Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Srbije Miloš Vučević govorio je o incidentu koji se juče dogodio u Skupštini Srbije, o planu u 10 tačaka predsednika Srbije, Zajednici srpskih opština.

Kurti da je pisao scenario, on bi ovakav napisao

Vučević je gostujući kod Bojane Ristivojević rekao da niko od građana ne može da se raduje kada vidi scenu u našoj Skupštini o najvažnijem pitanju.

-Mediji u Prištini, Sarajevu i Zagrebu su se radovali kada vide video zapise i to na sednici kada se raspravlja o sudbini KiM i cele Srbije. I kada se očekuje minimum politički korektnog odnosa i osećaja odgovornosti prema državi i narodu. Neodgovorno, neprihvatljivo i za svaku osudu. Nije problem da bude žestoka verbalna rasprava, da se vidi različiti politički pogledi, mada bi tu trebalo da smanjimo. Mi bi kao narod trebalo da se učimo šta je državni interes. Ako podržite Srbiju oko KiM to ne znači da vi sada gubite stranački identitet. Naprotiv, mislim da opozicija greši što gube dozu elementarnog političko nivoa koliko je to bitno. Ono što me brinen pored slika nasilja, jer su na naslovnim stranama svih zemalja koji ovo čekaju da vide. Kurti da je pisao scenario, on bi ovakav napisao. Parole su dizali i oni koji su direktno radili na štetu Srbije, koji su bili na vlasti priznali Kosovo. I DSS je Aljbina Kurtija pustila na slobodu i šiptarske zlikovce. Ćutali 2004. 2008.godine, vrlo blago i nemušto reagovali, oni viču Izdaja, a radikalna levica nam isto viče, oni koji govore da smo mi odavno trebali da priznamo Kosovo.To je najbolji pokazatelj koliko je teška situacija za predsednika Vučića. Pravite cirkus od Skupštine i sramotu za sve građane Srbije. Oni koji nam nisu dobronamerni ovo mogu samo da nam požele.

Predsednik nastavlja da se bori, nije izgubio volju i želju

Vučević je istakao da predsednikom plan u deset tačaka vidi kao državnu politiku koja može da se čuje i razume.

- Ja nisam čuo sa druge i treće strane šta treba da se radi konkretno. Osim da neko pocepa neki papir. Imali smo dve alternacije- jedni su nam rekli da treba da pocepamo papir i kažemo svima sa Zapada “Ajde marš, nećemo više da vas vidimo”, a ne znaju šta dalje, ni kako da imamo plate, da nema viza, da ne budemo izolovani. I ovi drugi koji kažu “Sve predajte i izdajte, ništa nije bitno.” Nemate odgovor šta da radimo povodom KiM osim onog što je predsednik sročio kao jedinu realnu politiku, a to je odbrana državnih interesa, odbrana i poštovanje Ustava i nastavak razgovora. Mi nemamo luksuz da kažemo da nećemo da razgovaramo, jer će bez nas da donesu odluku koja će se ticati nas. Pa, rekao bih da je mnogo bolje da smo za stolom gde se odlučuje o nama, nego da smo u budžaku gde čekamo neko pisanije gde su rekli šta su odlučili za nas. Vodimo mudru i nacionalnu politiku, a ne politiku koja je pogubna. Mnogo je teška situacija, što bi se reklo fudbalskim žargonom igra se na petoparcu. Niko neće da prizna Kosovo i da izda Srbe na Kim, to je politika predsednika i mog ministarstva. Dajemo bezrezervnu podršku. On se politički “tuče” sa zemljama Kvinte, a onda dođete da nešto kažete i deo vašeg naroda vas napada da ste nešto izdali. Predsednik nastavlja da se bori, nije izgubio volju i želju. On je biran da radi poslove koji nisu laki, ne bih mu bio u koži.

Mi ne želimo da ZSO vidimo kao nevladinu organizaciju

- Juče je Kurti imao izjavu da mora da se poštuje šest principa kada se formira ZSO, a vidim da se u Srbiji i to pogrešno interpretira. Neki su izašli iz Briselskog sporazuma. Mi ne želimo da ZSO vidimo kao nevladinu organizaciju, kao Pokret gorana. Ne može Kurti da pravi ZSO na osnovu njihovog Ustava. On mora da menja njihove akte u skladu sa Briselskim sporazumom koji je potpisao sa Beogradom. To ne znači da mi kada dobijemo ZSO, ako dobijemo, da je tada sve rešeno. Ovo je nešto što nas vraća 10 godina unazad. Moramo da budemo za stolom, a ne uvređeni i da drugi odlučuju za nas- rekao je ministar.

Autor: