ORLIĆ ZA PINK: Sramno i kukavičko divljanje samoproglašenih rodoljuba u Skupštini pokazalo da ih je baš briga za Kosovo i Metohiju i srpski narod!

U Skupštini Srbije u prvom danu posebne sednice o Kosovu i Metohiji došlo je do incidenta kada su posle skandiranja poslanici jednog dela opozicije prekinuli obraćanje predsednika Srbije i napustili poslanička mesta i krenuli ka predsedniku.

Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić izjavio je za Pink da je očigledno da je ovo bio njihov jedini cilj i razlog zašto su došli u skupštinu Srbije.

- To je bio ne samo cirkus, to je bilo sramno i kukavičko divljanje samoproglašenih rodoljuba Zavetnika, Dveri, Jermemićeve partije, DSS-a i ovi iz DS su bili sa njima. Videli smo juče koliko je njima stalo do Kosova i Metohije. Nije ni malo - rekao je Orlić.

On dodaje da je onakvim ponašanjem poslata poruka da ih je baš briga za Kosovo i Metohiju i za srpski narod a između ostalog i za ljude sa Kosova i Metohije koji su bili juče na galeriji u skupštini.

- Čuli ste kakvi su ih imenima nazivali, al ste čuli i da su im ti ljudi odgovorili tokom onog haosa koji su pokušali da izazovu rečima: "Kosovo nije poslovnik". Jer ovi ljudi bez trunke srama nisu ni jednom pomenuli Kosovo i Metohiju, a koliko su puta pomenuli poslovnik - kaže Orlić i dodaje:

- U trenutku kada se predsednik Srbije obraćao ljudima sa Kosova koji su na svojoj koži preživeli i osetili tereor Kurtija i njegovih razbojnika i tereorista u tom trenutku skaču i vrište Jovanović iz DSS i Zavetnici svi komplet i Dveraši, a i ovi Jeremićevi da brane ne Kosovo nego poslovnik - kaže Orlić.

- Da li su oni zaista očekivali da ga uplaše, da li su oni stvarno pomislili negde da bi mogli da ga nateraju da se pred njima povuče? Ti su ljudi pokazali da uopšte ne razumeju i ne shvataju predsednika Srbije, da oni njega ne poznaju ni najmanje. Naravno da se nije ni za milimetar pomerio iako su hteli da dođe do ozbiljnog sukoba, i kad su shvatili da nije ustuknuo pred njima nego da im odgovara i da ih se ne plaši, e onda su krenuli na njega fizički u čoporu u grupi i zaleteli na predsenika Srbije - navodi Orlić.

Ovakvim sramnim ponašanjem u Skupštini oni su napunili stupce i naslovne strane ovima u Prištini i onima u Zagrebu, kaže Orlić.

- Ako je poenta bila da obraduju Kurtija, da mu najlepši poklon juče uruče, ako su to hteli da postignu, to su i postigli - zaključuje Orlić.