosan sam na to - rekao je Vučić.

Kaže da danas u Srbiji možemo najslobodnije da vidimo šta misli jedna a šta druga strana o ratu, a da dvugde u svetu postoji jasna cenzura.

"Melijski dijalog"

Slikovito objašljavajući trenutni odnos sila u svetu i poziciju naše zemlje, predsednik Vučić je citirao Melijski dijalog Tukidida o Meljanima koji su bili pred ultimatumom Atine.

U pitanju je zamišljena razmena dijaloga između giganstskog Delskog saveza koje je predvodila Atina i stanovnika Mela, malog ostrva Milos. Pred njima je bio ultimatu - ili prihvatanje stanja na terenu, kako se danas kaže.

Meljani su u sukobu Atine i Sparte želeli da ostanu neutralni, i nastave svoju tradiciju neutralnosti i samostalnosti. Atinjani su bili svesni svoje snage u odnosu na malo ostrvo, ali i njihovih tradicionalnih veza sa Spartom, nisu hteli to da dopuste, kako druge državice ne bi mogle da vode istu politiku i misle da mogu da se suprotstavljaju velikoj Atini.

Atinjani su bili svesni da svoje argumente Meljanima zasnivaju na bilo čemu, osim pravu jačega.

- Pravo je pitanje samo jednakih u sili, dok moćni rade šta im je volja, a slabi trpe ono što moraju - citirao je predsednik Vučić.

Meljani su odbili ultimatum, ponosni i uzdajući se u božansku pravdu, Atina je ubila sve muškarce. Atina je kasnije izgubila rat, ali Meljani se više nikada nisu oporavili.

To je naša večna dilema - prikloniti se onome koji je jači, ili se uvek po svaku cenu suprotstavljati. I, kako kaže predsednik, danas to možemo videti iz suprotstavljenih stavova u našem javnom mnjenju.

- Iz dve peticije koje su potpisivane a koje su isključive. Jedna "ne prihvatanje bilo kakvih razgovora i bilo čega", a druga "prihvatanje i svega i svačega "jer ono što je poraz Srbije, u stvari je pobeda Srbije".

Kaže da će on izvesti drugačiji zaključak u odnosu i na jedne i na druge.

Kaže da je važno da upozna narod kako smo došli u ovu situaciju.

Politička ofanziva Prištine

Predsednik je poslanike upoznao sa sadržajem Izveštaja o pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama u Prištini od 1. septembra 2022. do 15. januara 2022. godine koji su poslanici dobili.

Podsetio je na sve pritiske koje su Srbi u poslednjem periodu, od izbijanja rata u Ukrajini, pretrpeli na Kosovu i Metohiji u okviru političke ofanzive u savezu sa svojim zapadnim prijateljima - od nemogućnosti da učestvuju na izborima do napada na naš narod.

- Od trenutka izbijanja ratnog sukoba u Ukrajini 24. februara 2022. postoji opšta politička ofanzivna Prištine zajedno sa delom zapadnih saveznika za promenu stanja na terenu.

- Od obećanja Kvinte i EU da će uraditi sve da će omogućiti našem narodu da učestvuju na izborima, a onda od protivljenja Kurtija da tako nešto učini. Mislili su da će time uticati na izbore u Srbiji. Naravno da su Srbi gutali knedle znajući da im se uskraćuju osnovna prava od kojih im zavisi civilizovan život. Onda su krenule gore stvari - ukazuje Vučić.

U svim razgovorima, dodaje, bilo gde u svetu, sa prištinskom stranom nikad nisu bili otvoreni.

- Gledali su nas kao neprijatelje, a mi nismo shvatili čemu taj agresivni pristup u želji da se nastavi sa ugnjetavanjem našeg naroda. Posle toga imamo mnogo napada na Srbe, prvo na one koji prevoze lekove, zatim presretanje robe široke potrošnje. Sve to vreme brutalno kršeći Briselski sporazum i anekse oni dolaze sa specijalnim jedinicama do zuba naoružanih, nastavljaju sa maltretiranjem ljudi. Momka i devojku su uhvatili u zagrljaju i skinuli muškarca do gole kože. Kuvalo je kod predstavnika našeg naroda, pogotovo na severu KiM, gde su 97 odsto pripadnici srpskog naroda. Onda su nastavili sa izmišljanjem problema oko ličnih karata - kazao je Vučić.

Priština ne želi da formira ZSO

Priština ne želi da formira Zajednicu srpskih opština na KiM iako je to predviđeno Brisleskim sporazumom još 2013. godine, već samo da izazovu ratni sukob i Srbiju sukobe sa NATO-om i celim svetom, a sebe predstave kao žrtvu i balkanskog Zelenskog, rekao je predsednik Vučić.

Vučić je naveo da je prištinski režim počeo da maltretira Srbe na KiM samo sa ciljem da ih unizi i izazove sukob.

- Po uspostavljanju barikada, njihova jedina namera je, pošto ne nameravajau da provedu u delo ZSO - da izazovu ratni sukob, da Srbiju sukobe sa NATO i celim svetom, a da sebe predstave kao žrtvu i balkanskog Zelenskog i nas kao agresora, kao nekoga ko je ugrozio, gle licemerja 'teritorijalni integritet suverene i nezavisne države Kosovo - istakao je Vučić.

Dodao je da je cela igra bila u tome i tada su zato počela hapšenja Srba.

Vučić je rekao da je Priština nakon povlačenja Srba iz tzv. kosovskih institucija zakazala izbore u decembru u četiri srpske opštine na severu KiM i onda, iako su obećali da će ih odložiti, samo 12,5 sati pre ozvaničenje te odluke, koju su već znali, poslali specijalce da zazumu prostorije opštinskih izbornih komisija na severu KiM.

O francusko-nemačkoj inicijativi: 90% onoga što je izašlo u javnost tačnoGovoreći o tzv. francusko-nemačkoj inicijativi, Vučić kaže da je 90 odsto onoga što je izašlo u javnost tačno. Navodi i da su taj plan u javnost pustili "neki iz međunarodne zajednice koji su to želeli".

- Plan koji sam ja dobio nije objavljen, male su razlike. Dakle, neko drugi ko je želeo da to izađe u javnost i naravno sa prištinske strane ne bi li izazvali histeriju u Beogradu, ne bi li opet oni ispali dobri momci, a Srbi krivi za sve - rekao je Vučić.

- U tom planu u samoj preambuli možda jedina dobra stvar u kojoj se kaže: 'Polazeći od istrijskih činjenica i ne dovodeći u pitanje različita gledišta strana na fundamentalna pitanja, uključujući i statusna pitanja'. Gde nam po prvi put omogućavaju da drugačije gledamo na statusno pitanje Kosova u odnosu na ono što oni nazivaju Kosovom, a mi Prištinom - navodi Vučić.

Ukazuje da sve kasnije u tom planu derogira i ta odredba na koju bismo mi mogli da se pozivamo.

Posebno je istakao tačku 4 i to drugi stav u kojem se navodi da se "Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji".

- Protivili se ili ne protivili Savetu Evrope u trenutku kada oni odluče, imaće većinu. Protivili se ili ne protivili za NATO, imaće većinu. Protivili se ili ne protivili za Evropsku uniju to je njihova odluka - rekao je Vučić.

Kaže da je čuo priče da ne mogu da budu primljeni u NATO.

- Ne, nego ćete vi da sprečite NATO da primi Kosovo u NATO. Toliko besmisleno, samo je važno da ljudi to čuju - navodi Vučić.

Ističe da je najveći problem upravo taj član plana.

- Čim sam ovo pročitao jasno je o čemu se radi – postavljeni ste pred izbor, šta su posledice i šta je naš izbor - rekao je Vučić.

Ono što je dogovoreno, dodaje, je da se unapred ide sa onim što je obaveza iz Briselskog sporazuma, a to je Zajednica srpskih opština, koju Albanci ne žele da sprovedu u delo

- ZSO ne može biti model neke nevladine organizacije, ZSO mora da bude ono što je poptisano u Briselu - poručio je Vučić.

Plan od 10 tačaka

Predsednik Vučić izneo je 10 tačaka o politici Srbije u narednom periodu.

Pod tačkom jedan rekao je da će politika Srbije u narednom periodu biti da "gotovo na svaki način i po svaku cenu sačuvamo mir i stabilnost, da se uzdržimo i ne odgovaramo na provokacije osim ako imovina i životi ljudi ne budu ugroženi kao 2004. godine".

"Mir i stabilnost nisu puka parola, to je nešto što vraća i donosi život u Srbiju, što nam omogućava da sačuvamo biološki opstanak našeg naroda", naglasio je Vučić.

Tačka dva - jeste uporno istrajavanje na formiranju ZSO koja mora da bude pravni i fizički okvir za prava našeg naroda na KiM. "Da ne razmišljamo kako će da zabrane lekove, kako će hrana da dođe, novine i sve drugo", kazao je Vučić.

Pod tri je bezbednost za Srbe na KiM. Bezbednost za Srbe je deo i tačke mir i stabilnost i tačke o ZSO.

"Bezbednost je da niko ne razmišlja kad pošalje dete u školu, da možemo da se bavimo drugim pitanjima", istakao je predsednik.

Pod četiri je bolji život za naš narod na KiM. "Mnogo novca ulažemo, mnogo investicija, gotovo 900 miliona evra", naveo je Vučić.

Pod pet, kaže Vučić, za razliku od onih koji vole da uzvikuju parole, rekao je da će Srbija da razgovara i o najlošijim papirima, jer Srbija nema pravo da ponovi iskustva iz prošlosti.

"Da razgovori, pregovori, koji se tiču o svim ključnim pitanjima, do razgovorima o simbolima, do razgovora o svemu, o tome kako ko da bude zastupljen u brojnim telima", kaže Vučić.

Pod šest je očuvanje vitalnih državnih i nacionalnih interesa.

"Nastavićemo da čuvamo vojnu neutralnost, da je štitimo i gradimo armiju. Danas je 15 puta snažnija nego što je bila. Druga stvar je očuvanje našeg samostalnog odlučivanja. Da nam se u te odluke koje samo stalno donosimo ne meše niko ni sa istok ani sa zapada, da se političke odluke donose samo u Srbiji i nikada van Srbije. Treći deo tačke je poštovanje Ustava Republike Srbije", napominje Vučić.

Pod sedam - životno važan interes Srbije je da ostanemo na evropskom putu.

"Lažu kada kažu da je 43 odsto ljudi za ostanak na evropskom putu, mnogo je manji procenat. Evropski put znači mnogo stvari za Srbiju, i investicije i standard, i plate i penzije. Očekujemo da do kraja godine prosečna plata pređe 800 evra. Taj put nam je potreban jer danas živimo u drugačijoj realnosti. Mi smo danas okruženi zemljama koje su ili u NATO-u ili je NATO tamo. I na delu naše teritorije je NATO. A gde ćemo da idemo u slučaju sukoba, kako da sačuvamo plate i penzije. Suviše smo truda uložili.

Pod osam je rast Srbije - zdravstvo, energetika, hrana i vojska. Hrane ima sve manje, i ona je nosilac inflacije svuda. Danas imamo samo na deponijama rekordne količine uglja, rekordne količine gasa. Imamo rekordne količine akumulacija, preko 500 gigavat sati. Vojska mora da bude mnogo snažnija i jača. Vojska je sačuvala naš narod na KiM, jer su znali da nećemo da dozvolimo pogrom. Potreban nam je razvoj zdravstva, od novih lekova do kliničkih centara.

Tačka devet - nastavak razgovora.

"Ja sam rekao da nastavljamo razgovore, ništa nisam potpisao. Smatrao sam da zbog mladih u zemlji, kojoj su potrebne investicije, fabrike, novi naučni centri, kompanije, potrebno je da te ljude zadržimo ovde. Danas Srbija ima zvanično više stanovnika nego Bugarska, verovatno po prvi put", navodi Vučić.

"Da li bismo bili evropska parija, da bili bismo, potpuno izolovani i sa kojima niko ne bi razgovarao. Ne možete da funkcionišete sami", napominje Vučić.

Pod 10, imamo program Srbija 2025. i plate će rasti. "Delimično demografske probleme možemo da dodirnemo ako se budemo ponašali na odgovoran način", ističe Vučić.

Nalazimo se, ističe, u teškom i delikatnom trenutku. "S jedne strane moramo da pomažemo naš narod na KiM, da izbegnemo osudu i vodimo računa o vitalnim interesima", ukazao je Vučić.

Vučić opoziciji: Da li stvarno mislite da mene možete da dekoncentrišete?

Pred kraj obraćanja ponovo je bilo dobacivanja i ometanja iz redova opozicije, na šta je predsednik odreagovao.

- Ja ne znam da li vi zaista mislite da svojim dobacivanjem i poprilično glupim pošalicama i upadicama čak nekoga i ometate osim što mi date priliku da vam se na još 30 sekundi obratim i pokažem naorodu kakvi ste. Da li stvarno mislite da mene možete da dekoncentrišete? Da li mislite da je to pristojno prema građanima koji slušaju pa makar mislili sve najgore. Ili je pristojnost nešto što kao srednje ime nikada ne biste uzeli? Ja tu da vam pomognem ne mogu- rekao je predsednik.

- Ja sam pokušao da vam ponudim konsultacije, mislio sam da su nekako svi osetili ono što nam se zbiva, da vam kažem neke detalje koje nisam mogao ni danas da vam kažem, jer ne mogu o svim stvarima javno da govorim. Od najmanje 5 poslaničkih grupa sam dobio odgovor da ih ne interesuje i da ih zanima samo sednica Skupštine, kao da su njihovi predsednici ili oni dolazili nekada u Skupštinu, a da vas podsetim, nisu nikada, kao da je to moja dužnost da radim svakiu dan - ja sam rekao doći ću, nema problema, odgovaraću na pitanja poslanika. Žao mi je što niste hteli da čujete sa kakvim se problemima Srbija suočava, što niste želeli da dobijete informaciju više, što vas to nije zanimalo. Kada nešto bude trebalo da se usvaja, ako do toga dođe, onda će o tome da odlučuje Skupština, a onda ćemo da vidimo kako će stvari da idu dalje.

"Laž je umesto pristojnosti nečije srednje ime"

- Danas sam prisustvovao nažalost cirkuskoj predstavi umesto ozbiljnog pristupa jer je svako želeo da se uslika sa nekim imbecilnim transparentom ovde. Reći ću narodu, da ne bi pomislili da nešto krijem - na jednom piše "Izdajnik", ne znam da li su tu mislili na sebe kada su ga držali ili na koga, svejedno, suviše je besmisleno; držali su transparente sa likom Olivera Ivanovića - sa natpisom "Odgovaraćete". Odgovaraće oni koji su pomagali Ivanoviću i njegovoj porodici i kada je bio u zatvoru i van zatvora. Ja sam svog sina poslao u zatvor kod Olivera Ivanovića i da prenese poruku i da ga pozdravi, i za razliku od svih vas koji to nosite pomagao i njemu i njegovoj porodici. Laž je umesto pristojnosi nečije srednje ime - naveo je predsednik, obraćajući se opoziciji.

"Ne postoji izbor, Vučić ili Srbija, Vučić je uvek na strani Srbije"

- Držali su transparente kao da su na stadion došli, kao da je 27. mart - "Ne ultimatum, ne kapitulaciji", to mi vi kažete - koji ste pustili iz zatvora 1800 albanskih terorista na čelu sa braćom Mazreku; to mi vi kažete - Kurti je samo usput bio tamo.

- To mi kažete vi koji ste ćutali kao zaliveni 2004. godine kada su nam tukli i ubijali narod, i spaljivali crkve i manastire, koji ste išli na pregovore sa Albancima, a rezultat tih dogovora je bilo proglašenje nezavisnosti Kosova, a onda ste neki pobegli u Rumuniju da se sakrijete, a drugi se sakrili iza mitinga i preuzeli ništa. Vi mi pričate o kapitualiciji - čoveku koji se protiv svega toga borio koji je došao i na taj miting da bi pokazao da je protiv kapitulacije. Koji se uvek borio za srpski na Kosovu i Metohiji ali koji se bori i danas. Što se kapitulacije tiče, ja sam rekao nekoliko puta, ja znam šta je moj posao, moje je da čuvam decu ove zemlje, majke, sestre, ćerke, da čuvam budućnost ove zemlje i to ću da radim, ako dođe do toga Kosovo u UN ili ne, za razliku od vas, za mene kao predsednika Ustav je sveto pismo, kapituacija ili predaja nisu opcija, i znam šta ću da učinim, i da završim sa tim - između svog ostanka na vlasti u mandatu koji ne možete da promenite i koji je Ustavom zagarantovan, znam šta mi je činiti - jer ne postoji izbor, Vučić ili Srbija, Vučić je uvek na strani Srbije, izabraću Srbiju, a Vučić nije Važan. Živela Srbija, predaja nije opcija - rekao je predsednik što je ispraćeno gromoglasnim aplauzom poslanika vladajuće koalicije.

Autor: