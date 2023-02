UŽIVO! DRUGI DAN SEDNICE O KIM Vučić: Da ne pregovaramo 10 godina morali bismo da priznamo nezavisno Kosovo (VIDEO)

Skupština Srbije nastavlja danas raspravu na posebnoj sednici na kojoj je predstavljen Izveštaj o Kosovu i Metohiji, a kojoj prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

O jučerašnjem incidentu - "Koliko se obradovao Kurti!"

- Loše, sramno je bilo ovo juče, sramno za našu zemlju, za vas užasno, a svima nama neprijatno. Nije to prvi put, radili ste vi ti i ispred skupštine, lupajući, provaljući... Nije to rešenje. Sada ste u Parlamentu, u institucijama, govorite, iznosite argumente, pobeđujte, gubite to je politika. Niste vi odve došli da govorite lepo, jer vaša poslanička mesta su malo dalje. Nemate vi šta ovde da radite ni sa Poslovnikom ni sa bilo čim drugim, nego na svojim mestima. A nasilje nije nešto što ljudi vole, ni nered, ni haos. Koliko se obradovao Kurti i njegovi mediji vašim ponašanjem, Hrvati - i gle čuda, svi su na vašoj strani! Možda ste zadovoljni time, možda niste - rekao je Vučić.

"Ja poštujem Rusiju, a ne služim Rusiji, služim samo Srbiji"

Ističe da geopolitičke okolnosti sada najlošije u poslednjih desetak, 15 godina.

- Znam ja kako to izgleda kod nas Srba - nek je mečka zaigrala pred njihovim vratima, sad će Rusi da uzvrate, ovako, onako. A onda vidite da u stvari debelu cenu svega, plaćamo mi. jedino je lošije za nas. Bio sam jedan od retkih koji sreo sa Lavrovom u UN u septembru i zbog toga oštro kritikovan na Zapadu, Šta je to što mi tačno zamerate? Šta je problem, šta mi zamerate tu? Vi jeste, ja nisam zaboravio da se taj susret desio. Jel mislite da treba da Srbiju izlažemo pritisku da to treba da radimo svaki dan, sa svim mogućim? A što tako "pomažete" zemlji? Šta je to što smo uradili protiv ruskih interesa? Što sedimo i trpimo. Ne mešamo im se u sukobe nikome. Znaju da je protiv naših zakona da imate dobrovoljce, a svaki dan na Telegramu gledam priče o srpskim dobrovoljcima - a što rušite zakone Srbije? Jesam li im nekada zamerio što vas pomažu, a ja nikada u životu nisam pozvano Navaljnog ili nekog drugog. Razlika između mene i vas je što ja poštujem Rusiju, a ne služim Rusiji, služim samo Srbiji i to je bila moja politika i biće - poručio je Vučić.

Vučić odgovor opoziciji: "Da ne pregovaramo 10 godina morali bismo da priznamo nezavisno Kosovo"

- Ljudi moraju da razumeju zbog besmislica koje sam kasnije čuo - pitanje je i političkog momentuma, okolnosti, života oko nas i šta je ono što možete da uradite u datim okolnostima, to je ono što neretko zaboravljamo, nabijamo glavu kao noj u pesak. Mi smo živeli u vremenu i nismo pratili kako je snažila hrvatska vojska, pa nismo razumeli šta se dogodilo 1995. godine, nismo razumeli kako su se neki na Kosovu naoružavali 97,8 i 9, misleći da ćemo sve lako, uvek potcenjujući sve - mi kada sedimo u kafani ili Skupštini, ne posedići kafanu i skupštinu, mada je juče nažalost ličila, nadam se greškom ljudi, želim da verujem greškom a ne zlom namerom, iako mi je više ličilo na zlu nameru. Nadam se da ćemo imati dovoljno mudrosti da izvučemo pouke iz toga, da naučimo kad je vreme, koliko da čekamo i šta je to što možemo da uradimo.

- Kažete "Vidi Vučiću pregovaraš 10 godina"! Da ne pregovaramo 10 godina morali bismo da priznamo nezavisno Kosovo. Znam da je to vaša politika, samo da to i jeste smisao da to ne učinimo, jer nam okolnosti ne idu na ruku. Ne znam šta biste drugo. Nisam za zamrznuti konflikt, i ne mislim da je zamrznuti konflikt rešenje - naprotiv.

Ističe da je juče u činjeničnom smislu demantovao 24 direktne laži.

- Morao dam da slušam svakakve besmislice, laBio sam primoran da demantujem 24 činjenične laži, ne u smislu politije, drugačijih stavova i tako dalje. Toliko su izbrojali moji saradnici - 24 direktne laži o tome ko ima dvojno državljanstvo, ko nema. Nisam držao nikakvo predavanje, samo sam dao u jednoju rečenici definiciju, šta je "non-pejper". Da nisam došao da pričam o tome, rekli biste nisam došao, kada pričam o tome - zašto pričaš o tome - šta god da sam uradio rekli biste isto.

Komentariše i napade da je ucenjen on, a ne Srbija.

- Da biste nekoga ucenili prvo morate da imete nešto čime da ga ucenite. Niti imam račune, niti bilo kakvo bogatsvo u inostranstvu, niti bilo gde u zemlji da bi bilo ko imao bilo šta da mi oduzima, da bilo šta imam da izgubi. Drugo, mene ne interesuje, znam ja političare koji su pod sankcijama i Amerike i Velike Britanije sa kojima se redovno sastajem - pa šta? Vi stvarno mislite da mene interesuje da li će neko da protiv mene uvodi sankcije. Pa ja sam bio ponosan na sankcije koje su protiv mene uvedene 99. godine - bio sam kriv pošto sam branio zemlju, a napadao agresora. Objavite molim vas to još jednom, da sam bio pod njihovim sankcima 99. godine, srećan što sam bio protiv onih koji su izvršili agresiju na moju zemlju. U kom svetu vi živite? Vi stvarno mislite da se neko zabrinuo zbog toga? Što, da mi zabrane da negde otputujem? Ništa vas ja ne razumem, ne razumem taj odnos. Zbog građana Srbije - niko mi nikada ničim nije pretio, niti ima čime, samo da znate o kakvim lažima je reč. To je ona ista mantra - oni poveruju u sopstvene laži. Svakoga dana nabace na kamaru bezbroj laži o onda uzmi koju hoćeš laž - izmisli i onda pričaj gluposti pred svima.

Kako kaže, ne stigne da odgovori na sve laži koje se izgovore o njemu.

Upitao je kada je opozicija prenela neki lek na Kosovo i Metohiju.

- Ja sam lično. Ali šta vas briga za činjenice. Govorite sve ono što pojedine strane službe namenski rade razarajući Srbiju i razarajući srpsko nacionalno tkivo na severu KiM i na celom Kosovu i Metohiji, preko medija i preko političara koje na najbrutalniji način. Niste rekli ni reč o Kosovu, ni o Kurtiju, ni opravdi ili nepravdi. Ni o čemu, i ovu temu, našli ste da pričate o meni. Ja razumem da vi patite što nikada niste mogli i nećete moći da me pobedite, ali da vi u svemu vidite nešto kako biste mogli da naudite meni lično - za to morate nekom drugom da se obratite. Molim vas da razmislite šta je tema, o čemu danas razgovaramo - rekao je Vučić.

- Razmislite kakve su vaše poruke građanima.

Orlić otvorio sednicu

Predsednik Narodne skupštine Vladimir Orlić otvorio je sednicu, nakon čega je nastavljena rasprava od juče. Na dnevnom redu je Vladin Izveštaj o pregovorima sa Prištinom.

Sednici prisustvuje predednik Aleksandar Vučić i 165 poslanika.

I Petković na sednici

Osim poslanika vladajuće većine i opozicije prisustvuju direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini Milan Ravić i njihovi saradnici.

U izveštaju koji se nalazi pred poslanicima ističe se da je u periodu od septembra do januara došlo do eskalacije krize, kao i sistemske diskriminacije i nasilja prema Srbima na Kosovu i Metohiji i ocenjuje da za takav razvoj događaja isključivu odgovornost snosi prištinska strana.

Takođe, u izveštaju se ističe i da Beograd neće odustati od zahteva da ZSO bude hitno formirana i da će Vlada Srbije i ubuduće biti usredsređena na neposrednu zaštitu bezbednosti srpskog naroda u pokrajini i srpskih nacionalnih interesa.

Ocenjuje se i da su Beograd u proteklom periodu posrednici EU i drugi relevantni međunarodni subjekti okarakterisali kao konstruktivnu stranu u svim kriznim situacijama.

Na dnevnom redu posebne sednice Skupštine Srbije je Vladin "Izveštaj o pregovaračkom procesu sa institucijama privremene samouprave u Prištini, od 1. septembra 2022. do 15. januara 2023".

Predstavljajući Izveštaj, predsednik Aleksandar Vučić juče je rekao da je cilj otvoreni razgovor o najtežim stvarima s kojima se suočavamo, a ne prebacivanje odgovornosti.

Vučić je izneo i plan od deset tačaka o politici Srbije u narednom periodu. Govorio je i o tzv. francusko-nemačkoj inicijativi, a kao posebno tešku istakao tačku 4 i to drugi stav, u kojem se navodi da se "Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji".

Šefovi poslaničkih grupa vladajuće većine i opozicije izneli su juče svoje stavove.

Žučna rasprava narodnih poslanika se u jednom trenutku pretvorila u incident, kada je došlo do koškanja poslanika vlasti i opozicije.

Autor: