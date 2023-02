Peticija meštana Drena za poništavanje odluke o ekproprijaciji zemljišta: Borićemo se mirnim sredstvima

Meštani Drena koji već tri dana protestuju zbog bespravne uzurpacije imovine danas su organizovali potpisivanje peticije kojom se od Vlade Kosova traži da poništi odluku o ekproprijaciji njihovog zemljišta. Jovan Milovanović, jedan od vlasnika zemljišta koje je predviđeno za eksproprijaciju, kaže da je ovo još jedan vid mirnog protesta i borba za očuvanje njihove imovine.

„Okupili smo se i danas da mirnim protestom pokušamo da se spasimo od ovog nasilnog ugnjetavanja i uzurpacije naših imanja. Počela je izgradnja još jedne baze i svima zahvaljujem što ste došli da nam pomognete da istrajemo u našim zahtevima. Ovo je danas u Drenu, sutra će biti u nekom drugom mestu, na nama je da probamo da ostanemo na našoj dedovini, da deca mogu nesmetano ovde da prolaze. Pokušaćemo ovom peticijom da uputimo protest“, rekao je Milovanović.

Stotinak meštana Drena i okolnih zaselaka jutros su po hladnom vremenu potpisivali peticiju u kojoj traže poništenje odluke o eksproprijaciji koja je doneta 16. januara.

Iz Leška je ovog jutra došao i Mladen Šljivić da, kako kaže, pruži podršku svojoj braći u pravdenoj borbi za očuvanje svojih imanja i onoga što si im dedovi i očevi ostavili kao amanet.

„Nastavlja se teror nad nama Srbima. Mi ovde vekovima živimo na svojim ognjištima. Mirnim sredstvima se supostavljamo ovom teroru i borimo se za ostvarenje svojih prava. Neki su počeli da se iseljavaju tako što šalju decu odavde. Nadamo se da će shvatiti i međunarodna zajednica i institucije u Prištini da mi više ne možemo ovo da izdržimo. Mi ih molimo da prekinu sa ovim terorom. Ja poznajem i Albance koji rade na građevini i oni kažu da nikakvih problema nemaju sa nama, ali nažalost iz centara moći se komanduje a jedan čovek i jedna varnica je dovoljna da se stvori mržnja. Nadali smo se da će doći do pomirenja, da će svi da shvate da je bolje da živimo u miru, ali nažalost neko to vodi drugim putem. Borićemo se mirnim sredstvima i skretati pažnju da nad nama ne može ovako da se vrši pritisak“, kazao je Šljivić.

Jedan od meštana rekao nam je da je danas ovde da bi pokazao svima da oni žele da ostanu na svojim ognjištima.

„Danas smo ovde da pokažemo da želimo da ostanemo na našim prostorima i da ne damo svoju dedovinu i otimanje naše zemlje. Borićemo se za to da ostanemo ovde gde smo i do sada živeli“, rekao je on.

Marijana Tanasković iz sela Mioliće kaže da je ovde da podrži svoje komšije u odbrani svoje zemlje, imovine i prava koja su im pogažena.

„Došli smo da odbranimo našu zemlju. Nećemo dozvoliti da nam niko otima ono što je naše i borićemo se do kraja da sačuvamo dedovinu naše dece“, rekla je Tanasković.