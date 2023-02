UŽIVO! DRUGI DAN SEDNICE O KiM - VUČIĆ: Naš interes mora da bude da razgovaramo i da dolazimo do kompromisnih rešenja (VIDEO)

Skupština Srbije nastavila je danas raspravu na posebnoj sednici na kojoj je predstavljen Izveštaj o Kosovu i Metohiji, a kojoj prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić o rasulu u "Zavetnicima"

Predsednik Srbije kaže da "bežimo od ozbiljnog razgovora". On je pitao Milicu Đurđević Stamenkovski zašto su tu stranku napustili narodni poslanici Dragan Stojanović, Dušan Stojiljković, kao i neki odbornici.

Vučić kaže da će dati sve od sebe da zaštiti interese Srbije.

- Nisam ja došao kod vas u klupu, nego ste vi dolazili ovde svi. Velike ste zvezde postale u Prištini - kazao je on, podsećajući na jučerašnji incident u parlamentu.

Predsednik se požalio da su juče na njega organizovali hajku krpama, banerima...

- Šta ste ispričali oko Kosova? Ništa - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da ne misli da je vreme za nove izbore.

- Imam obavezu kao neko ko pregovara da se ponašam odgovorno i da mi ne proširujete vi crvene linije - kazao je Vučić.

Vučić kaže da ne može sebe da laže da je tako da Albanci jedva čekaju povratak institucija države Srbije.

- Nikada nisu bili tako ostrašćeni. Plašim se dokle to može da dovede, zato je važno da razgovaramo i pregovaramo - rekao je Vučić o Albancima i izjavio da im je jedini cilj da proteraju Srbe.

On je podsetIo na činjenicu da Albanci u nebesa dižu na teroristu koji je pucao na srpskog dečaka Miloša Stojanovića samo zbog toga što je nosio badnjak.

Vučić: Kada sam donosio teške odluke, nisam se krio

– Mi smo postigli sporazum koji je sačuvao mir, onda su Albanci ponovo to počeli da krše i Kurti je dobio opomenu da mora da poštuje sporazum o tabicama. Nakon toga šta ja treba da uradim? Šta bistve vi uradili? I opet pričate o problemu koji je nastao u vreme vlaše vlasti, a mi ga danas rešavamo – odgovorio je Vučić poslaniku DS.

Zahvalio se što danas nijednom nije čuo da će završiti kao Đinđić.

– Što se barikada tiče… Ljudi su hteli borbu, ali mi ne smemo u borbu jer bismo izgubili od NATO! Rekli su narodu da imaju 24 sata do napada Kurtija na barikade, oni mi preneli, odmah sam zvao da pitam tog koji plaši zašto to radi jer zna da Kurti nema sangu za nas. Mi znamo kad je ko spreman za akciju – kazao je Vučić i dodao:

Nama kažu da nam Srbi zameraju, a u stavi nam zamerate vi ovde. Vi mi Ristiću zamerate što nisam uveo sankcije Rusiji. Ipak, posao Srbije je da donosi odluke koje su dugoročno dobro rešenje za ovaj narod. Ne rukovodim ja onim što se nekom sviđa, već me zanima interes naroda.

Vučić: Nadam se da se zna svrha formiranja ZSO

– Nikome nijedno slovo dok je govorio nisam dobacio, a dok ja govorim uvek mi dobacujete. Juče ste držali transparente izdajnik, pa nisam odgovorio – kazao je Vučić ogdovarajući na govor u Skupštini poslanice opozicije.

Kako je rekao, najviše se začudi kada ga pitaju koja je svrha a opozicija ga je zvala u Narodnu skupštinu.

Kako Albanci mogu sa "RKS" tablicama u užu Srbiju?

Govoreći o ulasku Albanaca u užu Srbiju sa "RKS" tablicama, Vučić kaže da Albanci ulaze tako što to "RKS" prelepe.

Vučić je naglasio da nije oduševljen sporazumom o tablicama, ali da je sačuvan mir iako su Albanci ponovo krenuli to da krše.

- Šta je tu krivica Aleksandra Vučića? A što se barikada tiče, nije bilo osnova da zadržimo ljude, hteli su borbu, ali ta borba bi nas dovela do sukoba u kome bismo u tom trenutku izvukli deblji kraj - rekao je Vučić.

Vučić: Naš interes mora da bude da razgovaramo

Predsednik Vučić kaže da svakog dana merimo šta možemo, a šta ne možemo u pogledu Kosova i Metohije.

- Naš interes mora da bude da razgovaramo i da dolazimo do kompromisnih rešenja. Sve nas je manje. I njih je sve manje. U procentu se njihov broj više smanjuje - kazao je Vučić.

Vučić je od poslanika zatražio "malo više intelektualnog poštenja".

Vučić: Nije me demantovao nijedan strani predstavnik koji je bio sa mnom na sastanku

Vučić je rekao da DS nije želela konsultacije sa njim o Kosovu i Metohiji.

- Nije me demantovao nijedan strani predstavnik koji je bio sa mnom na sastanku. Ja nisam rekao da je neko izgovorio reč sankcije - kazao je predsednik i ponovio tri pretnje predstavnika "velike petorke".

Predsednik je rekao da je u parlament došao zato što su to narodni poslanici tražili.

Srpski mladić izboden nožem na KiM

Aleksandar Vučić saopštio je danas u Skupštini da je srpski mladić sa KiM izboden nožem.

- Mladić 20 godina ima, Đuzić Boban, od strane dvojice Albanaca, izboden je u rame, u selu Mogila, opština Vitina - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da očekuje da će naši zapadni partneri da reaguju sa tim "da se dve strane umire".

On navodi da je ovo rezultat mržnje koju režim Aljbina Kurtija i njegovi mediji promovišu protiv Srba.

Vučić o pregovorima u Briselu

Predsednik je pročitao izjavu poslanika Samoopredeljenja Hakija Abazija koji kaže da je tzv. Kosovu stavljena omča Briselskim sporazumom i ZSO.

- Toliko o tome koliko smo "loše" pregovarali - kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da smatra da ne bismo dobili ništa kada bismo dobili sednicu Saveta bezbednosti UN o Kosovu i Metohiji.

- Mi na terenu imamo NATO koji je apsolutno suveren na Kosovu i Metohiji - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da su Kurtijevih šest uslova za sramota.

"Mi moramo da čuvamo našu politiku, koja mora da bude samostalna i nezavisna"

Predsednik je odgovorio Borku Stefanoviću:

- Rekli su da će Vučić odmah posle 3. aprila, čim se izbori završe, da uvede sankcije Rusiji. Ali gle čuda, oni su već 4. aprila rekli da treba da se uvedu sankcije. Samo da vidite ljudi kako to izgleda i kome možete da verujete. E sad dolazimo do suštinske rasprave, jeste li upravu da plaćamo cenu u međunarodnim odnosima što nismo uveli sankcije. Da, u pravu ste. Nikakav problem nemam da to kažem. Dok ne košta nas vitalnih interesa, mi moramo da čuvamo našu politiku, koja mora da bude samostalna i nezavisna. Mi smo izabrali ovaj put, samostalne Srbije koja treba da donosi odluke u skladu sa onim što se njoj dešavalo. Meni niko ne može da kaže da radim ni za Ruse, ni Amerikance. Uvek sam spreman da sednemo da ukažem koja je cena.

"Nikezić je manji strunjak od Siniše Malog i to je pokazao"

- Gospodin Nikezić je mnogo manji stručnjak od gospodina Malog, što je i pokazao u prethodnom periodu i koji ne razume ono što govori i zato se oni bave jednom očiglednom prevarom. Dakle oni vam kažu biće javni dug 35 milijardi. Možda, ali na 70 milijardi BDP-a, što je mnogo manje nego ono što smo nalsedili. Samo to niste objasnili građanima. Država je mnogo ozbiljna Ja jedva čekam da naš javni duh bude kao onaj što ima Nemačka, to će biti za hiljadu godina. Ne računa se dug u apsolutnim nego u relativnoim brojevima – mrekao je Vučić pokazavši grafikone priliva direktnih stranih investicija u 2012. godini i danas.

- Srbija ako nešto ima što dobro stoji to su javne finansije. 11 godina mi nemamo problem sa kursom – naveo je Vučić odgovarajući na izlaganje Borka Stefanovića.

- Ovo je slika i prilika Srbije, BDP u milijardama evra. Ove godine očekujemo 68 milijardi – naveo je predsednik i pokazao grafikone.

Predsednik je pokazao grafikone i drugih važnih ekonomskih pokazatelja, poput stope nezaposlenosti, neto zarade, prosečne zarade, zaposlenosti mladih slično, koje najbolje pokazuju enomsku stabilnost Srbije.

Najavio je i vodič za penzionere.

- Penzije će morati da rastu. Spremili smo vodič za penzionere. To će dobiti verovatno svaki penzioner u Srbiji, mnogo toga korisnog mogu da dobiju – naveo je predsednik.

Odgovor na uvrede Srđana Milivojevića

Vučić je istakao da je dva dana pažljivo slušao sve poslanike u nadi da će nešto čuti, ali se na kraju sve svelo u utrkivanje poslanika u tome ko će ga koliko uvrediti.

Kaže da smo od nekoliko govornika čuli pitanje zašto je došao u Skupštinu. Kaže da je došao jer su ga oni znali, a ne zato što je čuo neku lepu reč o sebi i gomilu uvreda.

- Da li vas je malo stid? - upitao je Vučić.

Poznat ste po tome što su svi veterinari jurili da sklanjaju kućiće da ostanu u životu, dok ste imali prodavnicu pljeskavica, rekao je Vučić odgovarajući Milivojeviću.

- Na najbolji način su ljudi mogli da vide – kako može da vlada neko ko ne može da vlada sobom.

- Srbiju volim najviše na svetu, ne postoji ništa što volim više nego Srbiju, mogu da uporedim to samo sa ljubavlju prema svojoj deci i ni prema čemu drugom - rekao je predsednik Vučić.

- Svi oni koju su nam govorili kako je Kosovo srce Srbije, četvoro njih šefova poslaničkih grupa su zajedno proveli vremena u ovoj sali nego ja sam. Toliko koliko meni nije stalo, a ja sam predsednik republike. Nije mi teško da budem ovde. Toliko o poštovanju, o temi, o interesu, toliko o borbi – rekao je Vučić.

„SA KURTIJEM SE NIKADA NISAM NI RUKOVAO" Vučić raskrinkao laži opozicije – pokazao sramnu montažu koju dele po mrežama

Pokazao je i fotografiju sa društvenih mreža na kojoj su navodno Kurti i on.

- Ovo smo Kurti i ja, je li tako? Tako izgleda, Kurti i ja. Mi se nikada nismo slikali ovako, niti smo se rukovali u životu. Ovo je slika Kurtija i Dendijasa, samo je umesto Dendijasa ovaj čovek (Milivojević) stavio moju sliku i obmanjivao javnost da kaže – pogledajte kako se Vučić grli sa Kurtijem. Pogledajte sa kakvim bolennim lažovima imamo posla, pogledajte poštovani građani čime se bave i to već 30 dana. 30 dana najbrutalnijim lažima. Želim građane Srbije da obavestim - ne samo da se nisam grlio sa Kurtijem, moj posao bi bio da se rukujem, a nikada se nisam ni rukovao. Samo da imate u vidu sa kakvim lažovima imate posla. To je čovek koji je glavna zvezda albanskih medija – rekao je predsednik pokazujući fotografiju članka u kojem je Milivojević naveo da se „Vučić napio od sreće kada je Đinđić ubijen“.

- Pogledajte o kakvim je bednim lažovima reč. Prisluškivali su me u to vreme pa slučajno imam u posedu i to. Imam sopstveni prisluškivan razgovor sa Šešeljem u kojem on govori u popodnevnim satima o ubistvu Đinđića gde me on pita da li se ljudi raduju a ja mu dva puta kažem „Ne Vojislave, niko normalan ne može da se raduje tome“. Snimila služba, prisluškivali su me, tako to ide u demokratskim režimima. Ali da to nisu radili da danas ne bih imao dokaz o tome Živ je gospodin Šešelj i može da potrdi šta sam rekao – naveo je on navodeći da je to još jedan od hiljade laži na dnevnom nivou.

Lepomir Ivković: "Pozivaju na direktan masakr predsednika"

Narodni poslanik Lepomir Ivković reagovao je na pokliče "Dole tiranin" upućene od strane poslanika Milivojevića.

- Te reči su upotrebili zaverenici pre masakra Kralja Aleksandra i kraljice Drage. Te reči pozivaju na direktan masakr predsednika naše države i njihove porodice. Prethodni poslanik je poznat po Tviterima gde poziva da predsednik i njegov brat i sin budu postavljeni po šahtama. Ako su oni po šahtama, on bi verovatno bio na jahtama. Stidim se uvreda koje su ovde upućene našem narodu na Kosovu i Metohiji - rekao je Ivković.

Odgovor Ćuti o "zlatnoj groznici"

Aleksandar Janković Ćuta optužio je predsednika da ga trese "zlatna groznica".

ĆUTA NA APARATIMA: VUČIĆ POKIDAO LAŽNE EKOLOGE I U NEDELJICAMA!



Vučić odgovorio Ćuti:



Vučić odgovorio Ćuti:

"Kažete, mene trese zlatna groznica...meni se čini da Vas trese neka druga groznica! Nedeljice ste branili od mene, a rezultat je u glasovima bio 109 za mene, a za vas ukupno 11! NEREŠENO!"

- Možda mene trese zlatna groznica, iako mi se čini da više vaš trese neka druga groznica. Ja sam potvrdio da ću da pođem sa vama na više tih mesta, a onda ste me javno pozvali organizujući skupine svojih ljudi, a ne da me stvarno pozovete, kada to nisam mogao, a ja sam mislio da me zovete zbog dobre volje da nešto uradimo za ljude, da nešto pomognemo. Ja nemam taj problem - otići ću i u Rakitu i u svako drugo mesto, kao što sam otišao u Nedeljeice. U Nedeljice koje su oni čuvali od mene, štitili od mene, branili od zločinca Vučića i objašnjavali narodu kako želim da ih uništim. U tom divnom selu gde su oni imali više kontrolora nego mi, rezultat je Aleksandar Vučić 109, a oni 11. Tako su glasale Nedeljice. Toliko o poverenju ljudi i o tome šta ljudi stvarno misle - rekao je Vučić.

Istakao je da se ne plaši njegovog vikanja.

- Da ja mislim da ste uništili Srbiju, mi sa vama zajedno slušajući vaše besmislice oko litijuma, da smo svi naseli na ozbiljno obavljene obaveštajne poslove stranih obaveštajnih agencija i time ugrozili našu zemlju, u najboljem slučaju nadam se da smo na dve-tri godine, a bojim se zauvek, odložili nešto što bi bio ogroman prihod naše zemlje i podiglo u nebesa Loznicu, Krupanj, Mali Zvornik, Ljuboviju, ali i Veliki Zvornik u Republici Srpskoj i celu Srbiju. Uništili smo to zahvaljujući pohlepi pojedinaca koje su finansirali spolja, koji su uzimali novac i uložili veliku energiju da bi govorili o zlikovcu Vučiću, u jednoj autokratskoj zemlji u kojoj ništa ne mogu da mu kažu, jutros u juče čuli ste više uvreda i laži nego što je ijednan predsednik i premijer u Evropi čuo o sebi za vreme svog mandata. Rekli ste da sam ja dao Rusima naš gas i naftu. Dao sam im gas i naftu 2007.? Interesantan slučaj. Kažete da sam dao našu vodu Kola-Koli, taj ugovor je potpisan 2006. godine.

Napominje da mora biti fer, i da bi on potpisao isti taj ugovor da je bio tada na vlasti.

Ističe da je samo Ćuta hteo da gradi malu hidroelektranu na reci Temska i da ima dokaze za to. Vučić je pročitao i dokument koji ovo potvrđuje.

- Sve vremen ste vi slali mejlove sa svojih mejlova i borili se za to. Što to, niste dobili biznis, pa onda smeta kad neko drugi dobio biznis - ističe Vučić.

- Svi ste takvi, dok ima para u džep može, a onda su svi drugi krivi.

- Za razliku od svih u Srbiji, ja sam za, jer to bi spasilo Podrinje. Tamo bi se doselilo 30 hiljada ljudi, pa bi Loznica imamla 110 hiljada realnih. Procvetao bi nam ceo kraj, imali bi budžet tri puta veći nego što imaju danas, imali bi pare da bacaju po ulici. Nema nijedne zemlje u svetu koja se tog prava odrekla. Glup je Olaf Šolc, al je pametan Ćuta. Svi su glupi, samo je on pametan. Ne pametan je on, ja sam glup što sam pod njihovim pritiscima popustio da to učinim. To je tačno. Spreman sa vama da odem, samo nemojte tamo da vičete, da bez groznice odemo tamo, da razgovaramo - poručio je Vučić Ćuti.

Zamolio je da se ne izmišlja o kontramitinzima.

Kaže da nam je budžet za poljoprivredu tri puta veći nego ranije. Navodi da ćemo još jednom pokušati za mleko da podignemo premije.

- Mnoge zemlje su podignute zbog rada rudara i rudnika, a vi biste da zatvorite rudnike. Da nemamo ni uglja ni struje, ničega. Ja bih da čuvamo i seljaka i rudara. A tamo gde imamo nešto što je nafta 21. veka, strašno je glupo, i već smo dobili zlatnu medalju za glupost u svetu, pošto smo mi jedini. Molim vas da ne pustite da ne misle svi da moraju da dobiju novac da bi imali svoj stav. Mene niko nije plaćao, mene interesuje Srbija. Pokazaću vam šta smo zbog vas i vaše neodgovornosti izgubili kao zemlja.

Kaže da Ćuta nije hteo da gradi minihidrocentralu na svoje ime već na ime Dragiše Lilića, a da imaju i snimak njegovog priznanja.

- Imamo snimak gde kažete - "Da tačno je da sam pomagao bivšem prijatelju da preda i dobije papire da dobije papire za izgradnju MHE od 50 kv". To je rekao 30. 8. 2018. To je ta zvanična dokumentacija, a ovo je izjava Ćute za "Južne vesti". Sam je dao takvu izjavu. Kada biznis nije prošao, onda smo ustanovili, koga briga, idemo u napad na taj biznis. Kada mi ne mogu ja da zgrne te pare onda neće ni drugi. Nemojte da pričate to, Kosovo je ovde, Kosovo je onde, mnogo je teška muka nekom narodu na Kosovu - rekao je Vučić pokazavši papire.

Vučić je pokazao i fotografiju na kojoj je Ćuta cipelama stojao na skupštinskoj stolici i snimao jučerašnji incident.

Polemika o stranim investicijama

Predsednik Vučić izjavio je da su strane direktne investicije mnogo značajne za srpsku privredu i da se od toga isplaćuju i veće plate i veće penzije dodajući da, ukoliko ima zainteresovanih investitora iz Rusije, dobrodošli su u Srbiju.

Odgovarajući na kritike poslanika Dveri Ivana Kostića u vezi sa saradnjom sa Ruskom Federacijom, Vučić je, na sednici Skupštine na kojoj se raspravlja o KiM, kazao da je tokom prošle godine u Srbiji zabeležen skok azijskih, odnosno kineskih i japanskih investicija, nešto manje je bilo evropskih, ali su i dalje dominantne, a ruske investicije su oko 2,5 odsto.

- Razumljivi su i razlozi - kazao je Vučić komentarišući nizak nivo ruskih investicija dodajući da kada se država vodi, mora se izračunati sve.

Vučić je ukazao i da je trgovinska razmena sa Nemačkom prošle godine bila 8,3 milijarde, a da će ove godine ići preko devet, možda 10 milijardi.

- To je pitanje fabrika koje ovde rade. To je lek za srpsku privredu, odatle nam se isplaćuju veće plate, veće penzije - rekao je Vučić.

- Nemamo problem da sarađujemo sa Ruskom Federacijom, mi smo otvoreni za to, kao što plaćamo gas, dana ne kasnimo, sve plaćamo u valuti, ni od koga ne zavisimo. Ako su zainteresovai i imaju investitore, uvek su dobrodošli, ali nažalost sada imaju drugih briga - kazao je predsednik.

Vučić kaže da kada je reč o odnosima Srbije i Rusije, ne postoji nijedna druga evropska zemlja od Srbije koja ima bolje odnose sa Ruskom Federacijom.

Kaže da se Srbija ponaša odgovorno i fer.

- Ali, ja da brinem sve brige i Rusije i Zapada, a i jedni i drugi to traže, nisam u stanju, niti hoću. Dovoljno briga imamo u Srbiji koje moramo da rešavamo. Neće tu Bog pomoći ništa, tu ćemo mi malo da pomognemo, vi da nam ne odmognete - kazao je Vučić odgovarajući Kostiću.

O jučerašnjem incidentu - "Koliko se obradovao Kurti!"

- Loše, sramno je bilo ovo juče, sramno za našu zemlju, za vas užasno, a svima nama neprijatno. Nije to prvi put, radili ste vi ti i ispred skupštine, lupajući, provaljući... Nije to rešenje. Sada ste u Parlamentu, u institucijama, govorite, iznosite argumente, pobeđujte, gubite to je politika. Niste vi odve došli da govorite lepo, jer vaša poslanička mesta su malo dalje. Nemate vi šta ovde da radite ni sa Poslovnikom ni sa bilo čim drugim, nego na svojim mestima. A nasilje nije nešto što ljudi vole, ni nered, ni haos. Koliko se obradovao Kurti i njegovi mediji vašim ponašanjem, Hrvati - i gle čuda, svi su na vašoj strani! Možda ste zadovoljni time, možda niste - rekao je Vučić.

"Ja poštujem Rusiju, a ne služim Rusiji, služim samo Srbiji"

Ističe da geopolitičke okolnosti sada najlošije u poslednjih desetak, 15 godina.

- Znam ja kako to izgleda kod nas Srba - nek je mečka zaigrala pred njihovim vratima, sad će Rusi da uzvrate, ovako, onako. A onda vidite da u stvari debelu cenu svega, plaćamo mi. jedino je lošije za nas. Bio sam jedan od retkih koji sreo sa Lavrovom u UN u septembru i zbog toga oštro kritikovan na Zapadu, Šta je to što mi tačno zamerate? Šta je problem, šta mi zamerate tu? Vi jeste, ja nisam zaboravio da se taj susret desio. Jel mislite da treba da Srbiju izlažemo pritisku da to treba da radimo svaki dan, sa svim mogućim? A što tako "pomažete" zemlji? Šta je to što smo uradili protiv ruskih interesa? Što sedimo i trpimo. Ne mešamo im se u sukobe nikome. Znaju da je protiv naših zakona da imate dobrovoljce, a svaki dan na Telegramu gledam priče o srpskim dobrovoljcima - a što rušite zakone Srbije? Jesam li im nekada zamerio što vas pomažu, a ja nikada u životu nisam pozvano Navaljnog ili nekog drugog. Razlika između mene i vas je što ja poštujem Rusiju, a ne služim Rusiji, služim samo Srbiji i to je bila moja politika i biće - poručio je Vučić.

Vučić odgovor opoziciji: "Da ne pregovaramo 10 godina morali bismo da priznamo nezavisno Kosovo"

- Ljudi moraju da razumeju zbog besmislica koje sam kasnije čuo - pitanje je i političkog momentuma, okolnosti, života oko nas i šta je ono što možete da uradite u datim okolnostima, to je ono što neretko zaboravljamo, nabijamo glavu kao noj u pesak. Mi smo živeli u vremenu i nismo pratili kako je snažila hrvatska vojska, pa nismo razumeli šta se dogodilo 1995. godine, nismo razumeli kako su se neki na Kosovu naoružavali 97,8 i 9, misleći da ćemo sve lako, uvek potcenjujući sve - mi kada sedimo u kafani ili Skupštini, ne posedići kafanu i skupštinu, mada je juče nažalost ličila, nadam se greškom ljudi, želim da verujem greškom a ne zlom namerom, iako mi je više ličilo na zlu nameru. Nadam se da ćemo imati dovoljno mudrosti da izvučemo pouke iz toga, da naučimo kad je vreme, koliko da čekamo i šta je to što možemo da uradimo.

- Kažete "Vidi Vučiću pregovaraš 10 godina"! Da ne pregovaramo 10 godina morali bismo da priznamo nezavisno Kosovo. Znam da je to vaša politika, samo da to i jeste smisao da to ne učinimo, jer nam okolnosti ne idu na ruku. Ne znam šta biste drugo. Nisam za zamrznuti konflikt, i ne mislim da je zamrznuti konflikt rešenje - naprotiv.

Ističe da je juče u činjeničnom smislu demantovao 24 direktne laži.

- Morao dam da slušam svakakve besmislice, laBio sam primoran da demantujem 24 činjenične laži, ne u smislu politije, drugačijih stavova i tako dalje. Toliko su izbrojali moji saradnici - 24 direktne laži o tome ko ima dvojno državljanstvo, ko nema. Nisam držao nikakvo predavanje, samo sam dao u jednoju rečenici definiciju, šta je "non-pejper". Da nisam došao da pričam o tome, rekli biste nisam došao, kada pričam o tome - zašto pričaš o tome - šta god da sam uradio rekli biste isto.

Komentariše i napade da je ucenjen on, a ne Srbija.

- Da biste nekoga ucenili prvo morate da imete nešto čime da ga ucenite. Niti imam račune, niti bilo kakvo bogatsvo u inostranstvu, niti bilo gde u zemlji da bi bilo ko imao bilo šta da mi oduzima, da bilo šta imam da izgubi. Drugo, mene ne interesuje, znam ja političare koji su pod sankcijama i Amerike i Velike Britanije sa kojima se redovno sastajem - pa šta? Vi stvarno mislite da mene interesuje da li će neko da protiv mene uvodi sankcije. Pa ja sam bio ponosan na sankcije koje su protiv mene uvedene 99. godine - bio sam kriv pošto sam branio zemlju, a napadao agresora. Objavite molim vas to još jednom, da sam bio pod njihovim sankcima 99. godine, srećan što sam bio protiv onih koji su izvršili agresiju na moju zemlju. U kom svetu vi živite? Vi stvarno mislite da se neko zabrinuo zbog toga? Što, da mi zabrane da negde otputujem? Ništa vas ja ne razumem, ne razumem taj odnos. Zbog građana Srbije - niko mi nikada ničim nije pretio, niti ima čime, samo da znate o kakvim lažima je reč. To je ona ista mantra - oni poveruju u sopstvene laži. Svakoga dana nabace na kamaru bezbroj laži o onda uzmi koju hoćeš laž - izmisli i onda pričaj gluposti pred svima.

Kako kaže, ne stigne da odgovori na sve laži koje se izgovore o njemu.

Upitao je kada je opozicija prenela neki lek na Kosovo i Metohiju.

- Ja sam lično. Ali šta vas briga za činjenice. Govorite sve ono što pojedine strane službe namenski rade razarajući Srbiju i razarajući srpsko nacionalno tkivo na severu KiM i na celom Kosovu i Metohiji, preko medija i preko političara koje na najbrutalniji način. Niste rekli ni reč o Kosovu, ni o Kurtiju, ni opravdi ili nepravdi. Ni o čemu, i ovu temu, našli ste da pričate o meni. Ja razumem da vi patite što nikada niste mogli i nećete moći da me pobedite, ali da vi u svemu vidite nešto kako biste mogli da naudite meni lično - za to morate nekom drugom da se obratite. Molim vas da razmislite šta je tema, o čemu danas razgovaramo - rekao je Vučić.

- Razmislite kakve su vaše poruke građanima.

Orlić otvorio sednicu

Predsednik Narodne skupštine Vladimir Orlić otvorio je sednicu, nakon čega je nastavljena rasprava od juče. Na dnevnom redu je Vladin Izveštaj o pregovorima sa Prištinom.

Sednici prisustvuje predednik Aleksandar Vučić i 165 poslanika.

I Petković na sednici

Osim poslanika vladajuće većine i opozicije prisustvuju direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini Milan Ravić i njihovi saradnici.

U izveštaju koji se nalazi pred poslanicima ističe se da je u periodu od septembra do januara došlo do eskalacije krize, kao i sistemske diskriminacije i nasilja prema Srbima na Kosovu i Metohiji i ocenjuje da za takav razvoj događaja isključivu odgovornost snosi prištinska strana.

Takođe, u izveštaju se ističe i da Beograd neće odustati od zahteva da ZSO bude hitno formirana i da će Vlada Srbije i ubuduće biti usredsređena na neposrednu zaštitu bezbednosti srpskog naroda u pokrajini i srpskih nacionalnih interesa.

Ocenjuje se i da su Beograd u proteklom periodu posrednici EU i drugi relevantni međunarodni subjekti okarakterisali kao konstruktivnu stranu u svim kriznim situacijama.

Na dnevnom redu posebne sednice Skupštine Srbije je Vladin "Izveštaj o pregovaračkom procesu sa institucijama privremene samouprave u Prištini, od 1. septembra 2022. do 15. januara 2023".

Predstavljajući Izveštaj, predsednik Aleksandar Vučić juče je rekao da je cilj otvoreni razgovor o najtežim stvarima s kojima se suočavamo, a ne prebacivanje odgovornosti.

Vučić je izneo i plan od deset tačaka o politici Srbije u narednom periodu. Govorio je i o tzv. francusko-nemačkoj inicijativi, a kao posebno tešku istakao tačku 4 i to drugi stav, u kojem se navodi da se "Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji".

Šefovi poslaničkih grupa vladajuće većine i opozicije izneli su juče svoje stavove.

Žučna rasprava narodnih poslanika se u jednom trenutku pretvorila u incident, kada je došlo do koškanja poslanika vlasti i opozicije.

