VUČIĆ: Miloš Jovanović svaki put kad govori o sebi 'izgubi živce i počne da mlati rukama'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da mu je drago da svaki put kada Miloš Jovanović počne o sebi da govori "izgubi živce i počne da mlati rukama".

- Pogledajte nivo stepena manipulacije i laži. Pita da li je oko državljanstva politika i to što im zameramo. Pa to ste vi pokrenuli danas lažima o Ani Brnabić. Vama reč niko nije rekao dok niste lagali o Ani Brnabić. Ispostavilo se da ste lagali o Ani Brnabić da ima dvojno državljanstvo, a vi imate dvojno državljanstvo. Sad je strašno što je to neko vama u odgovoru rekao? Vi ste to rekli i sad to prebacujete nama. Istina vas nikada nije zanimala. Vikom i skakanjem nećete ništa da postignete - kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da je o KM tablicama sporazum iz 2011. godine, a sada se "na mišiće" drži da Srbima ostanu KM tablice.

- To je potpisano u vreme vaše vlasti! Smešno je to vama. Da zna narod da se smejete i da vam nije stalo do Kosova - kazao je Vučić.

Predsednik kaže je sve što danas govore o nemačko-francuskom planu on i pročitao danas.

- Zar treba da zemlju uništim onako kako ste je uništili? Ne samo o pitanju Kosova i Metohije, već da nam radnici ostanu gladni? Da li to treba da uradim? - pitao je Vučić, govoreći o potrebi da se pregovori nastave.

Predsednik je istakao da su "neki sebi dali pravo da budu veliki rodoljubi zato što ih grize savest zbog svega što su uradili". On je podsetio na puštanje albanskih terorista 2004. godine, za vreme vlasti Jovanovićeve partije.

- Ne mislim da je oslobađanje braće Mazreku i Kurtija bilo pod pristiskom, već da bi se otoplili odnosi sa Zapadom - citirao je Vučić Jovanovića i kazao da to znači da je ta odluka donesena i bez pritiska sa zapada.

