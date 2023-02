Vučić: Plašim se da su geopolitičke okolnosti nikad teže za nas

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se plaši da su trenutne geopolitičke okolnosti nikad teže po Srbiju, a svakako najlošije u poslednjih 10-15 godina.

“Boga molimo da mir zavlada što pre, iako vidim da je to zabranjena reč. Samo bi nas mir spasio, jer svaki nastavak rata, značiće da smo mi nagrabusili. Niko neće nas da trpi, da se Putin ne bi pozvao na kosovski presedan”, rekao je Vučić u skupštini odgovarajući poslaniku Dveri Ivanu Kostiću.

Kako je rekao, ne treba sa tim da se igramo i da “bagatelišemo” potencijalne pretnje sa Zapada, jer se ne radi o ljubavi ili ideologiji, već opstaka naroda i države, a naše je, kaže, da se posvetimo sebi.

Kostić je rekao da je uveren da bog neće dozvoliti da bilo ko od politčara poptiše sporazum koji će se odnositi na to da Srbija prizna Kosovo. Rekao je i da će ponašanje u skupštini biti bolje, kada predsednik parlamenta bude čovek koji, kaže, nije zadojen klicom strančarenja, već će voditi računa o redu.

Upitao je predsednika da li je veruje da postoji mogućnost da Srbija donese neku novu platrfomu za pregovore, dodajući da ako mi sami nemamo rešenje, džabe nam geopolitičke okolnosti, koje su bolje nego 2004. ili 2008. godine.

Tvrdi i da Srbija ne bi trpela ekonomske posledice ukoliko bi odbila francusko-nemački predlog, pominjući da su, primera radi, rusko tržište, od više od 1.000 kompanija, napustilo samo 120.

Zamerio je Vučiću i što se, kaže, devet meseci nije čuo sa Vladimurom Putinom, i što, tvrdi, “brani” Dačići da se vid isa Lavrovim, te upitao "zašto se odriče jedinog partnera koji čuva Srbiju u SB UN”.

Rekao je i da ne bi trebalo da šef Odbora za KiM da je izjave da je Srbija na putu evroatlantskih integracija.

Vućić je istakao da se, upravo suprotno, plaši da su geopolitičke okolnosti lošije nego ikad, a svakako najlošije u poslednjih 10-15 godina, i da “debelu” cenu plaćamo mi, jer se suštinski ništa nije promenilo, osim što je teže za nas.

Predsednik je podsetio i da je bio jedan od retkih koji se u septembru u UN sastao sa Lavrovim, posle čega je bio oštro ktirikovan.

“Šta mi tačno zamerate? Miliste da li treba da se izlažemo pritisku? Šta smo uradili potiv ruskih inetersa, što sedimo i trpimo”, upitao je Vučić.

Poručio je da je razlika njih u tome što on Rusiju poštuje, ali joj ne služi, kao Kostić i Dveri.

“Ja služim samo Srbiji”, rekao je Vučić.

On je naveo i da je tačno da su posledice sankcija u Rusiji strukturalno katastrofalne, iako manje od očekivanih:

“Ali, nemojte da mi govorite da im je mnogo lepo što imaju sankcije… Kao da slušam ‘Treće oko’”, rekao je Vučić.

Dodao je i da je najveća greška zapada najava slanja tenkova u Ukrajinu, jer su, kaže, ujedinili Ruse “kao niko nikada”, pa sada 87 odsto Rusa odobrava rat, što nije bio slučaj.

“Molim vas da realnije sagledate situaciju. Ako znate evropsku zemlju koja je bila korektnija prema Rusiji.. Ja sam zbog toga bio izložen jezivim pritiscima na svakom samitu. A, nikad od Rusije nisam tražio zahvalnost, jer nisam branio Rusiju već srpsku slobodu da imamo svoju politku i stav”, rekao je Vučić.

Istakao je da je Srbija na putu ka EU od 2000. godine, dok su atlantske integracije nešto drugo, te da Srbija ne želi u NATO.



Ukazao je i su među 4,4 milijarde stranih direktnih investicija u prošloj godini, značajan skok imal ekineske i japanske investicije, da su evropske dominantne, a ruske na oko 2,5 odsto, što je razumljivo, ali da su svakako i one dobrodošle, ako žele da ulažu.

“Nema evropske zemlje sa boljim odnosima sa Rusijom, ako vam to nije dovoljno, ne znam šta bih vam rekao… Ja da brinem brige Rusije i Zapada, nisam u stanju, niti mogu, niti hoću. Imamo dovoljno svojih briga koje moramo da rešavamo i to ćemo da uradimo. Neće tu bog pomoći ništa, tu ćemo malo mi sami da pomognemo, a malo vi da nam ne odmognete, i to je to”, rekao je Vučić.

Po pitanju ponašanja u skupštini, ponovio je da je sve što je juče viđeno bilo sramno loše za Srbiju.

“I nije prvi put, radili ste to i ispred skupštine, ali nije to rešenje… Iznosite argumente, to je politika. Nasilje nije nešto što ljudi vole, ali koliko se obradovao Kurti, njegovi mediji, kao i Hrvati i njihovi mediji, i svi su na vašoj strani, možda ste zadovoljni time”, rekao je Vučić.

