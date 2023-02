Glavni i odgovorni urednik "Informera" Dragan J. Vučićević je ocenio da divljanje opozicije u Skupštini Srbije pokazuje da njima nije stalo ni do kakvog jedinstva, ni do države, ni do Kosova i Metohije, ni do nacionalnih inetersa već samo do njihovih ličnih, partijski, sebičnih interesa.