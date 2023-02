Vučen: Lažne patriote ne znaju ni da se patriotizam ne pokazuje vređanjem, patriotizam se pokazuje obnovom srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji!

Današnji incident predstavnika opozicije u Narodnoj skupštini, dok je predsednik @avucic Aleksandar Vučić govorio o gorućoj temi i odbrani teritorijalnog integriteta naše zemlje, još jednom je pokazao koliko im ništa nije sveto i koliko su nedorasli obavljanju poslaničkih funkcija, napisao je na svom fejsbuk profilu član predsedništva Srpske napredne stranke, Nikola Vučen.

- Lažne patriote ne znaju ni da se patriotizam ne pokazuje vređanjem, uzvikivanjem parola i pravljenjem cirkusa i to baš tokom posebnog zasedanja Narodne skupštine o Kosovu i Metohiji. Patriotizam se pokazuje obnovom srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji, upornom borbom sa svim pritiscima za interes naroda, sprečavanjem “Kosova” da uđe u Ujedinjene nacije, svim onim sto oni nikada nisu radili, ali zato to neumorno radi predsednik Vučić. To i jeste razlika između državnika kakav je Vučić i lažnih patriota kakvi su oni - ističe Vučen i dodaje:

Predsedniče, samo nastavite, imate punu podršku naroda.

